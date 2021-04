L'entreprise israélienne Kamada poursuit le développement d'une nouvelle thérapie anti-Covid par immunoglobulines en partenariat avec l'entreprise italienne Kedrion Biopharma

Le PDG de Kamada explique le secret du succès d'Israël dans la lutte contre le virus

MILAN, 21 avril 2021 /PRNewswire/ -- Amir London, le PDG de la société israélienne Kamada Ltd, une société biopharmaceutique dérivée du plasma, a déclaré que Kamada et son partenaire italien Kedrion Biopharma poursuivent le développement d'une nouvelle thérapie anti-Covid dérivée du plasma de patients convalescents. Cette thérapie est déjà utilisée en Israël.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision milanaise Le Fonti TV, le PDG de Kamada a déclaré mardi qu'il espérait que les discussions avec les différentes autorités sanitaires et les organismes de réglementation du monde entier permettraient bientôt de rendre la nouvelle thérapie disponible dans d'autres pays.

« Nous partons de la matière première qui est le plasma humain collecté par Kedrion aux États-Unis », a expliqué M. London. « Notre technologie nous permet de purifier le plasma en protéines et anticorps spécifiques appelés immunoglobulines, qui sont utilisés pour toutes sortes de maladies rares. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, nous nous sommes attachés à travailler avec Kedrion Biopharma pour développer une approche très innovante de la Covid en utilisant le plasma de patients en convalescence, c'est-à-dire le plasma des patients guéris, afin de purifier des anticorps spécifiques contre la Covid pour le traitement thérapeutique des patients hospitalisés. »

Kamada a collaboré avec le ministère israélien de la santé ces derniers mois et propose désormais la thérapie en Israël pour traiter les patients atteints de Covid-19.

Interrogé par Alessia Liparoti de Le Fonti TV sur le secret du succès d'Israël dans la vaccination de sa population, M. London a expliqué : « Israël a été parmi les premiers à signer des accords, principalement avec Pfizer, pour la distribution de vaccins. Nous avons été parmi les premiers pays à recevoir un approvisionnement important. Israël possède un système de santé hybride qui combine une couverture nationale pour tous les patients avec des organismes d'assurance maladie et des fonds de santé solides. Israël possède également de fortes capacités logistiques et le fait d'être un pays de taille relativement petite nous permet d'atteindre l'ensemble de la population en quelques heures. Chaque Israélien peut se rendre dans un centre médical en quelques minutes. La chaîne d'approvisionnement logistique a donc été très efficace et cela nous aide à rouvrir l'économie. »

En ce qui concerne sa collaboration avec Kedrion, le dirigeant israélien a déclaré : « Notre relation avec Kedrion remonte à plusieurs années et nous en sommes très heureux. Nous avons travaillé sur le marché américain sur d'autres traitements, dont un contre la rage. Lorsque la Covid est apparue l'année dernière, nous avons décidé d'étendre cette relation aux produits Covid et nous développons la thérapie ensemble. Kamada est responsable de la fabrication et du développement clinique tandis que Kedrion s'occupe de collecter le plasma des patients guéris aux États-Unis et de soutenir le travail de développement. Nous sommes très heureux de cette coopération fructueuse et, pour ce qui est de l'avenir, nous sommes en discussion avec de nombreuses autorités sanitaires et organismes de réglementation du monde entier pour le rendre disponible également dans d'autres pays. »

SOURCE Le Fonti TV