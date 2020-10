L'entraîneuse championne du monde Jill Ellis rejoint le conseil d'administration de Topps

Cette nomination intervient alors que Topps maintient le cap sur le football international.

NEW YORK, 14 octobre 2020 /PRNewswire/ -- The Topps Company (Topps) a aujourd'hui annoncé avoir nommé Jill Ellis, l'entraîneuse de football double championne du monde, à son conseil d'administration. Jill Ellis, qui a remporté la Coupe du monde féminine de la FIFATM deux fois de suite en tant qu'entraîneuse principale de l'équipe nationale féminine des États-Unis, sera une source d'inspiration à l'heure où l'entreprise continue d'intensifier ses efforts dans le football à l'échelle mondiale.

« Jill, qui est la plus titrée des entraîneurs de l'histoire du football américain, a démontré une capacité unique à nouer des liens avec des personnes d'origines diverses, à inspirer l'excellence et à atteindre des buts ambitieux sans laisser place à l'erreur », a déclaré Michael D. Eisner, fondateur de The Tornante Company et propriétaire et membre du conseil d'administration de Topps. « Ses compétences, son expérience et ses exploits dans le domaine du sport au niveau mondial seront d'une valeur incommensurable pour Topps. »

« Jill est une leader reconnue et respectée dans le monde entier, et sa grande expérience, ses vastes connaissances et ses relations importantes nous aideront à élargir notre portefeuille de football international », a déclaré Andy Redman, président du conseil d'administration de Topps. « Nous sommes fiers d'accueillir cette championne du monde dans notre équipe. »

Jill Ellis se joint ainsi aux autres membres du conseil d'administration, qui sont Michael Eisner et Andy Redman, Jim Perry et Scott Pasquini (directeurs généraux chez Madison Dearborn Partners), Eric Eisner (président-directeur général de Double E Pictures), Maria Seferian (avocate générale chez Hillspire LLC) et Chris Zyda (fondateur et président-directeur général de Mozaic, LLC).

« Les produits Topps sont une source de passion; partout dans le monde, ils libèrent la créativité des gens en leur permettant de partager leur amour pour le sport et le divertissement », a déclaré Jill Ellis. « Je suis reconnaissante envers Topps de m'avoir donné cette occasion et je me réjouis de pouvoir aider cette chère entreprise à continuer de connaître la réussite dans le football international et dans d'autres domaines. »

« Je suis très enthousiaste à l'idée qu'une personne du calibre de Jill rejoigne le conseil d'administration. Grâce à sa perspective unique et à ses vastes connaissances, notre équipe sera encore plus forte qu'elle ne l'est déjà », a déclaré Michael Brandstaedter, président-directeur général de Topps.

De 2014 à 2019, Jill Ellis a été entraîneuse principale de l'équipe nationale féminine des États-Unis, période pendant laquelle elle est devenue le deuxième entraîneur de l'histoire du football mondial à remporter des titres consécutifs. Avant de rejoindre l'équipe nationale américaine de football à temps plein en 2008, elle a été pendant 12 ans l'entraîneuse principale de l'équipe de football de l'UCLA, menant les Bruins à huit demi-finales nationales et à six championnats consécutifs. Elle est diplômée du College of William & Mary, où elle faisait partie de l'équipe de football universitaire.

À propos de TOPPS

Fondée en 1938, The Topps Company, Inc. est le plus grand fabricant et distributeur de produits de marque constitués de cartes de sport physiques et numériques, de cartes de divertissement, d'articles de collection et de produits de confiserie distinctifs. Les principaux produits de sport et de divertissement de Topps sont les suivants : Major League Baseball, Major League Soccer, Ligue des champions de l'UEFA, Bundesliga, Star Wars, WWE, UFC, Wacky Packages, Garbage Pail Kids, Mars Attacks et d'autres cartes à collectionner, collections d'albums d'autocollants et articles à collectionner. Le portefeuille d'applications de cartes à collectionner numériques de Topps, qui a rencontré un immense succès auprès de millions de fans du monde entier, comprend les applications suivantes : Topps® BUNT®, TOPPS KICK®, Star Wars™: Card Trader by Topps®, Topps® WWE SLAM: Card Trader, Topps® NHL SKATE™, The Walking Dead: Card Trader, Marvel Collect! by Topps et Disney Collect! by Topps. Les marques de confiserie de Topps sont Ring Pop®, Push Pop®, Baby Bottle Pop®, Juicy Drop® et Bazooka®. Topps a été acquise par The Tornante Company, de Michael Eisner, et Madison Dearborn Partners en octobre 2007. Pour en savoir plus, consultez les sites Topps.com et Candymania.com .

