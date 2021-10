L'Internet industriel est à la tête des quatre nouvelles économies et Qingdao accueille le sommet de la ville

QINGDAO, Chine, 30 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Du 26 au 27 octobre 2021, la Conférence mondiale sur l'Internet industriel organisée par le gouvernement populaire municipal de Qingdao s'est ouverte en grande pompe. Sur le thème de l'intégration et de la communication de la numérisation et de l'intelligentisation, de la convergence des « quatre nouveaux avantages économiques », des experts nationaux et étrangers, ainsi que des représentants d'universités et d'entreprises renommées se sont réunis pour démontrer la forte vitalité du développement de l'Internet industriel. Han Xia, ingénieur en chef du ministère de l'industrie et des technologies de l'information, Ling Wen, vice-gouverneur du Shandong, Yang Jun, président du comité municipal de Qingdao de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), et d'autres dirigeants ont assisté à la conférence et prononcé des discours.

Des forums parallèles ont d'abord été lancés

Le 26, des forums parallèles ont été lancés autour de quatre directions (nouvelles technologies, nouveaux modèles, nouveaux formats commerciaux et nouvelles industries), concernant la 5G, les appareils ménagers, la résolution d'identification, l'infrastructure numérique, les systèmes de sécurité et les communications audiovisuelles. Ces dernières années, Qingdao a saisi l'opportunité de développement de l'Internet industriel, a attiré des équipes d'IA et des entreprises de premier plan pour investir, et a formé l'écologie des « quatre nouvelles économies » avec les caractéristiques de Qingdao.

Les principaux groupes de réflexion continuent à apporter leur contribution

La conférence a également rassemblé les meilleures ressources intellectuelles du monde. Lors du forum principal, Liu Yunjie, académicien du CAE, Yang Shanlin, académicien du CAE, Zhou Yunjie, président de Haier, Xu Li, PDG de SenseTime, Fan Ji'an, scientifique en chef de China Unicom, Fan Yuan, président de DAS-Security ont respectivement prononcé des discours liminaires. Robert Kahn, le « Père de l'Internet », le Dr O. S. Ganiyusufoglu, académicien d'Acatech, et Ronjon Nag, professeur à l'Université de Stanford, ont prononcé des discours vidéo à distance. La première session plénière du China Industrial Internet 100 s'est également tenue pour donner des suggestions sur la construction de la capitale mondiale de l'Internet industriel à Qingdao.

Cinq instituts de recherche nationaux, dont le Centre national de recherche pour le développement de la sécurité de l'information industrielle, l'Académie chinoise de l'Internet industriel, l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications et l'Institut chinois de normalisation de l'électronique, ont participé en profondeur à la construction de plates-formes, à la promotion de la transformation et ont continué à contribuer à la sagesse de l'Internet industriel.

Les principales entreprises ont participé activement

De nombreuses entreprises de premier plan telles que Haier, Tencent, China Mobile, Sensetime et Venustech se sont également portées volontaires pour présenter une série de « banquets industriels » autour des domaines de la sécurité, des plates-formes, de l'écologie, de l'économie numérique et de l'IA. De nombreux concours nationaux sur l'Internet industriel ont également été lancés. Une série de réalisations importantes ont été publiées.

SOURCE Qingdao Municipal Bureau of Industry and Information Technology