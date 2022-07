L'organisation blockchain à but non lucratif, PraSaga, devient une fondation

ZUG, Suisse, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- PraSaga , l'organisation à but non lucratif qui construit la prochaine génération de blockchain de couche 1, a annoncé aujourd'hui sa désignation officielle en tant que fondation suisse. Cette étape cruciale termine un premier semestre 2022 chargé pour PraSaga, qui a également participé au Blockchain Summit de la Chambre de commerce numérique à Washington D.C., pour aider à définir l'avenir de l'industrie de la cryptographie et assister au Consensus 2022 à Austin, au Texas, afin de présenter SagaPython, une nouvelle extension du langage de codage populaire Python, avec une intégration dans la blockchain de PraSaga.

La reconnaissance en tant que fondation suisse signifie que l'écosystème PraSaga sera désormais régi par la règle de la majorité. Les décisions seront fondées sur l'autorité des votes majoritaires ou super majoritaires, ce qui signifie qu'aucune entité n'aura la capacité de prendre le contrôle. Cela permettra à PraSaga de réaliser son objectif, qui consiste à créer une blockchain qui offre un avenir meilleur, avec un gouvernement transparent, des marchés efficaces et une réelle protection contre les menaces.

Michael Holdmann, fondateur et PDG de PraSaga a déclaré : « Nous comprenons la responsabilité qui vient avec la création d'une blockchain et cryptomonnaie de couche 1. Être limité par des marges bénéficiaires et contrôlé par une autorité centralisée n'est tout simplement pas compatible avec les objectifs que nous visons chez PraSaga. En fonctionnant comme une fondation, nous sommes en mesure de poursuivre notre objectif ultime qui consiste à améliorer la qualité de vie des hommes et des femmes partout dans le monde. Et nous opérons en plaçant le contrôle des données entre les mains de chaque individu, et dans des domaines tels que la transparence dans le suivi des émissions de carbone et la résolution des défauts dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. »

Pour obtenir le titre de fondation suisse, l'organisation a dû se conformer à la réglementation gouvernementale. Cette démarche, bien qu'exigeante, s'est avérée utile, car la stabilité juridique et politique de la Suisse, ainsi que son accent sur l'innovation, font du pays un centre financier unique. Le secteur financier suisse est connu dans le monde entier pour son héritage bancaire. Pourtant, sa volonté constante d'élargir ses horizons, et l'adoption rapide d'innovations comme la fintech et la finance durable, en font le lieu d'installation idéal pour une fondation tournée vers l'avenir comme PraSaga.

À propos de PraSaga

PraSaga est une fondation suisse qui développe la prochaine génération de blockchains de couche 1. La solution technologique de PraSaga résout bon nombre des limitations qui pèsent sur les blockchains de couche 1. La SagaChain™ aborde avec succès la réduction des frais de transaction et l'extensibilité des chaînes d'approvisionnement, et réduit considérablement les coûts de développement.

