L'Europe signe un protocole d'entente à Dubai Expo 2020 pour renforcer le tourisme médical en Malaisie et développer la médecine biologique régénérative avancée aux Émirats arabes unis

Cette signature marque une étape importante dans les efforts de l'EW Group pour intensifier l'adoption mondiale de paradigmes médicaux allemands et suisses et de bio-thérapies à base cellulaire pour la gestion intégrative des maladies dégénératives chroniques et des maladies rares non traitables.

En présence de YAB Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, Premier ministre de Malaisie, le protocole d'accord a été signé par le Pr Dato' Sri Dr Mike Chan, président de l'European Wellness Group, et le Dr Aasif Ali Siddiqui, directeur général d'AK International.

Les collaborations stratégiques visent à mettre en place deux centres d'excellence, l'un spécialisé dans la réadaptation, l'éducation et la gestion holistique des troubles neurodégénératifs et neurodéveloppementaux pédiatriques, tels que les troubles du spectre autistique, la paralysie cérébrale, le syndrome de Down et le retard global du développement, et l'autre, spécialisé dans la gestion des maladies rares et non traitables, telles que le syndrome CHARGE, la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Parkinson, etc.

Le président de l'EW Group, le Pr Dato' Sri Dr Mike, a déclaré : « Nous sommes confiants que nos 30 ans de travaux de recherche dans le domaine de la thérapie cellulaire, menés dans toute l'Europe, et l'investissement d'une équipe passionnée de cliniciens de haut niveau internationaux formés en Allemagne et en Suisse, peuvent appuyer la prestation d'un modèle de gestion des maladies, personnalisé et efficace, aux communautés des Émirats arabes unis. »

« De plus, ces centres sont également essentiels en première ligne pour soutenir les patients locaux à la recherche de solutions de médecine biologique régénérative dans nos destinations à l'étranger et leur permettre d'avoir un accès facile à un réseau de référence des cas, efficace et collaboratif – de la demande initiale à l'enquête médicale préliminaire, à l'aide médicale au voyage et, enfin, au suivi des soins », a-t-il déclaré.

Depuis 2017, EW Group a adopté une stratégie de croissance bien définie, consistant à octroyer la licence de ses systèmes cliniques, de ses protocoles et de ses bio-thérapies brevetées exclusifs à de nouvelles coentreprises. S'en est suivie l'expansion rapide de la division dédiée aux établissements de santé, qui est passée de 2 centres phares, en Suisse et en Malaisie, en 2016, à un réseau mondial comptant actuellement 26 centres médicaux et de santé.

En outre, l'EW Group et AK International envisagent le développement d'un « corridor de services dédiés au bien-être numérique ». Cet outil axé sur la technologie prendra la forme d'une application pilotée par la filiale d'AK International, Artelir Inc., et permettra de faire le lien en toute transparence entre les patients des Émirats arabes unis et les prestataires de soins de santé en Malaisie.

Le Dr Aasif Ali Siddiqui, directeur international d'AK, a déclaré : « L'un des objectifs de ce protocole d'accord est d'accroître le tourisme médical et de bien-être en Malaisie tout en offrant des traitements médicaux modernes aux Émiratis dans d'autres pays. Les patients atteints de maladies rares incurables ou de troubles neurodégénératifs, par exemple, peuvent avoir un accès restreint à des traitements novateurs, comme des thérapies cellulaires ou biomoléculaires, dans leur région. »

Le partenariat est également destiné à explorer les investissements potentiels dans la zone de développement d'Iskandar en Malaisie à Johor pour le développement d'un centre halal de renommée mondiale pour la biotechnologie et la médecine régénérative. Le projet de développement unique, évalué à 60 millions de dollars, comprendra un hôpital de médecine intégrative de 100 lits sur le modèle de l'établissement médical d'EW Group en Allemagne, des logements pour des personnes de confession musulmane, qu'il s'agisse de villas pour seniors ou d'appartements pour personnes nécessitant une assistance. Ce projet inclura également un site de fabrication halal de produits biologiques et de médicaments botaniques certifiés BPF.

« Notre groupe est prêt à accroître immédiatement la production, en Malaisie, de plus de 50 de nos spécialités pharmaceutiques à base de plantes, dotées de l'agrément allemand, et en augmenter les exportations afin de répondre à la demande mondiale croissante pour des produits de santé naturels », a déclaré le Pr Dato' Sri Dr Mike Chan.

« Ce projet offrira une occasion extraordinaire de renforcer la vision et le positionnement actuel de la Malaisie en tant que centre musulman du monde pour les développements biotechnologiques novateurs, en particulier sur la recherche en phytothérapie et la fabrication de médicaments à base de plantes. »

L'EW Group est récipiendaire de nombreux prix pour ses innovations biotechnologiques pionnières à Paris, Genève et Londres, ainsi qu'au Koweït, et détient actuellement de multiples brevets internationaux sur les processus biotechnologiques innovants et la formulation de ses produits de thérapie cellulaire et génique (CGTP), et les produits biologiques, y compris les cellules souches précurseurs (progéniteurs), les peptides biologiques, les anticorps anti-idiotypiques pour l'immunologie et la formulation de produits à base de plantes pour la nutrition parentérale.

Fondé en Suisse par les professeurs Mike Chan et Michelle Wong au début des années 1990, l'EW Group est un groupe européen primé à l'issue de travaux de recherche précoces en thérapie cellulaire, déployés en Suisse, en Allemagne, en Russie et en Autriche depuis le milieu des années 1980.

Aujourd'hui, l'EW Group est réputé pour ses développements pionniers dans le la thérapeutique des cellules souches précurseurs (progéniteurs) spécifiques aux organes, des peptides biologiques et synthétiques, de la médecine biologique régénérative, des immunothérapies, des nutraceutiques et des cosméceutiques. Les divisions commerciales multinationales d'EW Group comprennent la recherche et le développement ; la fabrication biologique ; les académies biomédicales de formation continue (dont le palmarès compte, notamment, plus de 20 livres médicaux publiés, plus de 50 revues scientifiques et plus de 20 accréditations internationales) ; les installations médicales et centres anti-âge ; et la distribution de produits nutraceutiques aux praticiens autorisés et aux consommateurs dans 80 pays.

EW Group possède et exploite également un réseau croissant d'hôpitaux et de centres médicaux accrédités au niveau international et spécialisés dans la biomédecine régénérative, ainsi que des centres de bien-être de luxe dans le monde entier. Le siège du Groupe est situé en Allemagne et en Malaisie (Asie-Pacifique). Le Groupe compte en outre des installations de recherche en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, en République tchèque et au Royaume-Uni.

