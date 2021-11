L'INATBA signe un protocole d'accord avec l'Abu Dhabi Global Market pour établir le développement de l'association dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord

ABU DHABI, EAU, 26 novembre 2021 /PRNewswire/ -- L'Abu Dhabi Global Market et l'INATBA (International Association for Trusted Blockchain Applications) ont signé un protocole d'accord lançant un partenariat pour établir une partie de l'INATBA dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et continuer à encourager la collaboration entre les secteurs public et privé.

L'INATBA et l'ADGM ont signé un protocole d'accord pour établir un partenariat qui lancera le développement de l'INATBA dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. L'ADGM annoncera ce nouveau partenariat lors de son événement phare, le Fintech Abu Dhabi 2021, qui se tiendra du 22 au 24 novembre.

L'Abu Dhabi Global Market favorise la croissance de l'économie et du secteur financier grâce à un centre d'innovation de classe mondiale. Établi par un décret fédéral des Émirats arabes unis, l'ADGM est compétent sur l'île d'Al Maryah. Les quatre autorités indépendantes de l'ADGM (l'autorité de l'ADGM, l'autorité d'enregistrement (RA), l'autorité de réglementation des services financiers (FSRA) et les tribunaux de l'ADGM) veillent à ce que l'environnement favorable aux affaires du centre fonctionne conformément aux meilleures pratiques internationales, reconnues par les principaux centres financiers du monde entier.

L'INATBA (International Association for Trusted Blockchain Applications) réunit des acteurs du secteur, des start-ups, des PME, des décideurs politiques, des organisations internationales, des régulateurs, la société civile et des organismes de normalisation afin de soutenir la généralisation et l'intensification de la blockchain et de la DLT dans de nombreux secteurs à travers le monde. L'INATBA promeut l'utilisation de la technologie blockchain en développant des cadres mondiaux transparents et basés sur la confiance dans des domaines pertinents de la DLT, y compris la finance, l'impact social, les normes et plus encore.

En réponse à la signature du protocole d'accord, Juma Al Hameli, directeur de la stratégie et du développement commercial de l'ADGM, a déclaré : « Nous sommes fiers de signer ce nouveau protocole d'accord avec l'INATBA et de sensibiliser davantage la région à la blockchain et aux crypto-actifs. Nous avons vu le travail de l'INATBA avec la Commission européenne et le Parlement européen et nous sommes ravis d'établir des relations similaires avec les organismes de réglementation régionaux. »

Marc Taverner, directeur exécutif de l'INATBA, a ajouté : « Abu Dhabi est une plaque tournante de l'innovation et du développement financier. Ce partenariat sera déterminant pour renforcer notre rôle de rassembleur mondial du système blockchain et établir de nouvelles relations avec les organismes gouvernementaux. »

Ce mémorandum vise à établir un partenariat mutuellement bénéfique entre l'INATBA et l'ADGM en établissant la présence de l'INATBA dans la région. L'ADGM aidera l'association commerciale à établir des relations avec les entreprises, les régulateurs et les parties prenantes gouvernementales aux EAU et dans toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. L'INATBA, quant à elle, mènera l'engagement politique au nom des membres de l'ADGM dans la région. L'événement phare de l'INATBA, Convergence 2.0, devrait avoir lieu aux Émirats arabes unis en 2022.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1696045/Abu_Dhabi_Global_Market_Logo.jpg

SOURCE Abu Dhabi Global Market