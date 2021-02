L'IA de Solera s'impose désormais comme une référence mondiale grâce à une détection des dommages sur photos 40 % plus rapide et précise

La solution nouvelle génération Qapter améliore l'apprentissage automatique et l'expérience client

WESTLAKE, Texas, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- Solera, leader mondial en matière de données et de solutions informatiques de gestion des risques et des biens pour les secteurs de l'assurance et de l'automobile, présente une mise à jour innovante de sa plateforme de gestion complète des sinistres automobiles, Qapter®, basée sur l'Intelligence Artificielle (IA). Cette version offre une nouvelle approche de l'apprentissage automatique avec une détection des dommages 40 % plus rapide (moins de 2 secondes) et dont la plateforme est plus intuitive et facile à utiliser. L'estimation des réparations automobiles est plus rapide et précise.

« Notre investissement continu dans la technologie d'apprentissage automatique nous a permis d'accélérer le développement de Qapter », a déclaré Evan Davies, Directeur Technologique chez Solera. « Grâce aux innovations continues développées par notre équipe, nous pouvons fournir une estimation complète et détaillée des coûts de réparation en un temps réduit ».

Annoncée en juin 2020, Qapter est la seule solution de gestion de sinistre complète et digitale disponible au niveau mondial dans ce secteur. La plateforme permet de combiner la science des données et la technologie avancée de la science des réparations (Repair Science™). Elle offre ainsi une précision et des performances optimales afin de tirer tous les avantages de la digitalisation du processus de gestion des sinistres.

Des estimations plus rapides grâce à l'IA

En plus de la détection très rapide des dommages, la nouvelle version de Qapter fournit en temps réel aux utilisateurs des informations sur la qualité des photos. Les images sombres, floues ou surexposées seront signalées afin de reprendre une meilleure photo. Ce processus intuitif associé à l'apprentissage automatique de l'IA nécessite moins de photos pour un résultat plus précis et plus rapide.

Une précision améliorée

La solution Qapter permet également une meilleure définition des pièces et des dommages grâce à une meilleure localisation. L'IA réussie à identifier et détailler des dommages de même type dans une même zone (par exemple, plusieurs rayures sur un pare-chocs avant). Malgré la présence de reflets, elle est capable de détecter les dommages qui peuvent en masquer d'autres et compromettre l'estimation.

Les innovations de cette nouvelle version sont accessibles dès maintenant à tous les utilisateurs de Qapter.

Pour obtenir plus d'informations sur Qapter, rendez-vous sur qapter.com et demandez une démonstration.

À propos de Solera

Solera, leader mondial dans l'exploitation de données de gestion des risques et des biens, propose aux entreprises des secteurs de l'automobile et des assurances d'accéder à des solutions fiables qui respectent les normes les plus strictes en matière de confidentialité, de sécurité et d'intégrité des données afin de garantir la connectivité sur l'ensemble de la chaîne de valeur du véhicule. Solera propose une suite de solutions nouvelle génération qui connecte les clients, les assureurs, les mutuelles, les experts, les réparateurs, les constructeurs, et les équipementiers. Ces solutions permettent ainsi une prise de décision plus judicieuse grâce à l'association de services, de logiciels, de données précises, d'algorithmes exclusifs et d'apprentissage automatique. Cette association offre ainsi une vision approfondie et la garantie que les véhicules et les biens des clients sont entretenus de façon optimale et réparés par des experts.

Le groupe est présent dans plus de 90 pays à travers 6 continents, et traite plus de 300 millions échanges numériques par an pour plus de 235 000 partenaires et clients. Nous allions une technologie de pointe aux meilleures pratiques mondiales pour permettre une gestion plus résiliente et à plus grande échelle. Avec un effort d'investissement mondial en recherche et développement constant, nous accompagnons nos clients dans leurs objectifs de performances et de volonté d'évolution du secteur.

