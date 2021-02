L'offre exclusive à durée limitée rend à Saint-Christophe-et-Nevis son populaire programme de citoyenneté par investissement

LONDRES, 16 février 2021 /PRNewswire/ -- Après une demande sans précédent, la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis a annoncé qu'elle allait prolonger son offre à durée limitée dans le cadre de son programme de citoyenneté par investissement . L'offre à durée limitée a été lancée l'année dernière et ne devait initialement durer que six mois. Aujourd'hui, en raison de sa popularité, il a été étendu. Le programme, introduit en 1984 après l'indépendance de Saint-Christophe-et-Nevis par rapport au Royaume-Uni, offre aux investisseurs une voie sûre et sécurisée vers une seconde citoyenneté après avoir contribué au programme de fonds pour la croissance durable .

L'option fonds est la voie la plus rapide et la plus simple pour obtenir la citoyenneté de Saint-Christophe-et-Nevis et c'est la seule qui offre l'offre à durée limitée. Grâce à cette réduction, les familles de quatre personnes au maximum peuvent obtenir la citoyenneté pour 150 000 dollars au lieu des 195 000 dollars précédents. Cela représente une baisse de prix de 45 000 dollars.

Au cours de l'année dernière, Saint-Christophe-et-Nevis a enregistré une forte augmentation de l'intérêt des riches Africains, en particulier du Nigeria, pour des raisons liées à la liberté croissante de voyager afin d'accéder aux marchés mondiaux et de maintenir la compétitivité des entreprises, et pour assurer un avenir sûr à leur famille. Alors que de nombreux pays africains sont confrontés à une récession en raison des retombées économiques de la COVID-19 et sont aux prises avec l'instabilité politique, les investisseurs fortunés considèrent Saint-Christophe-et-Nevis comme une démocratie sûre, attachée à l'état de droit et dotée d'une des économies les plus fortes de la région.

Avec près de quatre décennies d'expérience et de longévité dans le domaine de la migration des investissements, le programme CBI de Saint-Christophe-et-Nevis a été salué comme la marque Platinum Standard de l'industrie. Les investisseurs qui passent les contrôles de sécurité nécessaires débloquent l'accès à l'exemption de visa pour 156 destinations, le droit de vivre, de travailler et d'étudier dans la nation et de construire un héritage en transmettant la citoyenneté aux générations futures. Les citoyens économiques ont également accès à des services de meilleure qualité, de l'éducation aux soins de santé.

« La population aisée d'Afrique considère depuis longtemps la citoyenneté par investissement comme une solution. Les visas, difficiles à obtenir et dans des délais relativement longs, font de tout voyage un défi pour la plupart des détenteurs de passeports africains. En obtenant la double nationalité, vous pouvez diversifier vos options et accéder plus facilement au reste du monde », déclare Micha Emmett, PDG de CS Global Partners .

Les investisseurs qui choisissent Saint-Christophe-et-Nevis peuvent être assurés qu'ils choisissent un programme qui a résisté à l'épreuve du temps et qui est considéré comme l'une des meilleures voies vers une seconde citoyenneté au sein du marché. L' indice CBI 2020 annuel a attribué au programme les meilleures notes en ce qui concerne son cadre de diligence raisonnable, son calendrier en matière de citoyenneté, sa facilité de traitement, etc.

Contacts : +447867942505, [email protected] , www.csglobalpartners.com

SOURCE CS Global Partners