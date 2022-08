L'essor de la nouvelle marque de peluches « Mewaii » dans un contexte post-pandémique, les peluches Mewaii ont déclenché une frénésie chez 3 millions d'adolescents sur TikTok

MEWAII SUR TIKTOK, INSTAGRAM ET FACEBOOK

NEW YORK, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Depuis le mois d'avril, Mewaii, une marque de peluches en plein essor, a séduit plus de 600 influenceurs Tiktok et Instagram de diverses catégories qui ont accepté de partager leurs expériences. La Tiktokeuse spécialisée dans la décoration intérieure « mushroomparasol » a partagé sa peluche Mewaii et a obtenu 770 000 vues. La Tiktokeuse mode « style.fetish » a partagé son avis sur les raisons pour lesquelles les filles devraient se laisser pousser les ongles dans une vidéo de peluche qui a été vue plus de 1,6 million de fois. Ceci ne représente que la partie émergée de l'iceberg puisque le hashtag #mewaii a été utilisé plus de 4 millions de fois sur TikTok.

Les peluches sur les réseaux sociaux ont suscité l'engouement du public, le poussant bien au-delà du simple fait de liker et de partager, dans la mesure où elles ont réussi à susciter une frénésie de clics et d'achats. Ces peluches étant à collectionner, une seule n'est jamais suffisante.

Depuis son lancement au début de l'année 2022, les ventes de Mewaii ont doublé chaque mois. Sur Amazon US, les peluches ont fait fureur dans l'heure qui a suivi leur sortie, totalisant 30 000 pièces vendues ce mois-là. La gamme Mewaii Loooong Family, sortie seulement un mois plus tard, figure désormais à la première place de la liste NEW, et la gamme Mewaii Fluffy Family fait partie du top 20 de toutes les peluches. Ce résultat surprenant donne également à Mewaii une raison de croire qu'il va s'adresser à un public plus jeune et développer d'autres gammes de peluches adaptées au marché mondial.

À une époque où les réseaux sociaux constituent la nouvelle addiction, les gens sont rivés à leurs téléphones, ordinateurs portables et iPads. La pandémie a fait revenir le contenu dans les familles et les foyers. Il est évident que les confinements ont poussé à s'intéresser de plus près au confort de nos espaces de vie, menant ainsi à la consommation de produits de divertissement et au bien-être mental de retour sur le devant de la scène. C'est dans ce contexte que les peluches branchées ont fait leur entrée auprès du public : non seulement comme accessoires de mode, mais aussi comme compagnons pour soulager le stress.

À PROPOS DE MEWAII

[Kawaii] + [Meta] ≈ [Mewaii]

Mewaii, une marque de peluche de Starpony(HK)Limited, a été créée par un groupe de passionnés de peluche en 2020. Douces, moelleuses et pleines de vie, les peluches Mewaii ont pour vocation de donner le sourire aux personnes du monde entier. Dans les années à venir, Mewaii entrera dans une toute nouvelle phase sous la direction de Starpony.

