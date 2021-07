L'entreprise de gestion du rythme cardiaque MicroPort® annonce un investissement de série C de 150 millions de dollars US

SHANGHAI, 28 juillet, 2021 /PRNewswire/ -- MicroPort Scientific Corporation (« MicroPort® ») a annoncé que MicroPort Cardiac Rhythm Management Limited (« MicroPort® CRM »), qui est la filiale de MicroPort® axée sur le développement et la commercialisation de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs implantables et de technologies connexes pour gérer les troubles du rythme cardiaque, a conclu des accords définitifs dans le cadre de son financement de série C avec un produit d'investissement total de 150 millions de dollars US. Hillhouse Capital Group et MicroPort® codirigeront l'investissement de série C et investiront respectivement 20 millions et 47 millions de dollars américains. Les six nouveaux investisseurs qui investiront 83 millions de dollars US supplémentaires sont CICC, Country Garden Venture Capital (CGVC), YongRong Asset Management Ltd, L Squared Private Management, E Fund Management Co. Ltd. et Wanhui Capital. Après la réalisation de cette transaction, MicroPort® restera l'actionnaire majoritaire de MicroPort® CRM. Le financement devrait être clôturé au début du mois d'août 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Initialement acquise en avril 2018, MicroPort® CRM conçoit, développe et commercialise des solutions pour la gestion des troubles du rythme cardiaque, tels que les stimulateurs et défibrillateurs implantables, ainsi que l'insuffisance cardiaque par le biais de la thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT). Basée à Clamart (près de Paris) en France, MicroPort® CRM dispose d'équipes de R&D dédiées à Clamart et à Shanghai, ainsi que de sites de production de classe mondiale en France, en Italie, en République dominicaine et en Chine. Actuellement, MicroPort® CRM emploie environ 1 100 personnes dans le monde.

Depuis des décennies, MicroPort® CRM est à la pointe de l'innovation dans le secteur de la CRM et a implanté plus de deux millions de patients dans le monde avec ses stimulateurs cardiaques et ses défibrillateurs. L'entreprise est connue pour sa technologie de pointe, ses petits dispositifs durables et ses solutions thérapeutiques les plus avancées. En 2015, MicroPort® CRM a lancé la famille de défibrillateurs implantables PLATINIUM™, dont la durée de vie prévue est la plus longue de tous les défibrillateurs implantables du marché, ce qui réduit les risques liés aux remplacements répétés. En 2019, la société a lancé ENO™, TEO™ et OTO™, la plus petite gamme de stimulateurs cardiaques au monde, conditionnés par IRM 1,5T et 3T. En 2021, MicroPort® CRM a lancé une nouvelle famille de stimulateurs cardiaques, ALIZEA™ et BOREA™, dotés de la technologie Bluetooth® et de la télésurveillance sans fil. Dans son pipeline de produits, MicroPort® CRM prévoit de lancer une nouvelle gamme complète de systèmes de défibrillateurs, y compris des dispositifs et des sondes, conditionnés par une IRM 1,5T et 3T. En outre, MicroPort® CRM développe actuellement un DAI sous-cutané (S-ICD) et un stimulateur cardiaque sans sonde. La société poursuit le développement d'autres thérapies innovantes dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, en particulier avec le projet Axone pour l'administration de la thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT). L'introduction de ces produits sur le marché constituera un point d'inflexion supplémentaire pour la croissance de la franchise CRM.

M. Benoit Clinchamps, Président de MicroPort® CRM a déclaré : « MicroPort® CRM continue d'augmenter son chiffre d'affaires mondial et de faire progresser son pipeline de produits afin d'apporter les meilleures technologies CRM pour traiter les patients affectés par des arythmies cardiaques dans le monde entier. Nous sommes enthousiastes quant aux opportunités de croissance auxquelles nous pourrons accéder dans les prochaines années grâce à ce capital d'investissement. »

À propos de MicroPort CRM

MicroPort® CRM est une société pionnière dans le domaine de la gestion du rythme cardiaque (CRM), et une filiale de MicroPort® Scientific Corporation (code boursier : 00853.HK), dont le siège mondial est situé à Clamart, en région parisienne, en France. Grâce à son expertise de longue date en matière de CRM, MicroPort® CRM développe, fabrique et commercialise dans le monde entier des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs cardiaques implantables, des systèmes de resynchronisation cardiaque et des solutions de diagnostic ECG pour la gestion des troubles du rythme cardiaque et de l'insuffisance cardiaque. Ses produits de pointe sont fabriqués à Clamart, en France, à Saluggia, en Italie, à Saint-Domingue, en République dominicaine, et à Shanghai, en Chine.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à : www.microport.com

