L'expression du « passé » et du « futur » de Tokyo dans une nouvelle exposition d'art médiatique qui sera inaugurée au Tokyo International Cruise Terminal le 7 juillet

Le thème de l'exposition au Tokyo International Cruise Terminal est « Back TOKYO Forth ». Six artistes actifs dans le domaine des arts médiatiques (art, divertissement, animation et manga) participent à ce projet et exposeront leurs œuvres sur le site d'exposition du Tokyo International Cruise Terminal. Le concept, « Back TOKYO Forth » est une phrase inventée avec le nom de la ville Tokyo entre les mots Back et Forth . Elle exprimera la possibilité de nouvelles formes d'arts médiatiques pour le monde depuis Tokyo, en réfléchissant aux problèmes auxquels la société actuelle est confrontée entre la culture du passé (Back) et l'avenir (Forth). En outre, le site Web offre tout le charme de la culture japonaise à travers des contenus qui proposent de rechercher des artistes et leur processus de production jusqu'à l'exposition de leurs œuvres, ainsi que les œuvres exposées sur le site Web.

Période : Les expositions seront présentées à compter du 7 juillet 2021

Lieu : Terminal de croisière Tokyo International Cruise Terminal

(ouvert de 9 h à 17 h)

* En raison des mesures d'urgence mises en œuvre pour contenir la propagation du covid-19, veuillez noter que les installations et les expositions peuvent connaître des fermetures irrégulières ou des restrictions temporaires. Avant de vous rendre sur place, n'oubliez pas de consulter notre site Web officiel ainsi que le site Web du Tokyo International Cruise Terminal pour obtenir les informations les plus récentes.

(ouvert de 9 h à 17 h) * En raison des mesures d'urgence mises en œuvre pour contenir la propagation du covid-19, veuillez noter que les installations et les expositions peuvent connaître des fermetures irrégulières ou des restrictions temporaires. Avant de vous rendre sur place, n'oubliez pas de consulter notre site Web officiel ainsi que le site Web du Tokyo International Cruise Terminal pour obtenir les informations les plus récentes. Tarif : Gratuit

Thème : Back TOKYO Forth

Forth Directeur : SAITO Seiichi (président de Panoramatiks, anciennement Rhizomatiks Architecture)

Conservateur : HATANAKA Minoru (conservateur en chef, NTT Intercommunication Center [ICC])

Artiste (par ordre alphabétique) :

Midway Stone par FUJIKURA Asako

L'œuvre exposée est basée sur le motif des jardins japonais.

L'artiste a obtenu un master de la Graduate School of Film and New Media, de l'Université des arts de Tokyo, en 2018. Elle a rassemblé des scènes qui libèrent les gens de la poursuite du temps et de l'étalement urbain dans une ville moderne. En utilisant les images générées en 3DCG, elle s'implique dans des images, des installations et la réalité augmentée. Elle a notamment créé l'exposition individuelle « Colony Highway Broadcast » (emergencies! 035) (NTT Inter Communication Center [ICC], Tokyo, Japon, en 2018). Elle a également participé à l'exposition collective « Close to Nature, Next to Humanity » (Taitung Art Museum, Taitung, Taiwan, en 2020).

blank clocks par IGUCHI Kota

L'œuvre exposée est basée sur la perception du temps.

L'artiste est né en 1984. Il a fondé TYMOTE en 2008 alors qu'il étudiait à la science du design à l'école d'art et de design, de l'Université d'art de Musashino, puis a fondé l'association créative CEKAI Corp. en 2013. Travaillant en tant que réalisateur de films, qu'il s'agisse de graphiques de mouvement ou d'images vidéo réelles reposant sur la conception dynamique, il excelle dans la direction créative basée sur la constitution d'équipes. Il a notamment remporté le Tokyo TDC Award 2014, le D&AD Yellow Pencil Award 2015 et le NY ADC Gold Award 2015. Il est professeur invité à l'Université municipale des Arts de Kyoto.

Synesthesia X1 - 2.44 par Synesthesia Lab et evala (See by Your Ears)

L'œuvre exposée est basée sur le concept zen.

Le Synesthesia Lab est un laboratoire de R&D expérimental qui se concentre sur la synesthésie et l'architecture d'autres expériences multisensorielles. En 2019, Enhance et Rhizomatiks se sont associés pour développer le « Synesthesia X1 - 2.44 », un dispositif d'expérience synesthésique immersive équipé de deux haut-parleurs et de 44 actionneurs qui vous enveloppe dans un monde de sons, d'haptique et de lumières. Une autre collaboration avec l'artiste sonore evala intitulée « Synesthesia X1 - 2.44 feat. evala (See by Your Ears) » a été dévoilée au salon Media Ambition Tokyo 2019 (MAT). Pour « Back TOKYO Forth », evala (See by Your Ears) revient pour se joindre à Enhance et Flowplateaux dans leur nouvelle expérience synesthésique.

* Œuvre en cours d'ajustement. Une fois les derniers ajustements terminés, les dates d'exposition de l'œuvre seront annoncées sur notre site Web.

