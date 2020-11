L'Europe en tête du classement mondial EF des compétences en anglais

"Si 2020 a été une année difficile, les circonstances ont également mis en évidence l'importance d'une communication et d'une coopération transfrontalières claires. L'anglais en tant que lingua franca mondiale continue de rassembler les gens, et l'EPI d'EF contient des informations précieuses pour les décideurs politiques afin d'évaluer et de renforcer les capacités d'apprentissage des langues de leurs organisations et gouvernements", a déclaré le Dr Christopher McCormick, vice-président exécutif d'EF pour les affaires académiques.

L'EF EPI est basé sur les résultats du test EF Standard English Test (EF SET), le premier test d'anglais standardisé gratuit au monde. L'EF SET a été utilisé dans le monde entier par des milliers d'écoles, d'entreprises et de gouvernements pour des tests à grande échelle.

Voici les principales conclusions de l'EF EPI 2020 :

· L'effet de réseau de l'anglais n'a jamais été aussi fort. Une plus importante utilisation de l'anglais par les individus, les entreprises et les pays, leur donne accès à plus de ressources et plus d'opportunités.

· Bien que la maîtrise de l'anglais en Europe soit continuellement forte, 27 pays sur 33 ont amélioré leurs compétences depuis l'année dernière. La Russie s'est améliorée pour revenir dans la catégorie des compétences modérées. Au même titre, le niveau d'anglais des français semble s'être considérablement amélioré au cours de ces 3 dernières années lui permettant de passer devant ses voisins l'Espagne et l'Italie.

· L'Asie présente l'écart le plus important entre les meilleurs et les moins bons résultats de toutes les régions. La Chine continue de s'améliorer, mais l'Inde est passée de la catégorie des compétences modérées à celle des compétences faibles.

· La tendance à la hausse de l'Amérique latine se poursuit malgré le déclin significatif du Mexique.

· La moyenne générale de l'Afrique s'est nettement améliorée, mais l'écart entre les pays à haut et bas niveau de compétence reste important. La plupart des pays du continent ne fournissent toujours pas suffisamment de données de test pour être inclus dans l'indice.

· Les personnes âgées de 26 à 30 ans ont la plus grande maîtrise de l'anglais au monde, mais les adultes de plus de 40 ans obtiennent de meilleurs résultats que les 18-20 ans, ce qui souligne le rôle des universités et des lieux de travail dans le développement des compétences en anglais.

· Les secteurs du gouvernement, de l'éducation et des soins de santé se situent en bas du classement des industries. La concurrence dans le secteur privé pousse les entreprises à sélectionner les candidats qui maîtrisent l'anglais et à investir dans le développement des compétences en anglais de manière plus agressive, laissant le secteur public sous-qualifié en comparaison.

· Pour la première fois, l'Arménie, le Tadjikistan et le Rwanda disposent de données suffisantes pour figurer dans l'indice.

L'échelle de notation de l'EF EPI est passée à 800 points cette année afin d'éliminer toute confusion avec l'ancienne échelle qui ressemblait à un pourcentage. Parallèlement à la nouvelle échelle, une clarification de la conversion des scores de l'EF EPI au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) est incluse dans le rapport.

Le rapport EF EPI peut être téléchargé à l'adresse suivante : https://www.ef.fr/epi/. Le classement EF EPI 2020 se trouve ci-dessous.

Classement EF EPI (English Proficiency Index) 2020 des pays et régions disponible sur www.ef.fr/epi.

