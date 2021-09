L'essai clinique fournit des preuves préliminaires d'un traitement de l'encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/SFC) et du Covid prolongé

BURLINGAME, Californie, 6 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Cortene Inc. annonce la publication de son essai clinique InTiME dans lequel une courte perfusion sous-cutanée de son médicament expérimental, CT38, a permis une amélioration durable des symptômes de l'EM/SFC. La société a l'intention de tester le CT38 dans le Covid prolongé, le stade post-aigu de l'infection par le COVID-19, qui est considéré par beaucoup comme le dernier déclencheur de l'EM/SFC.

Cortene pense que la voie CRFR2 est régulée à la hausse et donc hyperactive, ce qui entraîne la grande variété de symptômes de l'EM/SFC. « L'approche classique consisterait à bloquer la voie hyperactive », a déclaré Sanjay Chanda, PhD, directeur du développement de Cortene. « Au lieu de cela, notre approche contre-intuitive cherche à surstimuler CRFR2, ce qui l'amène à réguler à la baisse, sans avoir besoin d'un traitement chronique. »

Le CT38 a été perfusé par voie sous-cutanée à l'une des quatre vitesses de perfusion pendant un maximum de 10,5 heures, chez 14 patients atteints d'EM/SFC. Le traitement par CT38 était sûr et généralement bien toléré. Il a été associé à une réduction significative du score total quotidien moyen des symptômes à 28 jours (TDSS), qui regroupe 13 scores de symptômes quotidiens rapportés par les patients. À un débit de perfusion de 0,03 μg/kg/h, le TDSS moyen s'est amélioré de 26 % (p < 0,01, n = 7).

« La perfusion de CT38 est connue pour provoquer des changements cardiovasculaires temporaires et InTiME a révélé que les patients étaient significativement plus sensibles à ces changements que les sujets sains d'une précédente étude de toxicité », a déclaré Hunter Gillies, MD, moniteur médical d'InTiME. « Ces données confirment l'existence d'une hypersensibilité pathologique dans la voie CRFR2. Étant donné que l'InTiME a montré i) des améliorations dose-dépendantes du TDSS ; et ii) que des perfusions supplémentaires apportent un bénéfice supplémentaire, le prochain essai devrait tester le CT38 en utilisant des perfusions plus longues ou supplémentaires. Bien que les taux de perfusion soient quelque peu limités par la tolérabilité, c'est l'exposition totale à de faibles taux qui semble entraîner une amélioration des symptômes.

L'amélioration persistante des symptômes au fil des semaines en utilisant une exposition limitée est encourageante. De nombreux patients montrent encore des signes d'amélioration près de 2 ans après le traitement », a déclaré Lucinda Bateman, MD, fondatrice et directrice médicale du Bateman Horne Center, conseillère scientifique de Cortene, et investigatrice principale de l'étude InTiME. « En effet, quelques patients ont exprimé le désir d'avoir 'juste un peu plus de médicament'. »

Les détails complets de l'essai ont été examinés par des pairs et publiés dans Frontiers in Systems Neuroscience, L'agonisme aigu du récepteur de type 2 du facteur de libération de la corticotropine entraîne une amélioration soutenue des symptômes de l'encéphalomyélite myalgique / syndrome de fatigue chronique . La publication explique comment la voie CRFR2 contrôle l'homéostasie (maintien de la stabilité du système biologique), comment cette voie peut être perturbée au niveau neuronal, entraînant les symptômes individuels de l'EM/SFC et comment ces mêmes symptômes se manifestent dans de nombreuses autres maladies chroniques. Cortene prévoit de mener des essais supplémentaires chez des patients atteints d'EM/SFC et d'autres maladies présentant des symptômes similaires en utilisant des taux de perfusion bien tolérés et une exposition totale plus importante.

À propos de l'EM/SFC

L'EM/SFC est une maladie inexpliquée, qui dure toute la vie et qui est généralement déclenchée par une infection, un traumatisme physique/mental ou une exposition chimique. Les symptômes comprennent, entre autres, une diminution de la capacité physique, des douleurs, des problèmes de sommeil, des troubles cognitifs, une intolérance orthostatique, qui s'aggravent avec une stimulation anodine (on parle de malaise post-effort) et ne sont pas améliorés par le sommeil. L'EM/SFC touche 3 millions d'Américains. Il n'existe aucun traitement approuvé et la qualité de vie est pire que dans la plupart des maladies chroniques.

À propos d'InTiME

L'étude InTiME était un essai interventionnel ouvert, à site unique, visant à prouver le bien-fondé du concept et à étudier l'innocuité et l'efficacité du CT38 chez les patients atteints d'EM/SFC. L'efficacité a été évaluée par divers critères d'évaluation, notamment les scores des symptômes quotidiens rapportés par les patients pour chacun des 13 symptômes, l'état de santé général (via le SF-36) et la surveillance continue par Fitbit™. Le critère d'évaluation principal était la variation du score total moyen des symptômes quotidiens sur les périodes de 28 jours précédant immédiatement le premier traitement (prétraitement) et précédant immédiatement la sortie de l'essai (post-traitement).

À propos du CT38

Agoniste peptidique breveté, sélectif/spécifique du récepteur du facteur de libération de la corticotropine de type 2 (CRFR2).

À propos de Cortene

Cortene Inc. ( http://corteneinc.com , @CorteneInc) est une startup biopharmaceutique dont le siège est à Burlingame, CA, qui développe des thérapeutiques pour traiter les troubles liés à une homéostasie perturbée.

