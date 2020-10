La 128e Foire de Canton prend fin sur une note favorisant la reprise du commerce international

La Foire a accueilli des acheteurs de 226 pays et régions différents, ce qui constitue un record. En date du 24 octobre, la plateforme affichait 51,17 millions de visites, dont plus de 7,89 millions dans la salle d'exposition virtuelle des entreprises.

Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre du commerce extérieur de la Chine, a indiqué que la pandémie de COVID-19 a amené des défis majeurs alors que les pays tentent simultanément de développer leur économie et de sauver des vies. Soucieuse de faciliter un retour à la normale pour l'industrie et les chaînes d'approvisionnement internationales, la Chine entend aussi contribuer à la reprise du commerce et des investissements internationaux.

Les 26 000 exposants ont présenté plus de 2,47 millions de produits, soit une augmentation de 16,5 % par rapport à la dernière édition. 8 500 de ces produits provenaient de 346 exposants internationaux issus de 30 pays différents. Sur la totalité des produits, 730 000 ont été lancés lors de l'événement, ce qui représente une augmentation de 21,6 %.

Cette année, la Foire de Canton a permis de découvrir de nombreux produits tendance et innovants au chapitre du design, des fonctionnalités, de la fabrication et des matériaux. 131 produits de 91 entreprises ont reçu un des prestigieux prix Canton Fair Design Awards 2020 pour leur design audacieux et innovant.

En outre, ce grand salon commercial tire parti de « nouvelles » technologies comme les big data, le cloud computing et l'intelligence artificielle, qui offrent une expérience immersive aux acheteurs grâce à l'utilisation de graphiques, de vidéos et de plateformes 3D et de réalité virtuelle (RV). La salle d'exposition en RV a présenté des produits de 2 046 entreprises et a affiché 163 200 visites au total; les salles d'exposition en streaming personnalisées ont également été un succès, avec quelque 1,89 million de visiteurs.

Selon les acheteurs, la Foire virtuelle de Canton leur a offert une expérience utilisateur exceptionnelle, qu'il s'agisse de naviguer parmi de nouveaux produits, d'en savoir plus sur les nouvelles technologies et les perspectives du marché ou de se joindre à une conversation interactive. Grâce aux fonctions améliorées, les utilisateurs ont pu accéder efficacement à des produits de haute qualité d'un certain nombre de fournisseurs et de fabricants en ligne.

En plus des expositions, la Foire de Canton a également organisé une série d'événements en ligne et hors ligne pour explorer et stimuler davantage le commerce international. 38 événements de jumelage d'entreprises virtuels ont été organisés dans 37 pays et régions différents, et 6 associations commerciales d'Afrique, d'Europe et d'Asie ont participé au programme mondial de partenariat coopératif de la Foire de Canton.

