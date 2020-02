L'I4MS surmonte l'annulation du MWC2020 et continuera en ligne la transformation numérique des PME

L'I4MS adopte également le sentiment de l'écosystème de l'innovation à Barcelone comme quoi « le spectacle doit continuer » afin que l'ordre du jour du MWC2020 soit maintenu dans la plus grande mesure. Dans tous les cas, l'I4MS continuera par son nom de marque à mettre en valeur les technologies de l'Industrie 4.0 en Europe. Cet événement aura donc lieu en ligne par le biais d'un webinaire axé sur la fabrication additive, les simulations informatiques de performances élevées, les systèmes cyberphysiques, l'IdO (internet des objets) et la logistique à l'intérieur des usines.

L'intention est d'étendre l'impact des expériences réalisées par les acheteurs pionniers à l'intérieur du secteur manufacturier de l'UE. De nombreuses sociétés doivent passer par ce processus de transformation pour accroître leur position concurrentielle et être en mesure de générer de la richesse dans un contexte moderne. L'objectif clé est de rester compétitif face aux deux autres blocs, les États-Unis et la Chine. À cette fin, les experts de l'I4MS invitent les PME à participer le 25 février à 12 h 00 heure d'Europe centrale à un webinaire où il leur sera expliqué comment avoir accès à ces technologies. Le webinaire peut être suivi sur l'URL suivant : https://www.eventbrite.co.uk/e/i4ms-digital-transformation-services-marketplaces-for-manufacturing-smes-tickets-95222516109

Organisé par FundingBox et Mobile World Capital, ce webinaire continuera à guider les PME sur la voie de leur transformation numérique et expliquera comment les technologies numériques peuvent améliorer la qualité des produits, l'efficacité des procédés et la rentabilité des entreprises. Il expliquera également comment maîtriser le déploiement et l'opérationnalisation d'outils numériques, et comment utiliser ces outils particuliers et les places de marché.

Les sociétés de l'UE inscrites à l'événement du MWC2020 et intéressées par l'évolution d'Industry 4.0 peuvent se joindre à cette activité en ligne, laquelle comptera la présence d'experts d'autres initiatives de l'UE : L4MS, Cloudifacturing, MIDIH et AMable.

À propos d'I4MS

I4MS, innovation dans les technologies de l'information et des communications (TIC) pour les petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier, est une initiative européenne aidant les PME et entreprises à moyenne capitalisation des produits manufacturés à utiliser à grande échelle les TIC dans leurs opérations commerciales. Ce projet a bénéficié de fonds du programme de recherche et innovation Horizon 2020 de l'Union européenne aux termes de la subvention sous numéro 768631.

