L'Ultracast Viva® de Sappi remporte le Green Product Award 2021

Une entreprise récompensée pour le développement de produits durables et la conception de papiers de coulée et de décoffrage

BOSTON, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- Sappi North America, Inc., producteur et fournisseur de premier plan de papier, de produits d'emballage et de pâte à papier diversifiés, a annoncé que son Ultracast Viva papier antiadhésif a remporté le prix du jury du Green Product Award 2021 dans la catégorie mode. Le programme de prix récompense les entreprises et les start-ups qui se sont distinguées par leurs pratiques durables et les résultats de leurs produits. Plus de mille candidats de 51 pays ont été sélectionnés pour la nomination de cette année.

Ultracast Viva est un papier de séparation texturé spécialement conçu pour les systèmes de coulée haute fidélité en PVC, PU, semi-PU et sans solvant, utilisés dans la fabrication de tissus enduits. Ce produit, le premier du genre, incarne les pratiques de durabilité avant-gardistes de Sappi, en accord avec les objectifs mondiaux de l'entreprise en matière de fabrication respectueuse de l'environnement.

« Au nom de toute l'organisation Sappi, nous sommes honorés de recevoir le Green Product Award cette année. Nous sommes fiers de voir qu'Ultracast Viva a un impact sur l'industrie de la mode et fait progresser les normes de durabilité. Nous continuons à nous concentrer sur la création de produits innovants qui favorisent une fabrication respectueuse de l'environnement. » a déclaré Mark Hittie, directeur de la stratégie de lancement chez Sappi North America.

Grâce à l'expérience de près de 80 ans de Sappi dans la création de textures, Ultracast Viva apporte au marché des améliorations de performance qui sont plus que jamais compatibles avec les systèmes de chimie verte, y compris les avantages de sa réutilisabilité accrue et de sa manipulation plus facile avec des limites de température étendues. Ce papier antiadhésif est destiné aux entreprises qui s'efforcent d'utiliser des solutions durables pour créer des tissus enduits et des matériaux texturés de haute qualité.

«Ultracast Viva est très certainement un exemple positif pour les revêtements avec sa solution technique évolutive et son fort potentiel », ont commenté les organisateurs du Green Product Award.

Pour en savoir plus sur Sappi North America, veuillez consulter le site www.sappi.com. Pour en savoir plus sur la gamme de produits Ultracast de Sappi, cliquez ici.

À propos du Green Product Award

Le prix international Green Product Award récompense les produits et services, qui se démarquent en matière de design, d'innovation et de durabilité depuis 2013. L'objectif de ce prix est de partager les bons exemples pour le public et de fournir un retour d'information et des possibilités de mise en réseau aux participants. Le prix présente 11 catégories : architecture et petites maisons, composants de construction, matériaux circulaires, biens de consommation, mode, artisanat, intérieur et style de vie, enfants, mobilité, sport et espace de travail.

Le Green Concept Award - organisé en coopération avec la Fondation IKEA - se concentre strictement sur les concepts, matériaux et prototypes qui ne sont pas encore sur le marché. Les nominés de l'année représentent les tendances à venir en matière d'innovations durables.

À propos de Sappi North America, Inc.

Sappi North America, Inc. dont le siège social est à Boston, est un leader du marché dans la transformation de la fibre de bois en produits supérieurs que les clients demandent dans le monde entier. Le succès de nos trois entreprises diversifiées - les papiers graphiques de haute qualité, la pâte à papier et les papiers d'emballage et de spécialité - repose sur des relations solides avec les clients, sur les meilleurs employés de leur catégorie et sur des actifs, des produits et des services avantageux. Nos papiers graphiques de haute qualité, notamment McCoy, Opus, Somerset et Flo, constituent la plate-forme essentielle pour les magazines, catalogues et livres de qualité, ainsi que pour le publipostage et la publicité imprimée haut de gamme. Nous sommes l'un des principaux fabricants de pâte à dissoudre avec notre marque Verve, une fibre durable, qui est utilisée dans une large gamme de produits, notamment les fibres textiles et les articles ménagers. Nous fournissons des emballages durables et des papiers spéciaux pour les emballages de luxe et les applications de boîtes pliantes avec nos marques d'emballages monocouches, Spectro et Proto, et pour les industries alimentaires et de l'étiquetage avec nos papiers spéciaux, LusterPrint et LusterCote. Nous sommes également l'un des principaux fournisseurs mondiaux de papiers de coulée et de séparation avec nos gammes Ultracast, PolyEx et Classics pour les industries de l'automobile, de la mode et des films techniques. Les clients font confiance à Sappi pour sa grande expertise technique, opérationnelle et commerciale, pour ses produits et services d'une qualité et d'une fiabilité constantes, pour ses actifs à la pointe de la technologie et compétitifs en termes de coûts et pour son esprit d'innovation.

Related Links

http://www.www.sappi.com



SOURCE Sappi North America, Inc.