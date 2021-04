L'ITF dévoile une nouvelle étude sur l'égalité des sexes dans le sport

LONDRES, 13 avril 2021 /PRNewswire/ -- L'ITF a annoncé aujourd'hui les résultats d'un projet de recherche mondial, le premier du genre, qui examine l'égalité des sexes dans le sport à travers les médias et les médias sociaux.

Menée et réalisée par Ipsos MORI, l'étude a exploré la manière dont la représentation des athlètes masculins et féminins varie, en dégageant les principales différences par marché et type de média, ainsi que toute différence dans les recherches des utilisateurs entre les joueurs et les joueuses.

Le rapport a constaté que les conversations sur le tennis masculin et la couverture de cette discipline sont davantage axées sur le sport, avec un récit combatif fort et un sens de l'histoire, de la compétition d'élite et de la réussite. En revanche, les conversations autour du tennis féminin sont moins intenses et relativement plus axées sur la vie en dehors du court, allant de la santé à l'âge en passant par la famille.

Principales conclusions tirées des données pour l'anglais, l'Espagne et la France :

Les contenus relatifs au tennis féminin sont deux fois plus susceptibles de faire référence à l'âge des joueuses

Les contenus relatifs au tennis masculin sont deux fois plus susceptibles de faire référence à la terminologie relative à la bataille

Les contenus masculins sont 70 % plus susceptibles de mentionner les prouesses physiques d'un joueur

G.O.A.T. est mentionné 50 % plus souvent dans les contenus sur le tennis masculin que sur le tennis féminin

que sur le tennis féminin Il y a eu 40 % de références supplémentaires à l'idée d'« entrer dans l'histoire » dans les contenus du tennis masculin

dans les contenus du tennis masculin Le tennis féminin est plus de deux fois plus susceptible de mentionner la santé et les traitements médicaux

Les contenus sur le tennis féminin sont 30 % plus susceptibles de faire référence à la famille des joueuses

Le terme « carrière » est mentionné près de 50 % plus souvent dans la couverture du tennis féminin que dans celle du tennis masculin.

Le président de l'ITF, David Haggerty, a déclaré : « La voix est l'un des principaux piliers de notre stratégie Advantage All. Pour avoir un impact positif dans ce domaine, il est essentiel de bien comprendre le langage des médias et des médias sociaux. Les résultats révèlent qu'en dépit d'un appétit similaire du public pour le tennis masculin et féminin, il existe une nette différence dans le récit qui les entoure. Il est important de reconnaître que cette différence n'est pas nécessairement toujours négative, mais nous devons éviter toute situation où un regard différent est porté sur les athlètes féminines en raison d'un préjugé conscient ou inconscient, car cela peut en fin de compte diminuer leurs performances sportives. »

Note technique sur l'étude :

Toutes les données sont extraites des contenus accessibles au public via la plateforme de Social Listening de Synthesio pour l'anglais, l'Espagne et la France. Les données proviennent également de fournisseurs locaux pour la Chine. Les données ont été recueillies au cours de la semaine du 1er mars 2021 et couvrent l'ensemble des années civiles 2020 et 2019, à l'exception de la Chine où nous avons recueilli les données de 2019 uniquement. Les données ont été recueillies dans la langue locale et en anglais pour chaque pays et traduites en anglais avant d'être analysées.

Le contenu était récupéré s'il contenait la mention du nom d'un athlète classé parmi les 100 premiers et une référence à son sport. Une analyse comparative entre les athlètes masculins et féminins a été entreprise sur un échantillon de 25 000 messages en ligne ventilés par sexe, par sport, par année, par langue/pays. L'échantillon représentait l'ensemble des données en termes de répartition des canaux médiatiques. Toutes les différences relatives entre les joueurs et les joueuses sont statistiquement significatives à l'intervalle de confiance de 99 %.

L'analyse des recherches a été effectuée à l'aide de Google, incognito.

Vous pouvez lire un aperçu plus détaillé des conclusions de l'étude ici .

