L'Innovation for Cool Earth Forum (ICEF) a profité de la COP26 pour annoncer sa feuille de route, dont l'objectif est de tirer parti du potentiel inexploité de la minéralisation du carbone

TOKYO, 26 novembre 2021 /PRNewswire/ -- de L'ICEF a présenté sa feuille de route lors d'un événement officiel tenu en parallèle à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), au cours duquel a également eu lieu un débat au sujet des « moyens d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 » avec les organisations partenaires : l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués(IIASA), The Energy and Resources Institute (TERI) et le National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

L'événement de lancement de la feuille de route a eu lieu au pavillon du Japon lors de la 26e séance de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), où les « initiatives industrielles, gouvernementales et universitaires pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 » ont fait l'objet de discussions avec des conférenciers impliqués dans les initiatives des solutions de captage, d'utilisation et de stockage du carbone de CEM, et des conférenciers de l'Université Columbia et d'Hitachi.

-Feuille de route de l'ICEF « Minéralisation du carbone »

Chaque année, l'ICEF (*) crée une feuille de route et met l'accent sur une technologie qui doit contribuer de manière significative à la carboneutralité à long terme.

(*) L'ICEF est une plateforme internationale dirigée par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) et la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) du Japon depuis 2014. Sa mission est de régler le problème des changements climatiques au moyen de mesures novatrices. Cette année, la séance de l'ICEF a eu lieu lors de la semaine « Tokyo "Beyond-Zero" ».

La plus récente feuille de route présente la minéralisation du carbone, un processus naturel au cours duquel le dioxyde de carbone (CO2) se fixe dans les roches sous forme de minéral solide, éliminant le CO2 de l'atmosphère de façon permanente.

Lors de ce processus naturel, certains types de roches réagissent avec le CO2 et l'eau, fixant le CO2 sous forme de minéral inoffensif sans utiliser d'énergie. La minéralisation du carbone pourrait être mise en œuvre dans des douzaines de pays, car le ciment et les déchets industriels comme les scories d'acier peuvent également être utilisés, en plus des minerais naturels présents dans différents pays. Les minerais pulvérisés sur le sol devraient accélérer le processus de minéralisation du carbone et produire des avantages secondaires comme les engrais et les améliorants du sol pour les terres agricoles. Avec des émissions mondiales de CO2 d'environ 33,5 milliards de tonnes (*), on estime que la minéralisation du carbone pourrait réduire les émissions de CO2 de plusieurs milliards de tonnes d'ici 2050.

(*) EDMC Handbook of Japan & World Energy & Economic Statistics 2021 : émissions en 2018.

Pour en savoir plus, visitez le

Site Web officiel : https://www.icef.go.jp/

