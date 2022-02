L'événement de lancement d'Ethanim s'achève à Tokyo

Takaaki Ansai a fait remarquer que : « Alors que tout le monde se focalise sur les applications de la couche supérieure, Ethanim privilégie réellement la décentralisation. Nous travaillons à la solidification de cette plateforme basée sur la blockchain ».

Depuis la publication de son livre blanc 1.0 en décembre dernier, cette infrastructure fondamentale du Metaverse s'efforce de renforcer la décentralisation.

Des invités importants ont fait part de leur opinion

Parmi les experts et les leaders d'opinion ayant participé à l'événement, quatre invités ont développé leur point de vue :

Hiroyuki Morikawa, professeur à la Graduate School of Engineering et au Advanced Science and Technology Research Center de l'Université de Tokyo.

Andy Suzuki, ancien fonctionnaire du Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI), ancien responsable du marketing chez Oki Electric Industry Co., Ltd. et Huawei Japan, et désormais personne morale de Bango PLC Japan.

Jirou Ishii, chargé du développement de jeux, du développement de la propriété intellectuelle, de l'écriture de scénarios, de la planification, de l'ébauche de l'histoire originale, de la supervision, etc. ; critique pour les Japan Game Awards depuis 2010.

Takehiro Ando, représentant de sisilala TV, réalisateur de DONUTS, et producteur de BLACK STAR -Theater Starless- et de Deviation Million Arthur

Alors que le Metaverse gagne du terrain, Ethanim s'efforce d'ouvrir de nouvelles voies en collaboration avec les développeurs de jeux. On pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'Ethanim n'émerge des diverses plateformes du Metaverse.

En savoir plus sur Ethanim :

Le site Web : http://www.ethanim.network

Twitter : https://twitter.com/Ethanim_Network

Discord : https://discord.gg/Uzkat3zarz

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1749560/image_5022129_6610216.jpg

SOURCE Ethanim