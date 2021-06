L'OCCITANE Race for Vision 2021 : ensemble contre la cécité évitable

Pour que chaque pas contribue à cet élan collectif, une application mobile sera le trait d'union entre participants en centralisant tous les efforts individuels. Elle permettra de s'encourager et de sensibiliser les collaboratrices et collaborateurs à la problématique de la cécité évitable au-delà des distances et des frontières. Race for Vision 2021 est prévu du 7 au 27 juin et, cette année encore, l'objectif est de soutenir des projets à hauteur de EUR 300 000.-. En 2020, plus de 8'500 personnes ont parcouru plus de 750 000 km.

En matière de philanthropie, lutter contre la cécité évitable figure parmi les axes d'interventions majeurs de L'OCCITANE, ses filiales et sa Fondation. Cet engagement est étroitement lié à l'ouverture à l'autre promu par la marque. Dans ce contexte, et pour autant que l'emballage le permette, des indications en braille figurent sur les produits de beauté et de bien-être de L'OCCITANE en Provence depuis 1997 pour en faciliter l'accès aux personnes malvoyantes.

C'est aussi un lien évident avec les produits issus des marques du groupe. Ils font appel aux sens pour procurer une expérience bien-être grâce à des textures ou des parfums spécifiques voire une gestuelle nécessaire à leur utilisation.

Selon l'Agence internationale pour la prévention de la cécité (AIPC / IAPB), 1,1 milliard de personnes dans le monde sont atteintes d'une perte de vision alors que 90 % d'entre elles peuvent être évitées ou traitées*.

Après l'aboutissement du programme Union for Vision en 2020 (10 millions de personnes aidées), L'OCCITANE et sa Fondation se fixent comme objectif d'apporter des soins oculaires d'ici 2025 à 15 millions de bénéficiaires, soit 5 millions de plus, à travers le programme Caring for Sight. Il se concrétise par des actions de dépistage, des traitements et la fourniture de lunettes mais également par le financement de matériel médical et de formations.

