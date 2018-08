L'innovation dans les domaines de la blockchain et l'intelligence artificielle domine le thème des « Nouvelles sociétés performantes » du récent Sandbox réglementaire de la FCA

POINT ROBERTS, Washington et DELTA, Colombie-Britannique, August 15, 2018 /PRNewswire/ --

La société spécialisée dans la blockchain, Fineqia International Inc., (CSE : FNQ.CN), (OTC : FNQQF) va tester l'émission et l'administration d'obligations adossées à des crypto-actifs

Investorideas.com, un chef de file du contenu blockchain grâce à ses portails Bitcoin et Blockchain Bitcoinandblockchainstocks.com, Cryptocurrencyinvestorideas.com et Blockchaininvestorideas.com publie un gros plan du secteur des technologies financières sur la récente innovation testée et acceptée dans le Sandbox réglementaire de la Financial Conduct Authority (FCA).

Le Sandbox réglementaire permet aux entreprises de tester des produits, des services ou des modèles d'affaires innovants dans un environnement de marché réel, tout en assurant la mise en place de mesures de protection appropriées. Le rôle d'Innovate, une initiative lancée en 2014, est de promouvoir la concurrence dans l'intérêt des consommateurs. Depuis sa création, Innovate a reçu plus de 1 200 candidatures et a soutenu plus de 500 entreprises. Le programme Sandbox a représenté une première pour les autorités de réglementation du monde entier, soulignant l'engagement de la FCA en faveur de l'innovation dans les services financiers.

Vingt-neuf nouvelles entreprises récemment créées viennent d'être acceptées, dont Fineqia Limited, filiale britannique de Fineqia International (CSE : FNQ), (OTC : FNQQF) (Francfort : FNQA) avec sa plate-forme numérique qui permet aux entreprises d'émettre et de gérer des dettes ainsi que des titres de participation, y compris des obligations adossées à des crypto-actifs.

La FCA a reconnu le potentiel des start-ups liées à la blockchain en donnant au Sandbox l'accès à 11 entreprises liées à la technologie de la blockchain et du registre distribué, soit presque 40 % des 29 qui ont été acceptées.

Parmi les autres nouvelles entreprises figuraient Fractal, une plate-forme Insights qui utilise un registre distribué et une technologie d'intelligence artificielle pour soutenir le financement des PME avec la numérisation des demandes de crédit et l'association des émissions de prêts aux données financières sous-jacentes ainsi que Meet Mia, un chatbot sur Facebook (Cotation) Messenger qui permet aux clients d'acheter et de gérer une assurance voyage. Les polices sont écrites en termes clairs et les clients peuvent demander au chatbot ce pour quoi ils sont couverts. Des remises de groupe et un traitement automatisé des réclamations seront également proposés. Source

Pour les investisseurs cherchant à prendre part à l'innovation dans le secteur des technologies financières représentées dans ce programme, une gamme d'actions, des petites aux grandes, est désormais acceptée.

Fineqia International (CSE : FNQ), (OTC : FNQQF) (Francfort : FNQA) vient de rejoindre de nombreuses autres sociétés cotées en bourse, sa filiale britannique Fineqia Limited admise dans le Sandbox réglementaire de la FCA qui a reconnu son importance dans un récent communiqué de presse.

« Cela nous aide à développer une nouvelle classe d'actifs dans l'environnement réglementaire protégé proposé par le programme Sandbox de la FCA », a indiqué Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia. « C'est le témoignage de l'effort et de l'engagement de l'équipe envers le déploiement discipliné et conforme d'un nouveau produit financier. La demande mondiale pour les emprunts contractés contre les crypto-avoirs augmente, et avec ce test, nous avons l'intention de démontrer notre capacité à exploiter avec succès ce marché en pleine croissance. »

L'une des autres entreprises du récent groupe de vingt-neuf a également des liens avec les marchés publics. 20|30 est une plate-forme basée sur la technologie DLT qui permet aux entreprises de mobiliser des capitaux de manière plus efficace et rationnelle. Le test sera facilité en collaboration avec le London Stock Exchange Group et Nivaura.

