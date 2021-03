L'espace social et de travail privé NeueHouse fusionne avec le musée international de la photographie Fotografiska, suite à un investissement stratégique

Les organisations fusionnées sont regroupées au sein de la nouvelle société de holding, de gestion et de développement, CultureWorks, dans le but de créer la principale plateforme de croissance mondiale pour les marques de culture, d'expérience et d'hospitalité.

Yoram Roth dit :

La communauté compte et la culture marche. C'est cette philosophie personnelle qui m'a attiré vers les marques Fotografiska et NeueHouse, et finalement vers leur convergence simpatico. La vision de CultureWorks est d'incuber, de capitaliser et d'établir des partenariats avec des marques, des entrepreneurs et des artistes à l'avant-garde de la culture, de la créativité et du commerce.

Après les ouvertures très récentes de Fotografiska New York en décembre 2019 et de NeueHouse Bradbury à Downtown LA en février 2020, ce nouvel accord coïncide avec l'expansion continue de NeueHouse à Venice Beach, CA, Miami, FL et sa première implantation européenne dans le Fotografiska original de Stockholm en 2021. Fotografiska ouvrira également une nouvelle antenne de musée à Berlin en 2022. Des annonces concernant d'autres plans d'expansion en Amérique du Nord et en Europe seront faites dans les mois à venir.

Josh Wyatt, nouvellement nommé PDG de CultureWorks, déclare :

Nous sommes profondément inspirés par le développement de nouveaux environnements phares qui définissent l'avenir de la manière dont la classe créative travaillera, se rencontrera, créera, se socialisera, découvrira et se réunira. L'année écoulée a accéléré le besoin inné de l'homme de se rassembler et de s'unir autour de moments de connexion significatifs, le tout dans des espaces sûrs et design. Sous l'égide de la marque CultureWorks, avec NeueHouse et Fotografiska comme piliers fondateurs et le soutien de Yoram et de nos investisseurs, nous chercherons à réunir nos communautés intellectuellement curieuses et culturellement conscientes.

Avec plus d'un million de visiteurs annuels et 10 000 membres pour les deux marques, la plateforme CultureWorks est lancée avec une empreinte mondiale solide et bien établie. Cette croissance passionnante se poursuivra dans d'autres villes américaines et dans le monde, en ciblant des bâtiments architecturaux emblématiques dans des quartiers historiques avec une scène culturelle florissante, à un moment où la plupart des marques d'hospitalité et d'espace de travail se replient. Outre l'ouverture de nouveaux sites, CultureWorks investira également dans la création de plateformes numériques afin de proposer un contenu éditorial immersif et des expériences interactives à son public.

Stephanie Horton, membre du conseil d'administration de CultureWorks (directrice mondiale du marketing grand public de Google), communique :

Nous constatons une demande refoulée de reconstruction de la communauté, de connexion avec des âmes partageant les mêmes idées et de partage d'expériences culturelles. Il est stimulant de voir Yoram et Josh faire preuve d'audace et envisager l'avenir de la société dans ce domaine. C'est le moment idéal pour investir et cultiver les fondements des marques de la prochaine génération qui comprennent et anticipent l'évolution du paysage culturel de demain.

La première embauche de CultureWorks est celle d'Adriana Marianella en tant que directrice du développement, chargée de gérer l'accueil, la conception et le développement de la nouvelle société. Adriana rejoint CultureWorks après avoir travaillé pendant plus de dix ans pour Standard International, qui comprend The Standard, Bunkhouse et Peri Hotels, où elle était vice-présidente du développement de la marque et de l'expérientiel. Après avoir débuté dans le secteur en tant que chef de cabinet d'André Balazs (Château Marmont, Chiltern Firehouse, The Mercer & Sunset Beach), Adriana a acquis la réputation de créer des expériences d'hospitalité uniques et fascinantes à l'échelle mondiale.

Les organisations Fotografiska et NeueHouse reconnaissent et ont établi une marque à l'intersection des arts, de la culture, de l'hospitalité, du design et du divertissement. Cette reconnaissance est le fruit de l'influence de leurs communautés de membres, de leur programmation, de leur contenu, de leurs événements et de leurs offres d'hospitalité de haut niveau. Au cours de l'année écoulée, NeueHouse n'a cessé d'étendre son empreinte et son réseau, s'associant récemment à des marques d'hospitalité partageant les mêmes idées (notamment Casa Tua, qui sera partenaire de NeueHouse dans son nouveau site de Miami) pour offrir des avantages exclusifs à ses membres par le biais d'une application récemment lancée, réservée aux membres.

Cette fusion fait suite à un certain nombre de collaborations créatives entre Fotografiska et NeueHouse, notamment une série de conversations d'artistes en 2019 avec la photographe Ellen von Unwerth à NeueHouse Madison Square, et des expositions pop-up en 2020 mettant en avant le travail des photographes Andres Serrano et Alison Jackson à NeueHouse Hollywood.

Le processus de fusion et de levée de fonds a été dirigé par Josh Wyatt et Marcel Reichart, directeur du conseil d'administration et conseiller exécutif de Yoram Roth, qui se concentrera sur la poursuite du développement de l'entreprise et du marché des capitaux. Plusieurs investisseurs notables et de longue date ont contribué à ce tour de table, notamment Revolt Ventures, une plateforme MARK axée sur la technologie et les opérations commerciales dans le secteur de l'immobilier.

À PROPOS DE NEUEHOUSE

NeueHouse (« Maison de la nouveauté ») est un espace privé de travail et de rencontre pour les créateurs, les innovateurs et les leaders d'opinion. Avec des bâtiments emblématiques, un design intemporel, des expériences culturelles stimulantes et une hospitalité de haut niveau, NeueHouse a réimaginé l'environnement idéal pour la performance créative et la connexion. NeueHouse abrite un collectif de penseurs originaux à l'intersection de la culture et du commerce, dont le travail définit les domaines du design, de l'édition, des arts, du divertissement et de la philanthropie. Avec deux sites à Los Angeles et un à New York, et de nouvelles ouvertures en 2021 à Venice Beach, Miami et Stockholm, NeueHouse est le lieu par excellence pour créer, collaborer et se connecter.

À PROPOS DE FOTOGRAFISKA

Fotografiska est une expérience muséale pour le monde moderne. Fondé à Stockholm en 2010, Fotografiska est une destination où l'on peut découvrir des photographies de classe mondiale, une programmation éclectique, des restaurants haut de gamme et de nouvelles perspectives surprenantes. Guidée par la mission d'inspirer un monde plus conscient grâce au pouvoir de la photographie, Fotografiska produit des expositions tournantes dynamiques et inégalées, couvrant divers genres photographiques, dans des environnements inclusifs et immersifs. Avec des sites à Stockholm, New York et Tallinn, Fotografiska présente de nouvelles perspectives à travers des objectifs disparates du monde entier.

À PROPOS DE CULTUREWORKS

CultureWorks est une holding, une plateforme de gestion et de développement pour des marques de culture, d'expérience et d'hospitalité tournées vers l'avenir. CultureWorks est la société mère de NeueHouse (espace de travail privé et espace social pour les créateurs) et de Fotografiska (l'expérience muséale du monde moderne).

