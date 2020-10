L'utilisation mondiale des applications fintech a connu une croissance significative au premier semestre 2020, accélérée par la COVID-19

Le nouveau rapport d'Adjust et d'Apptopia révèle que le nombre moyen de sessions sur des applications d'investissement a augmenté de 88 %, tandis que les sessions d'applications de paiement et de banque ont respectivement augmenté de 49 % et 26 %.

SAN FRANCISCO, BERLIN et TOKYO, 9 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Ce jour, la plate-forme mondiale de marketing d'applications Adjust et le fournisseur d'intelligence applicative Apptopia ont publié Mobile Finance Report 2020 , une référence mondiale des applications bancaires, de paiement et d'investissement, qui montre que la COVID-19 a considérablement accéléré la croissance déjà exponentielle des applications fintech en 2020. En comparant les premiers semestres 2019 et 2020, les données d'Adjust et d'Apptopia provenant d'un échantillon de pays du monde entier le suggèrent :

De janvier à juin 2020, l'activité des applications d'investissement, qui permettent aux utilisateurs de négocier des actions directement depuis leur téléphone, est en plein essor, avec une croissance de 88 % de la moyenne des sessions par jour. Les applications proposées par des plates-formes de négociation telles que Acorns, Gatsby et Stash démocratisent l'investissement en le rendant plus facile et plus accessible. À l'échelle mondiale, le secteur des applications d'investissement est le deuxième en matière de croissance, selon le rapport Adjust en 2020, devançant d'autres secteurs en vogue tels que les jeux occasionnels et hyperoccasionnels.

En moyenne, le nombre de sessions sur les applications de paiement a augmenté de 49 % dans les pays de notre enquête. Les taux de croissance les plus impressionnants ont été observés : au Japon (75 %), en Allemagne (45 %), en Turquie (39 %), aux États-Unis (33 %) et au Royaume-Uni (29 %). Les utilisateurs utilisent de plus en plus leur mobile pour effectuer des transactions, respectant ainsi la distanciation sociale.

En moyenne, les sessions sur les applications bancaires et de paiement combinées ont augmenté de 26 % dans les pays de notre enquête. Alors que tous les pays ont connu une hausse des sessions, les marchés qui se démarquent par leur taux de croissance sont le Japon (142 %), l'Allemagne (40 %), la Turquie (31 %) et les États-Unis (27 %).

«L' impact de la pandémie sur le secteur bancaire et l'accélération des services numériques mobiles ne doivent pas être sous-estimés », a déclaré Paul H. Müller, co-fondateur et directeur technique d'Adjust. « Alors que le secteur bancaire s'adapte à la perturbation numérique depuis plusieurs années, la COVID-19 accélère la transformation, en ouvrant l'accès et les opportunités à des millions de consommateurs non bancarisés et sous-bancarisés dans le monde. »

Le nombre d'installations montre que les marchés émergents sont un atout pour le secteur bancaire

Parmi les pays analysés, le Japon est en tête du peloton pour les téléchargements bancaires, mais il en est aussi l'exception. Selon les données d'Apptopia, d'autres économies avancées ont vu le nombre de leurs installations diminuer au cours des 12 derniers mois.

« Alors que les tendances économiques générales suggèrent que les applications bancaires de pointe vont connaître des temps difficiles au sein des économies avancées, les marchés émergents, quant à eux, représentent une opportunité pour les applications financières internationales de poursuivre leur croissance », a noté Adam Blacker, vice-président d'Insights chez Apptopia. « Des pays tels que la Turquie, l'Ukraine et le Brésil sont ceux où le secteur bancaire affiche les plus fortes progressions. »

Les utilisateurs passent plus de temps sur les applications

Non seulement le nombre de sessions et d'installations d'applications financières a considérablement augmenté en 2020, mais le temps que les utilisateurs passent sur ces applications à l'échelle mondiale est également en hausse. Au premier semestre 2019, les utilisateurs passaient en moyenne 7,7 minutes par session sur des applications bancaires et de paiement. En 2020, ce chiffre est passé à 8,35 minutes, soit une augmentation de 8,9 %.

Les données d'Adjust confirment que la croissance la plus significative du temps passé sur les applications fintech s'est produite au deuxième trimestre 2020, lorsque de nombreuses régions du monde se sont retrouvées confinées. Parmi les pays analysés, c'est l'Argentine qui a connu la plus forte croissance en termes de temps passé sur applications en 2020, avec une hausse de 72 %. Viennent ensuite l'Ukraine (62 %), la Russie et le Brésil, qui ont tous deux augmenté d'environ 50 %. Le Japon a connu une hausse de 21 %.

Pour en savoir plus sur les sous-secteurs de la banque, des paiements et des investissements, téléchargez le rapport ici .

