L'équipe d'Eka et d'Enverus accélère la gestion des risques et la prise de décision en matière de négociation énergétique

NEW YORK et AUSTIN, Texas, 6 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, la principale plateforme cloud pour l'innovation numérique, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Enverus, la principale société mondiale d'analyse de données énergétiques et de technologie SaaS pour fournir aux négociants en énergie de nouvelles solutions permettant d'améliorer la gestion des risques et la prise de décisions.

Eka offrira un connecteur pré-construit sur sa plateforme de négociation énergétique et de gestion des risques pour un accès continu aux données MarketView et CurveBuilder d'Enverus, y compris les courbes à terme, les prix de règlement et les devises. Cette combinaison permet d'accélérer la mise en œuvre et les résultats des projets en reliant l'API de données d'Enverus à un entrepôt de données cloud pour intégrer des données, des outils et des analyses disparates dans un seul dépôt.

« Les clients qui négocient sur les marchés de l'énergie ont besoin de données de marché en temps opportun pour gérer leurs pertes et profits, les règlements, les rapports de risque et plus encore », déclare Manav Garg, PDG d'Eka. « Nous sommes ravis de travailler avec Enverus pour aider les entreprises du secteur de l'énergie à prendre des décisions plus éclairées et à améliorer les rapports sur les risques. »

« Au lieu de construire une interface unique qui devrait être gérée par une équipe informatique interne, nous avons déployé un connecteur pré-construit entre les solutions de négociation et de gestion des risques d'Enverus et d'Eka », a déclaré Simon Crisp, directeur général responsable des négociations et de la gestion des risques chez Enverus. « Pour une entreprise énergétique, un connecteur pré-construit accélère et réduit la mise en œuvre des risques et réduit les exigences de support sur le long terme de leurs données de marché et de la connexion ETRM. »

La vitesse à laquelle les négociants en énergie peuvent accéder aux données et les comprendre est cruciale pour leur capacité à réagir aux événements perturbateurs, à établir une stratégie et à atteindre la croissance.

À propos d'Eka Software Solutions

Eka Software Solutions est un leader mondial dans la fourniture de solutions innovantes sur le cloud qui unifient toute une série de flux de travail, depuis l'approvisionnement jusqu'aux paiements. Ses solutions axées sur la plateforme pour la gestion des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement, le « source-to-pay », la trésorerie et la durabilité aident les clients à surmonter des défis complexes et à accélérer leur parcours numérique dans un environnement en constante évolution. Voir : eka1.com.

À propos d'Enverus

Enverus est la principale entreprise d'énergie SaaS offrant des informations hautement techniques et des analyses prédictives/prescriptives qui permettent aux clients de prendre des décisions qui augmentent les bénéfices. Les technologies innovantes d'Enverus stimulent les stratégies de production et d'investissement, favorisent les meilleures pratiques en matière de négociation d'énergie et de matières premières et de gestion des risques, et réduisent les coûts grâce à des processus automatisés dans l'ensemble des fonctions opérationnelles critiques. Enverus est un partenaire stratégique de plus de 6 000 clients dans 50 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Enverus.com.

