L'Idaho National Laboratory valide 1 000 cycles de charge-décharge des piles lithium-ion à base d'anode de silicium de Zenlabs

Au cours des 30 dernières années, l'industrie du lithium-ion a utilisé le graphite comme matériau d'anode privilégié. Les anodes en silicium sont considérées comme la technologie de prochaine génération en raison de leur grande capacité de stockage, mais les difficultés liées à leur faible durée de vie et à leur gonflement ont retardé leur introduction. « Zenlabs a résolu les problèmes de durabilité associés aux anodes de silicium de haute capacité et a démontré 1 000 cycles de charge-décharge, montrant que la technologie est prête à être commercialisée », déclare le fondateur et directeur technique, le Dr Herman Lopez.

À propos de Zenlabs Energy Inc.

Zenlabs Energy, dont le siège est à Fremont, en Californie, développe des piles lithium-ion à haute énergie, à charge rapide et à faible coût pour les véhicules électriques et aériens. L'anode à base de silicium, propriété de Zenlabs, peut être associée à une cathode riche en nickel pour obtenir des piles lithium-ion à chargement rapide de 400 Wh/Kg. Pour en savoir plus sur la technologie de Zenlabs Energy et pour obtenir une licence, visitez le site www.zenlabsinc.com.

À propos de l'USCAR

L'USABC est une filiale de l'United States Council for Automotive Research LLC (USCAR).

Fondée en 1992, l'USCAR est la société de technologie automobile qui collabore avec FCA US LLC, Ford Motor Company et General Motors. L'objectif de l'USCAR est de renforcer la base technologique de l'industrie automobile nationale par le biais de la recherche et du développement coopératifs. Pour plus d'informations, visitez le site www.uscar.org.

