L'opérateur de réseau IdO 1NCE étend sa couverture réseau à 103 pays

COLOGNE, Allemagne, 20 février 2020 /PRNewswire/ -- 1NCE GmbH, fournisseur du premier tarif fixe au monde pour l'Internet des objets (IdO), étend ses services de connectivité IdO à plus de 60 pays supplémentaires, notamment l'Australie, le Japon, le Mexique et le Canada. Grâce à cette couverture réseau étendue, le tarif fixe IdO de 1NCE sera désormais disponible dans 103 pays à travers le monde.

1NCE a défini une nouvelle norme pour la connectivité IdO avec son tarif fixe IdO : pour seulement 10 euros (coût total de propriété), les clients IdO peuvent connecter leurs appareils pendant jusqu'à 10 ans. Cela garantit une évolutivité et un calcul faciles. La récente extension de couverture réseau marque le début de ventes mondiales à des clients en dehors de l'Europe. 1NCE a annoncé la semaine dernière un partenariat avec China Telecom qui va lui permettre de proposer également son tarif fixe pour l'IdO en Chine, à Macao et à Hong Kong.

Alexander P. Sator, PDG de 1NCE, a expliqué : « Une connectivité mondiale à faible prix et à haut niveau de service est la condition préalable pour de nombreux déploiements IdO à grande échelle. C'est pourquoi nous coopérons désormais avec des opérateurs de premier plan tels que Deutsche Telekom ou encore China Telecom – ils incarnent la qualité et la fiabilité que nous souhaitons fournir avec 1NCE. »

À propos de 1NCE

1NCE GmbH est le premier opérateur complet de réseau IdO au monde à offrir des services de connectivité rapides, sécurisés et fiables à faible coût, basés sur un tarif fixe IdO. Cela rend abordables les applications IdO, notamment l'entretien des réservoirs, les compteurs intelligents ou encore la télématique des véhicules. Le tarif fixe IdO de 1NCE comprend un volume de données de 500 Mo, 250 SMS et un accès gratuit à la plateforme de gestion de connectivité 1NCE via Internet et API. Pour fournir ce service, 1NCE coopère avec Deutsche Telekom AG et ses partenaires d'itinérance, ainsi qu'avec China Telecom Global Limited, et prend en charge toutes les normes communes en matière de communications mobiles (2G, 3G, 4G, NB-IoT). Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.1nce.com.

Contact 1NCE :

Arne Assmann

+49-40-556-416-601

arne.assmann@1nce.com

Related Links

http://www.1nce.com/



SOURCE 1NCE