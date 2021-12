L'honorable Patrick J. Kennedy, ancien membre du Congrès (D-RI) et fondateur du Kennedy Forum, sera le principal orateur du Sommet inaugural sur la psychiatrie 2022 de CCO

RESTON, Virginie, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Clinical Care Options (CCO) a le plaisir d'annoncer que l'Honorable Patrick J. Kennedy, ancien membre du Congrès (D-RI) et fondateur du Kennedy Forum, sera l'orateur principal de son Sommet inaugural sur la psychiatrie 2022. M. Kennedy fera une présentation sur le thème « La poursuite de l'équité en matière de santé mentale », un sujet auquel il a consacré une grande partie de sa carrière en tant qu'auteur principal de la loi historique de 2008 sur la parité en matière de santé mentale et l'équité en matière de toxicomanie (Loi fédérale sur la parité).

« Nous sommes ravis que M. Kennedy nous fasse part de son point de vue, en tant que personne qui a non seulement lutté contre la maladie mentale, mais qui se trouve également dans une position unique pour provoquer un changement radical dans le secteur », a expliqué Horacio Rodriguez, directeur général de Global Neuroscience, Clinical Care Options. « Il est de plus en plus important de pouvoir compter sur des défenseurs influents de la santé mentale, comme M. Kennedy, alors que le domaine se bat pour la parité. Notre public de cliniciens accueille et applaudit ce niveau de soutien, car ils mènent cette bataille quotidiennement dans leur pratique et dans leurs communautés. »

Le sommet inaugural sur la psychiatrie de CCO se tiendra du 24 au 26 mars 2022, dans un format virtuel. Cet événement établira la norme en matière d'éducation opportune, impartiale et fondée sur des preuves, dispensée par les plus grands experts mondiaux. Des cliniciens du monde entier se réuniront pour approfondir leurs connaissances et améliorer les résultats pour les patients, tandis que les experts universitaires exploreront les dernières avancées en matière de diagnostic et de traitement d'une série de maladies psychiatriques.

« Je suis honoré de me joindre à CCO pour ce sommet opportun », a déclaré l'ancien membre du Congrès Kennedy. « Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de tout le monde pour faire face à la crise de la santé mentale dans notre pays. Je suis convaincu que les cliniciens ont le pouvoir de provoquer un changement durable dans notre système de soins de santé : il est temps de passer de la sensibilisation à l'action en tant que communauté unifiée. »

Visitez www.psychsummit2022.com.

À propos de Clinical Care Options

CCO est une entreprise de formation médicale continue dont la mission est d'améliorer les soins cliniques et les résultats pour la santé des patients en proposant des activités éducatives pertinentes sur le plan clinique et fondées sur des données probantes qui font progresser la pratique interprofessionnelle. CCO s'engage à fournir à l'ensemble de l'équipe de professionnels de la santé une formation clinique de qualité, de conception innovante, qui motive les professionnels de la santé à adopter des compétences de gestion clinique actualisées, sûres et appropriées. www.clinicaloptions.com

À propos de Patrick J. Kennedy

L'ancien représentant américain Patrick J. Kennedy a été l'auteur principal de la loi historique de 2008 sur la parité en matière de santé mentale et l'équité en matière de toxicomanie (Loi fédérale sur la parité). Il est également co-auteur du best-seller du New York Times, « A Common Struggle: A Personal Journey Through the Past and Future of Mental Illness and Addiction », qui détaille un plan audacieux pour l'avenir des soins de santé mentale en Amérique. En 2017, Kennedy a été nommé à la Commission présidentielle sur la lutte contre la toxicomanie et la crise des opioïdes. Il est actuellement coprésident de l'Action Alliance's Mental Health & Suicide Prevention National Response to COVID-19. Pour en savoir plus, consultez le site www.patrickjkennedy.net.

Related Links

http://www.clinicaloptions.com



SOURCE Clinical Care Options