L'isolateur aseptique flexible soloPURE™ d'ILC Dover façonne l'avenir de la fabrication stérile

Le système soloPURE™ offre un environnement aseptique fermé de classe A pour les activités de remplissage nécessitant des pressions positives et négatives. Ainsi, les organisations disposant de dispositifs de retenue ou de systèmes à cloisons fermées coûteux sont en mesure de mieux manipuler les puissantes poudres stériles, y compris les produits auparavant considérés comme « hors de portée » dans les systèmes à cloisons classiques. Les performances de cet isolateur flexible et rentable sont équivalentes à celles des systèmes d'isolation aseptique à parois rigides grâce à des modules fixés pour la lyophilisation qui accroissent les capacités sans frais supplémentaires. En plus de permettre de réaliser des économies, soloPURE™ optimise la productivité grâce à une chambre entièrement jetable ainsi que l'efficacité des salles blanches en prenant moins de place, améliore l'accès de l'opérateur avec une double entrée et atténue les risques par le biais de tests de l'intégrité réalisés tout au long du cycle de vie de l'appareil.

« La Société est fière d'introduire soloPURE™ sur le marché des produits biopharmaceutiques et de permettre aux transformateurs de réaliser d'importants gains de temps et d'argent grâce à des solutions efficaces à usage unique », a déclaré David Radspinner, président de PharmBio chez ILC Dover. « L'isolateur combine la riche expérience de Solo Containment en matière d'isolateurs à usage unique et l'expertise d'ILC Dover en matière de solutions flexibles pour manipuler les poudres afin de proposer un isolateur efficace, rentable et sûr qui améliore considérablement le flux de travail et la production du secteur de la fabrication stérile. »

« soloPURE™ démontre à la fois la puissance et l'intelligence de production des solutions à usage unique, en particulier pour les procédés stériles ou aseptiques », a déclaré Martyn Ryder, directrice du développement des affaires et des produits chez ILC Dover. « La chambre jetable à usage unique permet à elle seule un changement rapide de campagne, tandis que la double entrée augmente la productivité. Cela fait des dizaines d'années que les solutions à usage unique ne tiennent pas compte des procédés aseptiques, soloPURE™ répond à cette demande et représente l'avenir de la fabricationstérile. »

soloPURE™ permet la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé (VHP) ou au moyen d'une chambre à usage unique, jetable, irradiée aux rayons gamma. L'isolateur peut être commandé comme solution clé en main et livré rapidement. Le lancement de soloPURE™ vient compléter le portefeuille croissant de solutions à usage unique d'ILC Dover en ce qui a trait aux procédés stériles ainsi qu'au transport et à l'hydratation des poudres, comme EZ BioPac®, DoverPac® et les films ArmorFlex®.

