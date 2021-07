L'événement de marketing à l'étranger « Meet Your Shaanxi Dream, Traveling in Shaanxi » s'est achevé avec succès

XI'AN, Chine, 30 juin 2021 /PRNewswire/ -- Couronné de succès, l'événement de marketing des marques de tourismes tournées vers l'étranger « Meet Your Shaanxi Dream, Traveling in Shaanxi » s'est terminé le 20 juin. Offrant une expérience de six jours dans la province du Shaanxi avec des célébrités en ligne ainsi que des activités de marketing sur les réseaux sociaux à l'étranger pendant un mois, cet événement a intégré le tourisme dans le Shaanxi avec la découverte de la culture et des coutumes populaires de la région. Il a permis aux passionnés du monde entier de vivre une aventure immersive mêlant culture et tourisme du Shaanxi, une province dynamique, tout en découvrant le paysage naturel, les produits et l'histoire locaux.

Six influenceurs en ligne originaires de la Turquie, du Nigeria et de la Corée du Sud ont été invités à découvrir les ressources touristiques culturelles et naturelles du Shaanxi, comme le Clocher, le mausolée de l'empereur Qinshihuang et la cascade de Hukou au fil de cinq itinéraires, y compris l'angélus du Shaanxi, un voyage à l'époque du Grand Empire Qin, ainsi qu'une visite de la Chang'an des Tang.

L'expérience des célébrités en ligne comprenait également de la calligraphie au pinceau pour permettre aux fans d'assister en direct à la culture chinoise traditionnelle et enchanteresse. En écrivant avec des pinceaux, les célébrités en ligne ont interprété l'histoire profonde et la culture incarnée dans les marques de tourisme culturel de Shaanxi.

Au cours de l'événement, Shaanxi a présenté de façon synchrone les activités hors ligne « Meet Your Shaanxi Dream, Traveling in Shaanxi » au moyen de photos, de vidéos et d'interactions amusantes sur des plateformes de réseaux sociaux à l'étranger comme Facebook et Twitter. L'événement a été vu plus de 5,3 millions de fois sur les réseaux sociaux à l'étranger, avec des vidéos associées ayant été vues plus de 780 000 fois, créant une expérience immersive complète pour les fans du monde entier.

Afin d'accélérer le rythme de la mondialisation du Shaanxi après la pandémie, de promouvoir continuellement l'influence internationale des marques de tourisme culturel de la région et d'établir des bases solides pour la reprise du tourisme entrant local, cet événement de marketing a augmenté l'influence et la popularité des marques de tourisme culturel du Shaanxi sur les plateformes de réseaux sociaux à l'étranger et a élargi le « cercle d'amis » de la province dans le monde entier. C'est un excellent exemple de la mondialisation du tourisme chinois.

SOURCE Shaanxi Provincial Department of Culture and Tourism