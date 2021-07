L'hyper GT inspirée par la ville de New-York présente le processus bespoke (sur mesure) derrière chaque Battista

Automobili Pininfarina possède une tradition inégalée de création de véhicules exclusifs et son programme bespoke garantit que chaque exemplaire est unique, la personnalité de chaque client étant intégrée jusque dans le tissu même de la voiture. La première commande bespoke s'inspire de la ville de New York et présente un thème de couleur rouge, blanc et bleu sophistiqué, dévoilant une finition de carrosserie Exposed Signature Carbon intégrant un filin Iconica Blu, une première mondiale, pour un visuel spectaculaire sous tous les angles.

Tous les clients de Battista sont invités à intéragir avec l'équipe de design pour créer leur hyper GT purement électrique parfaite, dans le cadre d'un processus de collaboration approfondi. Le nouvel espace Atelier du site de production de Cambiano constituera l'environnement idéal pour inspirer le processus de création lorsqu'il ouvrira ses portes dans le courant de l'année. Il abritera une vaste gamme d'échantillons de couleurs et de matériaux à proximité de la zone d'assemblage, où les techniciens qualifiés d'Automobili Pininfarina transformeront les rêves des clients en réalité.

Sara Campagnolo, Head of Colour and Materials Design of Automobili Pininfarina, a déclaré : " Le nom de Pininfarina évoque un héritage historique de voitures individuelles, et la Battista perpétue cet héritage car chaque véhicule sera véritablement conçu sur mesure. Nos clients ont l'occasion unique de rejoindre la famille d'Automobili Pininfarina, en s'immergeant dans le processus de conception avec nos talentueux artisans pour s'assurer que leur véhicule reflète authentiquement leur personnalité et leurs goûts, créé avec une touche vraiment personnelle. Les clients ont la possibilité de faire avancer le développement du luxe durable, tout en créant une pièce de collection unique. "

Chaque élément du véhicule fait l'objet d'un traitement sur mesure, les clients bénéficiant d'un service de conseil à 360 degrés qui aboutit à une création véritablement unique. Le programme bespoke d'Automobili Pininfarina fait des détails exquis une réalité, et la commande inspirée de New York présente une finition de carrosserie Exposed Signature Carbon propre à Automobili Pininfarina intégrant un filin Iconica Blu, la première application de ce type dans l'industrie automobile.

La commande comprend également des bandes dites Performance et des liserets peints en Bianco Sestriere métallisé distinctif - méticuleusement appliqués à la main en raison des formes complexes des panneaux de carrosserie -, le « Exterior Jewellery Pack » rouge complétant élégamment le design extérieur avec le « Furiosa Carbon Accent Pack » fini en Exposed Signature Carbon noir. Associant des matériaux composites avancés à des techniques de construction de carrosserie traditionnelles, la finition peinte à la main de ce modèle unique nécessitera des centaines d'heures d'attention experte.

Pour la première commande bespoke, les roues Impulso sont proposées avec une finition gris foncé mat et un anneau central en aluminium brossé anodisé en noir, assorti au toit Goccia noir, au diffuseur arrière, à l'aile arrière et à la gravure des phares en aluminium brossé.

L'intérieur luxueux offre de nombreuses possibilités de personnalisation, depuis le choix du cuir et de l'Alcantara jusqu'aux surpiqûres contrastées, en passant par le « Interior Jewellery Pack » et les détails intérieurs en aluminium. Un total de 128 millions de combinaisons permet aux clients d'exprimer leurs goûts personnels.

La première commande bespoke comprend des sièges Pilota recouverts de cuir noir et d'Alcantara Iconica Blu avec des inserts de couleur marine qui mettent élégamment en valeur le design intérieur et les matériaux luxueux de la Battista. Le thème extérieur est repris à l'intérieur avec des surpiqûres Iconica Blu avec un point de croix rouge et blanc unique, un logo d'appuie-tête rouge et des ceintures de sécurité blanches uniques, mais aussi avec les dossiers des sièges en Signature Exposed Carbon intégrant le filin Iconica Blu. Les détails en aluminium brossé sont finis en rouge, faisant subtilement référence au « Exterior Jewellery Pack » rouge, tandis que les détails plus sombres sont fournis par le « Interior Jewellery Pack » fini en aluminium brossé anodisé en noir.

Outre la sélection de 56 peintures extérieures, les propriétaires de la Battista ont également la possibilité de choisir une carrosserie en fibre de carbone exposée, des peintures sur mesure pour le toit « Goccia », et les « Exterior Jewellery Pack » sous forme de finitions anodisées ou de peintures sur mesure, ou une face avant contrastée dans la couleur choisie par le client.

Les « Carbon Accent Pack » et « Furiosa Carbon Accent Pack » sont disponibles avec une sélection de couleurs de peinture personnalisées ou de finitions en fibre de carbone exposée, complétées par le fin liseret Furiosa sur les arêtes de la carrosserie. En outre, les coques de rétroviseurs, l'aileron arrière, les étriers de frein, les jantes en alliage - tant pour les versions Prezioso qu'Impulso - et les anneaux de verrouillage central peuvent tous être entièrement personnalisés.

Même les gravures sur la plaque de châssis Battista, située entre les sièges, peuvent être personnalisées, de même qu'une gravure sur la plaque de porte côté passager.

L'unicité et l'exclusivité offertes par le programme bespoke renforceront le caractère d'investissement de la Battista et viendront s'ajouter à la riche histoire de Pininfarina en matière de création de chefs-d'œuvre automobiles. Le siège de production de Cambiano abritera un nouvel Atelier où les clients seront invités à se plonger dans la création de leur véhicule unique avec les designers de la voiture. La nouvelle section sera située à côté de la ligne de production, où des techniciens qualifiés assembleront la Battista, sous le même toit que les modèles historiques et inestimables de Pininfarina, qui couvrent 91 ans de production.

Avec une sélection soigneusement élaborée de véhicules historiques et classiques exposés dans le musée voisin, le nouvel Atelier de Cambiano sera un centre riche en véhicules de collection exquis qui inspireront la prochaine génération de créations automobiles purement électriques.

AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA

La Battista sera la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie et elle offrira un niveau de performance inégalé à ce jour pour une voiture de sport autorisée à rouler sur route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de course de Formule 1 actuelle dans son sprint de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, et avec une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 300 Nm, la Battista combinera une ingénierie et une technologie extrêmes dans un système à zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista fournit de l'énergie à quatre moteurs électriques - un à chaque roue - avec une autonomie simulée WLTP de plus de 500 km (310 miles) sur une seule charge. Seules 150 Battistas seront fabriqués individuellement à la main dans l'atelier de Pininfarina SpA à Cambiano, en Italie.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne, et son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés issus de marques de voitures de luxe et haut de gamme. Conçue, fabriquée et produite à la main en Italie, la Battista hyper GT et tous les futurs modèles seront vendus et entretenus sur tous les principaux marchés mondiaux sous la marque Pininfarina. La nouvelle société a pour objectif d'être la marque de voitures de luxe la plus durable au monde.

La société est un investissement à 100 % de Mahindra & Mahindra Ltd et a été baptisée Automobili Pininfarina suite à la signature d'un accord de licence de marque entre Pininfarina S.p.A. et Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. jouera un rôle influent dans le soutien des capacités de conception et de production, forte de son expérience unique de 90 ans dans la production de nombreuses voitures parmi les plus emblématiques du monde.

