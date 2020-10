La 128e Foire de Canton s'amorce sous le signe de l'innovation stimulant les changements de mode de vie futurs

Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du China Foreign Trade Centre, a déclaré que dans le contexte de changements massifs du développement économique et de la lutte contre les pandémies, tant au pays qu'à l'étranger, la Foire de Canton jouera son rôle de plateforme ouverte permettant aux entreprises d'accéder aux marchés internationaux et de faciliter la stabilité de l'approvisionnement du commerce extérieur et de la chaîne industrielle.

Cette année, la plateforme numérique de la Foire de Canton comprend 60 000 kiosques présentant des produits à la fine pointe de la technologie et des scénarios concrets pour l'avenir rendus possibles par des idées et des technologies novatrices. Cette plateforme électronique propose également des expositions, des activités de jumelage d'entreprises, des salles d'exposition virtuelles, des diffusions en direct, des actualités et événements, des services, une zone de commerce électronique transfrontalier afin de permettre des visites et des négociations d'affaires, 24 heures sur 24.

La Foire intégrera 120 diffusions en direct de plus de 100 entreprises chinoises de premier plan présentant les derniers produits de qualité qui sont le résultat de leur engagement constant à l'égard de l'innovation visant à créer un avenir meilleur pour tous.

Dans la section d'exposition des appareils électroménagers de cuisine, les appareils ménagers et de cuisine intégrés et multifonctionnels sont dotés des dernières technologies dans le but d'offrir une expérience de cuisine conviviale aux consommateurs. Par ailleurs, de nouveaux produits de première qualité, comme des meubles, de la céramique et des tapis proposent des améliorations sur les plans de la fonctionnalité, des matériaux, de la fabrication artisanale et du style. Ces produits peuvent offrir un mode de vie plus confortable, personnalisable et plus intelligent aux consommateurs du monde entier.

Le développement durable est un autre thème fort de la Foire de Canton de cette année. Les entreprises de la section des expositions de textiles ont eu recours à des technologies avancées pour utiliser des matières premières recyclées respectueuses de l'environnement dans leurs nouveaux articles de mode, démontrant ainsi leur engagement à l'égard de la protection de l'environnement.

Pour aider les entreprises à trouver des partenaires commerciaux et à cibler des produits sans avoir à se déplacer, la Foire de Canton utilisera sa plateforme numérique pour mettre en relation les fournisseurs et les acheteurs avec des services de soutien qui gèrent la conception de produits et le soutien au commerce, les finances, la logistique, les inspections, la certification et les douanes. En collaborant avec ses partenaires, la Foire de Canton permettra aux entreprises mondiales de faire des affaires avec aisance, malgré les défis économiques actuels.