Les entreprises précédentes admises dans le programme réglementaire du Sandbox de la FCA en 2017 incluent de grands noms des marchés financiers, dont Barclays PLC (Cotation) testant sa proposition Regtech qui suit les mises à jour des réglementations dans le manuel de la FCA et aligne leur mise en œuvre sur les politiques internes de Barclays. Source

En 2016, HSBC Holdings plc (Cotation) a été acceptée pour tester une application développée en partenariat avec Pariti Technologies, une start-up spécialisée dans les technologies financières, pour aider ses clients à mieux gérer leurs finances. Source

À propos de Fineqia International



Fineqia International est une entité cotée en bourse au Canada (CSE : FNQ), aux États-Unis (OTC : FNQQF) et en Europe (Francfort : FNQA). Fineqia International décide de la gouvernance institutionnelle, de la culture, des processus et des relations de la Société par lesquels la Société et ses filiales sont contrôlées, dirigées et régies. Elle supervise et assure le succès global, la planification et la croissance de la société et de tous ses investissements et filiales, y compris ceux propageant les technologies blockchain. Pour tout complément d'information, rendez-vous à l'adresse : https://investors.fineqia.com/news.

À propos de Fineqia Limited



Fineqia fournit une plate-forme et les services connexes pour l'émission et la gestion de titres de participation et de créance. La société agit en tant que courtier offrant à la société émettrice de titres un accès au marché, en les distribuant et en les commercialisant, tout en soulignant les risques impliqués et en exposant les possibilités de façon transparente et objective. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.fineqia.com

Fineqia International Inc. (CSE : FNQ) est une action technologique caractéristique sur Investorideas.com

Visitez la page du profil

Recevoir les dernières informations concernant Fineqia International Inc.

À propos d'Investorideas.com - News that Inspires Big Ideas



http://www.Investorideas.com est un lieu de rencontre pour les investisseurs mondiaux, qui présente les dernières actualités, des annuaires d'actions, des vidéos, des podcasts, des profils d'entreprises, des entretiens et plus encore dans des secteurs de pointe. Les secteurs que nous couvrons comprennent notamment la technologie (IA, drones, Internet des objets), les paiements, la crypto-monnaie et la blockchain, la biotechnologie, l'exploitation minière, les énergies, les énergies renouvelables, l'eau, les titres liés à la marijuana et au chanvre, les produits alimentaires et les boissons, la défense et la sécurité (biométrique/cyber), l'Amérique latine, les sports, le divertissement, les marques de luxe et les jeux vidéo. http://www.investorideas.com/

Clause de non-responsabilité/diffusion : Investorideas.com est une publication numérique d'actualités, articles et recherches de titres issus de sources tierces, et crée également du contenu original, notamment des vidéos, des entretiens et des articles. Le contenu original créé par Investorideas est protégé par des lois sur le droit d'auteur autres que les droits de syndication. Notre site ne fait pas de recommandations pour les achats ou ventes d'actions, de services ou de produits. Aucun élément de nos sites ne doit être considéré comme une invitation ou une sollicitation à vendre ou acheter des produits ou titres. Tout investissement entraîne des risques et la possibilité de perdre son investissement. Le site est actuellement rémunéré pour la publication d'actualités et la distribution, le marketing, les réseaux sociaux, la création de contenu et autre. Veuillez prendre directement contact avec chaque entreprise en ce qui concerne les questions relatives au contenu et aux communiqués de presse. La diffusion est annoncée pour chaque publication d'informations sponsorisées, de contenu publié/créé si nécessaire mais en règle générale les informations ne sont pas rémunérées et sont publiées dans le seul but d'informer nos lecteurs et abonnés. Plus d'informations sur la clause de non-responsabilité : http://www.investorideas.com/About/Disclaimer.asp. Diffusion : Fineqia International Inc. (CSE : FNQ) - RP payantes, médias, éditions d'actualités et client de médias sociaux sur Investorideas en date effective du 24 janvier 2018 et ce pendant un an

Informations complémentaires concernant les résidents de la Colombie-Britannique et les investisseurs mondiaux : en vigueur le 15 septembre 2008 - tous les investisseurs de la Colombie-Britannique doivent passer en revue toutes les sociétés hors cote et inscrites sur Pink sheet en ce qui concerne leur conformité aux nouvelles déclarations de situation et le dépôt des documents appropriés auprès de Sedar. Lire plus d'informations sur : http://www.bcsc.bc.ca/release.aspx?id=6894. Les investisseurs mondiaux doivent respecter les réglementations en vigueur dans chaque pays.

Veuillez lire la politique de confidentialité d'Investorideas.com sur http://www.investorideas.com/About/Private_Policy.asp

Contact :



Investorideas.com



+1-800-665-0411

Bundeep Singh Rangar, PDG



T : +44-203-500-3462



E : info@fineqia.com



S : http://www.fineqia.com