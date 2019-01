L'exposition « The Majlis - Cultures in Dialogue » à l'Institut du Monde Arabe

Après un lancement réussi à La Valette, capitale européenne de la culture 2018, puis au siège de l'UNESCO à Paris, l'exposition interculturelle itinérante du Musée Cheikh Faisal bin Qassim Al-Thani, « The Majlis - Culture in Dialogue », s'installe pour sa prochaine et troisième étape à l'Institut du Monde Arabe à Paris. L'exposition sera ouverte au public jusqu'au 10 mars 2019.



L'exposition, qui rassemble un ensemble unique d'artefacts reflétant l'interaction des civilisations au cours de l'histoire et dont le but est d'encourager un dialogue interculturel dans le présent, présentera des objets soigneusement sélectionnés, afin d'illustrer les échanges interculturels et interreligieux. Au centre de celle-ci, un Majlis, pièce centrale des foyers islamiques, où les visiteurs seront invités à discuter.

A cette exposition à l'Institut du Monde Arabe s'ajoute une nouveauté, puisqu'elle est enrichie par l'art contemporain de la collection de l'Institut. Alors que les antiquités anciennes présentent l'histoire de l'intégration culturelle, la nouvelle collection d'art contemporain met l'accent sur la continuité et l'ininterruption du dialogue interculturel tout au long de l'histoire, malgré les conflits des dernières décennies.

L'estimé Institut du Monde Arabe, est l'endroit idéal pour cette exposition. En effet, l'institut fut originalement conçu pour créer des liens culturels forts et durables, tout en cultivant un dialogue constructif entre le monde Arabe, la France, et l'Europe. Cet espace interdisciplinaire est le lieu idéal pour l'élaboration de projets culturels, en collaboration avec de nombreuses institutions, innovateurs et penseurs du Monde Arabe et offre une contribution distinctive au paysage culturel institutionnel.

S.E. Jack Lang, Président de L'institut du Monde Arabe, affirme :

« C'est une source de grande fierté et d'honneur pour nous d'avoir uni nos efforts à ceux des organisateurs de cette exposition aussi unique que percutante, qui vise à rapprocher les peuples et les cultures par le biais de leurs héritages artistiques. L'institut du Monde Arabe suit la même philosophie et s'efforce de créer une meilleure compréhension entre le monde Arabe et notre continent. Nous sommes convaincus que l'Institut du Monde Arabe facilitera davantage le développement d'un lien culturel fort que le Majlis entend créer. Ensemble, nous élèverons ce mouvement au niveau qu'il mérite. »

A cette occasion, S.E. Cheikh Faisal Bin Qassim Bin Faisal Al Thani, a déclaré :

« Depuis sa création, l'objectif de cette exposition interculturelle itinérante a été de diffuser un message de paix, de prospérité, de compréhension mutuelle des cultures, et de croyance en la possibilité de coexistence et de tolérance. A travers cette exposition, nous voulons nous concentrer sur les similitudes qui nous lient en tant qu'êtres humains, appartenants à différentes religions et cultures. Ces objectifs sont mis en valeur par les artefacts que nous avons sélectionnés pour être exposés à l'Institut du Monde Arabe. Cette exposition jouera un rôle actif dans le maintien vivant de l'histoire, de la culture et des traditions pour les générations futures, afin qu'elles puissent en tirer des enseignements, et contribuer au maintien du dialogue culturel entre les différents pays que nous visiterons. »

« The Majlis - Cultures in Dialogue » se rendra dans plusieurs pays Européens pour présenter une collection unique reflétant l'interaction des civilisations afin de favoriser le dialogue interculturel et un esprit de compréhension, d'harmonie et de paix entre les peuples. Le patrimoine matériel, immatériel et documentée de tous les peuples - leurs artefacts, leurs artisanats, leurs arts et leurs chansons - est essentiel à l'existence d'un dialogue éduqué et civilisé entre les nations. Les artefacts regroupent toutes sortes de connaissances sur les idées et les cultures des nations ; ils racontent des histoires sur les phénomènes sociaux et religieux, ainsi que sur les coutumes et traditions qui ont prévalu dans la vie des différents peuples.

Pour poursuivre la réussite de sa tournée internationales, « The Majlis - Cultures in Dialogue » dispose aujourd'hui d'une plateforme de discussion, où les aspects culturels pertinents sont discutés, et des perspectives originales sont crées par le biais d'une réflexion collective. L'exposition permettra d'accroître les liens significatifs entre les peuples et les cultures et de stimuler un dialogue enrichi.

