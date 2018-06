La « Blockchain dotée d'une raison d'être » d'Horyou : un symbole pour l'inclusion et la durabilité

Horyou croit fermement au pouvoir des avancées technologiques pour soutenir la décentralisation de la philanthropie et promouvoir bien social. C'est pour cela qu'il lance HoryouToken, qui soutiendra et fera la promotion de l'inclusion sociale et économique, en renforçant un cercle positif d'interactions bénéficiant à la société civile, aux entrepreneurs sociaux et à ceux qui font le bien social.

Présentation de la Blockchain dotée d'une raison d'être

HoryouToken a pour objectif de révolutionner l'acte de don grâce à son approche véritablement novatrice nommée Blockchain dotée d'une raison d'être (Blockchain With a Purpose). « L'objectif d'Horyou est de mettre la blockchain sur la bonne voie afin de résoudre certains des défis les plus cruciaux. Nous sommes en train de donner un objectif humanitaire à la blockchain », a indiqué Yonathan Parienti, fondateur et PDG d'Horyou.

Tout en donnant la possibilité à toute personne de bonne volonté d'apporter son soutien au bien social, HoryouToken fournit aussi un accès à un service de redistribution philanthropique traçable et intelligent nommé Preuve d'impact (Proof of Impact).

HoryouToken peut être utilisé de diverses manières, notamment :

Pour récompenser les membres de la communauté d'Horyou originaires de tous les continents pour le partage de leurs actualités et actions positives sur la plate-forme Horyou. Pour acheter des Spotlights (la monnaie numérique d'Horyou pour l'inclusion économique) ou soutenir directement les actions et les causes en faveur du bien social sur la plate-forme Horyou ou au-delà. Comme mode de transaction à l'intérieur et à l'extérieur de la plate-forme Horyou, ou comme solution de paiement Fintech visant à soutenir la philanthropie, à travers la preuve d'impact Pour acheter ou vendre des produits, ainsi que s'abonner aux services et matières premières agricoles qui améliorent le bien social dans le futur marché Horyou

Une plate-forme internationale qui relie les acteurs du bien commun depuis 2013

« Ce qu'essaie de faire la plate-forme Horyou, c'est amener les gens à se parler et les mettre en relation avec des bailleurs de fonds. Rien de mieux ne me vient à l'esprit. » (Eric Schmidt, ancien président exécutif de Google, Horyou Village à Cannes, en mai 2015).

Horyou est une plate-forme dédiée au bien social qui encourage le partage d'idées, l'émulation et la solidarité. Grâce à la technologie, l'innovation et la défense des intérêts de l'entrepreneuriat social, Horyou a pour objectif de propager des interactions positives entre ses organisations membres, les individus, les innovateurs sociaux et les personnalités.

Lancé en décembre 2013, le réseau social d'Horyou rassemble actuellement plus de 250 000 utilisateurs et 1 500 organisations provenant de plus de 180 pays.

L'équipe d'Horyou est animée par un seul objectif : rendre le monde meilleur.

