L'INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE DU GROUPE ARGENBRIGHT PLACE AMBERSTONE SECURITY SUR UNE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE

Cet investissement aidera à renforcer la position d'Amberstone sur le marché en tant que leader de l'industrie, en fournissant des capitaux et des ressources supplémentaires pour alimenter l'innovation et servir ses clients

GREAT CHESTERFORD, Royaume-Uni et ATLANTA, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Amberstone Security (« Amberstone »), fournisseur de solutions de sécurité intelligentes axées sur le risque, a reçu un investissement stratégique de la part du groupe Argenbright (« Argenbright »), un important fournisseur de services de capital humain basé à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Avec ce développement, Argenbright a ré-établi sa présence au Royaume-Uni et prévoit de s'étendre en Europe, Amberstone lui servant de société plateforme. Cet investissement, combiné aux antécédents d'Argenbright en matière de services de sécurité depuis plus de quatre décennies, a poussé l'entreprise à croître dans des secteurs nouveaux et verticaux.

Amberstone a atteint un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de livres sterling en seulement trois ans et demi passés au service de clients importants dans les secteurs de la vente au détail, de l'entreposage et de la logistique. Elle emploie des gardes et des ingénieurs techniques certifiés SIA pour fournir ses solutions de sécurité, et possède des bureaux au Royaume-Uni dans les villes de Great Chesterford, Mansfield et Edimbourg, ainsi qu'un bureau satellite à Berlin, en Allemagne.

« Argenbright et Amberstone sont tous deux des entrepreneurs perturbateurs du marché, qui ont toujours cherché à changer la donne au sein de l'industrie de la sécurité », a déclaré Jason Trigg, président et fondateur d'Amberstone. « Cet investissement est l'occasion d'accélérer notre plan de croissance », a ajouté M. Trigg.

« Nous allons investir dans la croissance d'Amberstone, notre plateforme de sécurité au Royaume-Uni, en y ajoutant des capacités significatives dans la gestion des comptes et les ventes et en faisant des acquisitions stratégiques sélectives », a expliqué Karan Ishwar, le PDG d'Argenbright.

« Nous sommes ravis de nous associer à Jason — qui assumera désormais le rôle de président-directeur général — et à son équipe de haute direction, eux qui ont créé une entreprise exceptionnelle », a commenté Frank A. Argenbright Jr., le président exécutif d'Argenbright. « Nous sommes heureux de faire notre retour dans le secteur de la sécurité au Royaume-Uni, et j'ai personnellement hâte de partager avec l'équipe de direction mon expérience dans la fourniture de services légendaires et de solutions axées sur la technologie à des clients importants, afin d'aider Amberstone à faire grimper l'entreprise au niveau supérieur », a ajouté M. Argenbright.

L'entreprise prévoit de renforcer le soutien opérationnel de ses associés de première ligne, de mettre au point des solutions technologiques novatrices pour le secteur de la sécurité, d'améliorer ses capacités de gestion des comptes et de développement des affaires, et de faire des acquisitions stratégiques de type « tuck-in » pour atteindre ses objectifs de croissance.

À propos du groupe Argenbright :

Le groupe Argenbright est un fournisseur privé de solutions de main-d'œuvre dans les industries à forte intensité de capital humain dont le siège se situe à Atlanta, en Géorgie. Il possède des décennies d'expérience dans les services de sécurité, d'aviation et d'installations. Argenbright Holdings a pour mission de fournir un service légendaire à ses clients en leur offrant l'attention personnalisée attendue de la part de prestataires de services locaux, ainsi que des processus solides, des solutions axées sur la technologie et une portée mondiale.

Menés par l'entrepreneur visionnaire Frank A. Argenbright Jr. et le leader chevronné Karan Ishwar, nous détenons (i) la plus grande entreprise de services d'aviation aux États-Unis, Unifi ( www.unifiservice.com ), qui est une coentreprise avec Delta Air Lines, (ii) une entreprise américaine de gestion des installations de premier plan, Velociti ( www.velocitiservices.com ) et maintenant (iii) un fournisseur britannique de services de sécurité innovants, Amberstone Security ( www.amberstone.co.uk ). Au cours de son illustre carrière, Frank a fondé et possédé de nombreuses entreprises, dont AHL Services, AirServ et SecurAmerica, qui, avec Unifi, ont créé des emplois pour plus de 100 000 personnes aux États-Unis et en Europe au cours des quarante dernières années.

À propos d'Amberstone Security :

Amberstone Security, dont le siège est situé à Great Chesterford, au Royaume-Uni, est un important fournisseur de services de renseignement et de sécurité et l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité électronique opérant au Royaume-Uni et dans d'autres parties de l'Europe. Amberstone est fière de son approche personnalisée et innovante pour répondre aux besoins des clients, des solutions complètes de bout en bout à l'approvisionnement de produits et services groupés ou individuels.

Amberstone vise à fournir le meilleur retour sur investissement pour sa clientèle variée, tout en réduisant les risques, en minimisant les coûts et en partageant les meilleures pratiques stratégiques. La stratégie globale de l'entreprise est résumée dans son énoncé de stratégie : « Faciliter la bonne personne, au bon endroit et au bon moment en interne et en externe, en utilisant les données pour conduire une approche fondée sur le risque pour toutes les décisions d'affaires et les investissements. L'excellence du service à la clientèle est notre priorité absolue. Nous soutenons les énoncés de problèmes des clients en adoptant, à chaque fois, une approche fondée sur les valeurs. »

SOURCE Argenbright