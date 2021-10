L'Empire State Building s'associe à Bronx Brewery, deuxième fournisseur du programme pop-up de l'ESB, pour offrir des boissons et des collations à ses invités

« Nous poursuivons la célébration du 90e anniversaire du bâtiment le plus célèbre du monde cet automne en partenariat avec la Bronx Brewery, la favorite des locaux », a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'Empire State Building Observatory. « Grâce à la mise en œuvre de notre qualité environnementale intérieure de pointe, nos invités peuvent profiter en toute confiance de nos nouvelles expositions numériques et tactiles immersives réimaginées avant de se détendre avec un verre en soirée et les vues à ciel ouvert à 360 degrés les plus spectaculaires que la ville de New York puisse offrir. »

La brasserie artisanale primée du quartier Port Morris du Bronx vendra quatre bières sélectionnées, son American Pale Ale, World Gone Hazy IPA, Smile My Guy IPA et Das Bronx Oktoberfest, dans un chariot spécial 90e anniversaire situé au 86e étage du bâtiment. Le STATE Grill and Bar de l'Empire State Building proposera des mini-cheesecakes new-yorkais à 10 $, en plus des sélections des brasseurs. Bronx Brewery est le deuxième fournisseur du programme pop-up de l'Observatoire du bâtiment, après le succès rencontré en août par My Cookie Dealer.

« Nous sommes fiers de nous associer à l'Empire State Building pour célébrer l'Oktoberfest au cœur de la ville de New York », a déclaré Sean Valenti, porte-parole de Bronx Brewery. « Notre travail tourne autour de la communauté, de la créativité et de l'inclusion, qui sont toutes des choses qui nous viennent à l'esprit lorsque nous pensons à l'Empire State Building. »

Les invités sont encouragés à siroter leurs boissons sur l'emblématique observatoire du 86e étage et à taguer leurs photos avec #PopUpTop pour avoir la chance de figurer sur les réseaux sociaux de l'ESB. Les futurs pop-ups mensuels à l'Observatoire de l'Empire State Building seront annoncés séparément.

Les images en haute résolution peuvent être téléchargées ici . Pour plus d'informations sur l'Empire State Building et pour acheter des billets, veuillez consulter le site esbnyc.com .

###

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building , « l'immeuble le plus célèbre du monde », appartenant à Empire State Realty Trust , Inc. (NYSE : ESRT), s'élève à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l'antenne. La réimagination de l'Empire State Building Observatory Experience, d'un coût de 165 millions de dollars, crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux visiteurs, un musée interactif avec neuf galeries et un Observatoire du 102e étage redessiné avec des fenêtres allant du sol au plafond. Le voyage jusqu'au célèbre Observatoire du 86e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés offrant une vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience de la ville de New York et couvre tout, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la culture pop. Pour en savoir plus, consultez le site www.esbnyc.com . 2021 est l'année du 90e anniversaire du bâtiment qui a officiellement ouvert ses portes le 1er mai 1931. Déclaré « bâtiment préféré des Américains » par l'American Institute of Architects, ainsi que destination touristique la plus populaire au monde par Uber et première attraction de la ville de New York par Lonely Planet, il accueille chaque année plus de 4 millions de visiteurs du monde entier.

Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages accueillent principalement des locataires de bureaux tels que LinkedIn, Shutterstock et Global Brands Group, ainsi que des commerces tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d'informations et pour obtenir des tickets pour l'Observatory Experience, consultez le site esbnyc.com ou suivez Facebook , Twitter , Instagram , Weibo , YouTube , ou TikTok .

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) possède, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles de bureaux et de commerces à Manhattan et dans la région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, le « bâtiment le plus célèbre du monde » Le portefeuille de bureaux et de commerces de détail de la société comprend près de 938 321 mètres carrés louables au 30 juin 2021, soit environ 836 127 mètres carrés louables dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York. L'entreprise possède environ 65 032 mètres carrés louables dans son portefeuille de commerces de vente au détail.

L'Empire State Realty Trust est un leader en matière d'efficacité énergétique spécialisé dans l'environnement bâti et la durabilité, avec 76 % du portefeuille admissible certifié ENERGY STAR et entièrement alimenté par l'énergie éolienne renouvelable. En tant que premier portefeuille immobilier commercial des Amériques à obtenir la notation WELL Health-Safety , fondée sur des preuves et vérifiée par des tiers, pour la santé et la sécurité, ESRT a également obtenu la plus haute évaluation possible GRESB 5 Star et la reconnaissance Green Star pour la performance de durabilité dans l'immobilier, et a été nommé Champion Fitwel pour les bâtiments sains et à haute performance. Pour en savoir plus sur l'Empire State Realty Trust, rendez-vous sur esrtreit.com et suivez l'ESRT sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1659769/The_Empire_State_Building_90th_Anniversary.jpg

Related Links

http://www.esbnyc.com



SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.