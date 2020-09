L'édition inaugurale de l'exposition-conférence Gastech Hydrogen s'ajoute au programme de Gastech 2021

De La Rey Venter, vice-président directeur de la division Integrated Gas Ventures de Shell, souligne l'importance de l'hydrogène par rapport aux objectifs climatiques

Gastech Hydrogen présentera les dernières stratégies et tendances commerciales dominant la chaîne de valeur de l'hydrogène

LONDRES et SINGAPOUR, 9 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le potentiel de l'hydrogène de jouer un rôle clé dans la poursuite d'un avenir énergétique propre, sûr et abordable sera au cœur de l'édition inaugurale de l'exposition-conférence Gastech Hydrogen de Gastech, qui se tiendra à Singapour, en septembre 2021, en parallèle de Gastech 2021.

L'événement vient s'ajouter au programme de Gastech, la plus grande exposition-conférence consacrée à l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz, du GNL et de l'énergie. L'exposition-conférence Gastech Hydrogen (GH2) présentera aux acteurs de l'industrie mondiale du gaz des occasions inédites d'échanger des informations clés et des connaissances avec des responsables politiques, des technologues, des scientifiques et des entreprises à l'avant-garde de l'industrie de l'hydrogène.

La conférence de l'événement inaugural portera sur les derniers changements et les nouvelles tendances qui influent sur la chaîne de valeur de l'hydrogène, notamment : l'amélioration des technologies; la réduction des coûts de production; les nouveaux cadres réglementaires; et le développement des infrastructures qui doivent être mis en place pour encourager l'utilisation de l'hydrogène dans les transports, les bâtiments et la production énergétique.

En parallèle, l'exposition mettra en vedette des modèles d'affaires concrets, commercialisables et rentables, des technologies de l'hydrogène de nouvelle génération, des progrès réalisés en recherche et développement ainsi que les derniers produits, services et solutions.

Lors du sommet virtuel de Gastech, des chefs d'entreprise du monde entier ont pris part à une table ronde sur les mesures requises pour faire de l'hydrogène une partie intégrante de l'économie future à faibles émissions de carbone. Les personnes qui se sont exprimées ont souligné la nécessité d'intégrer l'hydrogène au paysage énergétique dans un avenir proche. De La Rey Venter, vice-président directeur de la division Integrated Gas Ventures de Shell, a déclaré : « Quelle importance l'hydrogène a-t-il réellement dans le contexte de nos objectifs climatiques ? Pour être franc, il joue un rôle essentiel. »

Keisuke Sadamori, directeur de la division marchés et sécurité énergétiques de l'Agence internationale de l'énergie, a affirmé : « L'hydrogène présente aujourd'hui de nombreuses occasions, probablement plus qu'il ne l'a fait par le passé. Nous devons nous lancer dès maintenant. Les mesures que nous prendrons d'ici 2030 seront critiques. Le défi consiste à transformer l'élan en décisions d'investissement. » L'hydrogène a un rôle important à jouer dans la décarbonisation de l'industrie de l'énergie. Gastech Hydrogen réunira ceux qui contribuent au développement de l'hydrogène et ceux qui y investissent.

Nick Ornstien, vice-président de dmg events et organisateur de Gastech, a ajouté : « Grâce à l'ajout de l'exposition-conférence Gastech Hydrogen, Gastech continue de répondre aux besoins changeants de l'industrie du gaz, explorant les principaux défis et occasions créés par la transition énergétique.

L'événement donnera lieu à un large éventail de discussions et d'activités d'échange et de collaborations. Celles-ci seront centrées sur les nombreuses occasions de marché générées par l'intérêt croissant de l'hydrogène auprès des gouvernements importateurs et exportateurs d'énergie, de l'industrie des énergies renouvelables, des compagnies d'électricité publiques, des sociétés pétrolières et gazières, des principaux secteurs industriels, des entreprises technologiques majeures et des grandes villes. »

Depuis près de 50 ans, Gastech se trouve au cœur de la conversation sur le gaz, le GNL et l'énergie. Il constitue une plateforme mondiale qui a le pouvoir de réunir chaque année des leaders du secteur dans le cadre de leur mission visant à fournir à tous une énergie abordable et à faible teneur en carbone.

Gastech 2021 se déroulera à Singapour, du 13 au 16 septembre 2021, et comptera plus de 35 000 participants, y compris des hauts responsables et des leaders d'opinion de l'industrie de l'énergie, ainsi que 700 entreprises exposantes. L'événement établira le programme des secteurs mondiaux du gaz, du GNL et de l'énergie pour les décennies à venir.

À propos de Gastech

Depuis près de 50 ans, Gastech est au cœur des débats sur le gaz, le GNL et l'énergie. Alors que le monde commence à sortir de l'ombre de la COVID-19, le sommet virtuel de Gastech abordera les thèmes clés et les occasions les plus prometteuses pour les industries du gaz, du GNL et de l'énergie dans la 4e ère industrielle.

Du 13 au 16 septembre 2021, Gastech fournira le leadership et la direction nécessaires aux industries du gaz, du GNL et de l'énergie pour trouver un équilibre entre les priorités commerciales et leur permis d'exploitation, dans un monde post-COVID-19. En mettant l'accent sur l'innovation technologique, la dynamique de l'offre et de la demande, les partenariats en évolution, les personnes et talents, la gouvernance et l'influence, le sommet définira le programme des industries mondiales du gaz, du GNL et de l'énergie pour les décennies à venir.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.gastechevent.com (en anglais).

Suivez notre compte Twitter @Gastechevent et utilisez les hashtags #GastechHydrogen #GH2 et #Gastech pour rester au fait des dernières annonces et nouvelles tout au long de l'événement !

Related Links

https://www.gastechevent.com



SOURCE Gastech 2021