L'Orchestre pan-caucasien des jeunes pour la paix reçoit un soutien international à Tsinandali

Le PCYO, créé par le festival Tsinandali en 2019, rassemble de jeunes musiciens talentueux de Géorgie, d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, de Turquie et d'Ukraine dans un orchestre symphonique complet. Sa vision est d'autonomiser et d'inspirer la jeune génération de musiciens et de promouvoir la paix à travers une région souvent troublée.

Les ambassadeurs, les gouvernements et organisations participants à l'événement ont envisagé de financer l'initiative et son expansion future. Dans la perspective de l'événement, l'ambassade de Suisse a fait un don de 60 000 dollars pour couvrir les frais de tournée du PCYO au cours des trois prochaines années.

Christian Schoenenberger, chef de mission de l'ambassade de Suisse en Géorgie, a déclaré : "J'ai fait connaissance avec l'Orchestre pan-caucasien des jeunes lorsque j'ai assisté au festival de musique classique de Tsinandali en septembre. En travaillant en Géorgie, nous sentons combien il est important d'améliorer les relations entre les différents pays de la région. Nous voyons l'orchestre comme un fantastique signe d'espoir et de compréhension."

Outre les ambassades hôtes, des ambassadeurs et des représentants des pays membres du PCYO, des hauts représentants du gouvernement et du parlement géorgiens, ainsi qu'un certain nombre de partisans du secteur privé ont assisté à l'événement à Tsinandali.

George Ramishvili, président du Silk Road Group et cofondateur du festival de Tsinandali, a déclaré : "L'orchestre pan-caucasien des jeunes incarne l'esprit d'échange culturel et de reconnaissance pacifique entre les peuples que nous voulons faire progresser ici à Tsinandali. Le soutien des partenaires internationaux est inestimable pour rendre cela possible et montre à quel point cette initiative est importante pour construire l'amitié entre les nations."

Le PCYO a été créé en 2019 en tant qu'élément clé de l'inaugural Festival Tsinandali, un événement annuel de musique classique qui se tient au domaine historique de Tsinandali en Géorgie. Le festival et le PCYO sont tous deux dirigés par le directeur musical de renommée mondiale Gianandrea Noseda, qui a également dirigé le BBC Philharmonic, l'Opéra de Zurich et le Berlin Philharmonic, entre autres.

En raison de la pandémie de coronavirus, le PCYO n'a pas pu se produire depuis 2019. L'orchestre devrait revenir pour l'édition 2022 du festival Tsinandali, les auditions étant prévues l'année prochaine dans tous les pays participants.

Le directeur général du festival Tsinandali, David Sakvarelidze, a déclaré : "Il a été incroyablement gratifiant de voir le soutien et la reconnaissance accordés au PCYO par les partenaires internationaux aujourd'hui. Le PCYO a donné le tout premier concert au Tsinandali Festival en 2019 et, au cours des prochaines années, nous souhaitons que l'orchestre poursuive sa mission de plateforme pour faire tomber les barrières et construire une compréhension mutuelle."

Pour plus d'informations, voir https://tsinandalifestival.ge/ Photos disponibles sur demande.

