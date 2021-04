L'Organisation de coopération numérique accueille le Nigeria et Oman comme membres fondateurs et lance plusieurs initiatives

RIYAD, Arabie Saoudite, 13 avril 2021 /PRNewswire/ -- L'Organisation de coopération numérique (DCO), basée à Riyad, a annoncé l'adhésion de la République fédérale du Nigeria et du Sultanat d'Oman, en tant que membres fondateurs, rejoignant ainsi Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Ensemble, les sept pays constituent un bloc économique dont le PIB s'élève à $1200 milliards de dollars. La population des sept nations compte près de 480 millions d'habitants, dont 80 % ont moins de 35 ans

DCO a organisé sa première réunion ministérielle, présidée par H.E. Le ministre des communications et des technologies de l'information, Abdullah bin Amer Al-Swaha, et les ministres des pays de l'OCD y ont assisté. La réunion a également vu la participation du secrétaire général de l'UIT, Son Excellence M. Houlin Zhao, du président du Forum économique mondial, Son Excellence M. Børge Brende, du secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, Son Excellence M. Nayef Falah M. Al-Hajraf et de représentants d'autres programmes des Nations unies.

Au cours de la réunion, un accord a été conclu pour lancer cinq initiatives à fort impact. Ces initiatives visent à mettre en place un centre pour souligner l'importance de la coopération en matière de circulation transfrontalière des données, d'émancipation des femmes sur le marché du travail numérique, en plus de servir l'esprit d'entreprise et des petites et moyennes entreprises (PME) pour se développer et assurer un avenir numérique.

Il a également été convenu de la présidence de l'organisation par le Royaume d'Arabie Saoudite jusqu'à la fin du mandat actuel, ainsi que de la nomination de Mme Deemah Al-Yahya du Royaume d'Arabie Saoudite au poste de Secrétaire général de l'organisation.

La réunion a examiné les moyens de promouvoir la coopération dans tous les domaines axés sur l'innovation et l'accélération de la croissance de l'économie numérique. Ils ont également discuté de la gouvernance, de la structure organisationnelle et des plans futurs de l'organisation.

Le DCO, créé en novembre 2020, est un partenariat entre l'Arabie saoudite, le Koweït, le Bahreïn, le Pakistan et la Jordanie visant à rechercher des valeurs et des objectifs communs dans le domaine de l'économie numérique. Ce partenariat permettra de développer les ambitions numériques communes des pays membres en matière de diversification économique et de prospérité sociale grâce aux opportunités de croissance offertes par l'économie numérique et à la transformation numérique du secteur public.

