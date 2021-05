L'initiative Durabilité en odontologie de la Fédération Dentaire Internationale réunit les partenaires de l'industrie dentaire soucieux de l'environnement autour d'un objectif commun.

GENÈVE, 3 mai 2021 /PRNewswire/ -- La Fédération Dentaire Internationale (FDI) a lancé aujourd'hui une nouvelle initiative, avec l'engagement de quatre partenaires fondateurs du secteur (Colgate, Dentsply-Sirona, GSK Consumer Healthcare et TePe) à mener le combat en faveur de la durabilité en odontologie.

Au cours des deux prochaines années, la FDI travaillera en collaboration avec ses partenaires et d'autres acteurs clés pour élaborer des stratégies et mettre en œuvre des solutions permettant de réduire l'impact de l'odontologie et de l'industrie dentaire sur l'environnement. Ce travail aboutira à la publication d'un Code de bonnes pratiques de la FDI sur la durabilité qui définira des directives et des objectifs afin de mettre en place une procédure d'achat et d'approvisionnement durable, qui sera signé par les cosignataires de toute la chaîne d'approvisionnement.

La durabilité environnementale en odontologie présente de multiples facettes et implique de nombreuses parties prenantes. Les émissions de CO 2 , l'utilisation de plastiques, la production de déchets et d'autres impacts environnementaux sont des défis majeurs à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement en ressources dentaires ainsi que dans la prestation des soins. La réduction de l'impact de la profession dentaire sur l'environnement nécessitera l'action et la collaboration de nombreux acteurs différents. Les quatre partenaires fondateurs s'inscrivent dans une démarche volontariste pour faire face à ces menaces environnementales et mettre au point des solutions concertées et de grande envergure.

Le projet permettra également de doter les dentistes et leurs équipes d'une série d'outils et de ressources pour les aider à améliorer la durabilité au sein de leurs cabinets dentaires, tout en informant le grand public de son rôle pour assurer la durabilité en odontologie grâce à une meilleure santé bucco-dentaire et à la prise de décisions éclairées.

« Je suis ravi de voir le projet de la FDI sur la durabilité en odontologie se transformer en une initiative de haut niveau et à partenaires multiples pour atteindre nos objectifs de durabilité pour la profession dentaire », a déclaré le Dr Gerhard K. Seeberger, Président de la FDI. « Les modestes débuts du projet, qui consistaient à encourager les professionnels de la santé bucco-dentaire et les cabinets dentaires à « penser vert », évoluent désormais vers une phase de collaboration, d'action et de résultats réels.

Les quatre partenaires fondateurs ont formulé leurs remarques après le lancement de l'initiative :

« En tant que leader mondial des soins bucco-dentaires soucieux de créer des marques motivées, nous sommes ravis de contribuer à la mise en place de l'initiative de la FDI sur la durabilité en odontologie », a déclaré Ann Tracy, directrice du développement durable chez Colgate. « Nous réinventons un avenir plus sain et plus durable pour toutes les personnes, leurs animaux de compagnie et notre planète, c'est donc une évidence pour nous. »

« GSK Consumer Healthcare se bat pour éradiquer les problèmes de santé bucco-dentaire évitables et s'efforce de donner aux dentistes et au grand public les moyens d'améliorer les soins dentaires et de les rendre plus durables », a déclaré Sarah McDonald, vice-présidente du développement durable chez GSK Consumer Healthcare. « Ce partenariat s'inscrit dans cette optique et soutient notre engagement plus large à lever les barrières environnementales à la santé au quotidien, car on ne peut être en bonne santé que sur une planète saine. »

« Chez Dentsply Sirona, nous sommes extrêmement fiers d'être membre fondateur du nouveau partenariat intersectoriel sur la durabilité en odontologie avec la FDI », a déclaré Don Casey, PDG de Dentsply Sirona. « Notre mission en tant qu'entreprise est d'améliorer la santé bucco-dentaire dans le monde entier et la durabilité est au cœur de notre stratégie. Nous nous engageons à contribuer à créer un monde plus durable pour les générations futures et nous nous réjouissons des progrès que cette initiative historique nous permettra d'accomplir. »

« Nous sommes très heureux de participer à l'initiative Durabilité en odontologie », a déclaré Helena Ossmer Thedius, directrice du marketing et de l'innovation chez TePe. « Nous voulons contribuer à un développement positif et à l'avènement d'une société plus durable. Œuvrer pour la mise au point de solutions durables et circulaires dans le secteur dentaire est une mission importante, et nous sommes convaincus que, pour réussir et avoir un réel impact, nous devons collaborer. »