*D'ici là, des séquences vidéo de l'œuvre enregistrées précédemment seront exposées sur place.

Tokyo Behavior par TSUDA Michiko

L'œuvre exposée est basée sur le mode de vie à l'ère Shōwa.

L'artiste est née dans la préfecture de Kanagawa en 1980. Elle est titulaire d'un doctorat en cinéma et nouveaux médias de la Graduate School of Film and New Media, de l'Université des arts de Tokyo Elle a séjourné à New York grâce à une bourse de l'Asian Cultural Council (ACC) en 2019. Le travail créatif de Tsuda repose sur les caractéristiques de la vidéo. Parmi ses expositions collectives récentes, citons « Inter+Play: Arts Towada 10th Anniversary Exhibition Part 1 » (Towada Art Center, Aomori) en 2020, « Aichi Triennale 2019: Taming Y/Our Passion » (Aichi), « Roppongi Crossing 2019: Connexions » (musée d'art Mori, Tokyo). Elle a notamment exposé individuellement lors des expositions « Trilogue » (Galerie TARO NASU, Tokyo) en 2020, « Observing Forest » (Centre d'art contemporain de Zarya, Vladivostok) en 2017.

AUN par UENO Senzo

L'œuvre exposée est basée sur le motif des bonsaïs.

L'artiste est né dans la préfecture de Kagoshima en 1982. Son travail se concentre sur les films, les publicités et les clips musicaux. Il s'est mis à son compte en tant que cadreur en 2011 et a également travaillé en tant que réalisateur. Il a remporté de nombreux prix, principalement pour son travail sur des publicités et des clips musicaux, dont trois prix majeurs du secteur, à savoir un Cannes Lions, The One Show et un Clio Award, mais également un D&AD Award, un New York Festivals Award, un ACC Award, ainsi qu'un grand prix, un prix d'or et le prix de la meilleure cinématographie dans des concours tels que le Japan Media Arts Festival.

Structures of Liquidity par UMEZAWA Hideki + SATO Koichi

L'œuvre exposée est basée sur le motif des villes portuaires japonaises.

UMEZAWA Hideki : né dans la préfecture de Gunma en 1986. Il a obtenu son master à la Graduate School of Fine Arts de l'Université des arts de Tokyo. Il réalise ses œuvres en se basant sur le sentiment prélinguistique que l'on perçoit dans certaines circonstances et l'intérêt pour la complexité des phénomènes naturels. Il a participé à des expositions à Paris et à Dublin et a travaillé dans un studio national de musique électronique connu sous le nom d'EMS lors de son séjour à Stockholm. Parmi les prix qu'il a remportés, citons principalement le prix Presque Rien 2015 au concours international Luc Ferrari.

SATO Koichi : né à Tokyo en 1990. Il a obtenu son master à la Graduate School of Fine Arts de l'Université des arts de Tokyo. Fort d'un intérêt pour la géographie, l'écologie et le genre, il réalise des installations combinant de manière complexe des images et des médias non visuels, tels que le son et les odeurs. Parmi ses principales expositions individuelles, citons « Crepuscular Gardens / Hankaikaika-no-niwa » à la galerie Shiseido en 2018.

<à propos de culture gate to JAPAN>

En février 2021, l'Agence pour les affaires culturelles du gouvernement du Japon lancera un projet novateur de promotion culturelle appelé « CULTURE GATE TO JAPAN » L'événement a lieu dans sept aéroports du Japon et à la station du Tokyo International Cruise Terminal. Des artistes et des créateurs du domaine des arts médiatiques y exposeront des œuvres d'art inspirées de la culture unique de chacune des régions dans le but de faire connaître la culture japonaise et ses attraits au sens large.

En raison des conséquences du nouveau coronavirus à l'échelle mondiale, il est difficile de rencontrer de nouvelles personnes et de faire l'expérience de nouvelles cultures en personne. Cependant, cela ne devrait pas interrompre les échanges artistiques, idéologiques et culturels. Grâce à ce projet, nous espérons continuer à offrir au public du monde entier le même sentiment d'émerveillement et de joie que l'on éprouve au contact d'une nouvelle culture.

Organisateurs : Agence pour les affaires culturelles, gouvernement du Japon

Site Web officiel : https://culture-gate.jp/

Exposition au Tokyo International Cruise Terminal :

https://cruise-terminal.culture-gate.jp

--------------------------------------------------------------------------------------------

Le projet « CULTURE GATE to JAPAN » est géré par wondertrunk & co. Inc. Suite aux effets persistants du coronavirus, aucun événement médiatique ne sera organisé pour l'exposition. Si vous avez des questions ou des demandes de couverture, veuillez nous suivre en utilisant le code QR.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1556501/Tokyo_Cruise_Terminal.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1556508/The_work_6_artists_display_Tokyo_Cruise_Terminal.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1556506/Scan_information_Back_TOKYO_Forth.jpg

SOURCE Agency for Cultural Affairs, Government of Japan CULTURE GATE to JAPAN Initiative