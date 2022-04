L'ÉMISSION POPULAIRE DE YOUTUBE « FULLY CHARGED » RECONNAÎT LA CHARGE SANS FIL DE VE PAR MOMENTUM DYNAMICS COMME « RÉVOLUTIONNAIRE ET CHANGEANT LE JEU »

Hôte et expert en VE Jack Scarlett : « J'ai l'impression de regarder quelque chose qui jouera un rôle majeur dans nos vies dans les années à venir »

MALVERN, Pa, 25 avril 2022 /PRNewswire/ -- Les experts en véhicules électriques à l'origine de la populaire émission en ligne Fully Charged ont porté leur attention sur Momentum Dynamics et son système de recharge sans fil pour véhicules électriques, l'appelant « la technologie de voiture électrique qui change la donne. » Avec plus de 875 000 abonnés, Fully Charged fait partie des émissions les plus populaires sur le Web axées sur les véhicules électriques, explorant les dernières technologies de véhicules électriques du monde entier.

Fully Charged - Momentum Dynamics Wireless Charging

« Les implications de cette technologie vont vous époustoufler », a déclaré Jack Scarlett, animateur et expert en véhicules électriques, aux téléspectateurs après avoir vu les capacités sans fil de Momentum en action dans les rues d'Oslo, en Norvège. « Il s'agit d'une technologie de EV extrêmement sous-estimée. »

Scarlett a poursuivi en disant écrivant dans son blog d'émission , « De temps en temps, j'ai un aperçu de l'avenir. C'est-à-dire qu'on me montre un produit ou une technologie si impressionnant, si révolutionnaire, qui a tellement de sens, que j'ai l'impression de regarder quelque chose qui jouera un rôle majeur dans nos vies dans les années à venir. J'ai ressenti cela lorsque Momentum Dynamics m'a montré leur Jaguar I-Pace à chargement sans fil. »

Le segment mettait en vedette John Holland, directeur des marchés européens chez Momentum Dynamics, présentant l'un des taxis Jaguar I-Pace à recharge sans fil d'Oslo alors qu'il conduisait sur l'une des bornes de recharge sans fil intégrées de Momentum. Le véhicule a commencé à se charger à plus de 50 kilowatts dans les 3 secondes après avoir tiré sur le socle de charge ; c'est moins de temps qu'il n'en faut pour déboucler votre ceinture de sécurité et ouvrir la portière. La charge par induction n'oblige pas le conducteur à quitter le véhicule - une caractéristique de sécurité importante qui ne peut être égalée par une charge manuelle enfichable.

« Les implications de cette technologie sont incroyables », déclare Scarlett aux téléspectateurs. « Vous pouvez conduire ce véhicule toute la journée sans même remarquer la charge. La charge se produit de manière opportuniste au fur et à mesure que vous en avez besoin. Cela signifie que vous pouvez équiper ces véhicules de batteries beaucoup plus petites, ce qui les rend moins chers, plus respectueux de la planète, plus légers et plus faciles à conduire. C'est incroyable. »

Les producteurs de Fully Charged ont mis en place un test pour voir si le taxi I-Pace pouvait encore recevoir une charge sans fil haute puissance même à travers un épais bloc de glace, pour reproduire les conditions généralement rencontrées dans les climats nordiques plus froids. Le test a réussi car la voiture a immédiatement accepté la charge au même niveau de puissance élevé qu'avant l'introduction du bloc de glace.

Scarlett a noté que les chargeurs enfichables traditionnels adjacents étaient « un peu une horreur » et son co-animateur a convenu que les chargeurs sans fil présentaient une amélioration visuelle spectaculaire par rapport aux chargeurs enfichables. « Dans les grandes villes, cela libère cet espace que vous auriez à utiliser pour les grandes bornes de recharge. Vous pourriez simplement avoir ces tapis sur le sol. »

En plus du projet d'Oslo, Momentum a également annoncé récemment un partenariat exclusif avec Volvo Cars en Suède qu'une flotte de taxis y est également équipée de capacités de recharge sans fil.

