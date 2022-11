La 24e édition de Pet Fair Asia et des expositions de la série VNU Exhibitions Asia a débuté avec succès à Shenzhen

SHENZHEN, Chine, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Avec l'approbation des autorités locales, les six principales expositions de VNU Exhibitions Asia, dont Pet Fair Asia, DOMOTEX asia/CHINAFLOOR, R+T Asia, TCT Asia, et bien d'autres, ont ouvert leurs portes au centre d'exposition et de convention mondial de Shenzhen, sur une surface brute totale de près de 400 000 mètres carrés, et se poursuivront jusqu'au 6 novembre.

Lors du 20e Congrès national du PCC qui vient de s'achever, les salons professionnels ont une fois de plus été mentionnés et ont vu leur rôle dans la promotion du développement industriel futur et de la croissance économique de qualité réaffirmé. Depuis l'épidémie de COVID-19 en 2020, les activités commerciales hors ligne ont été confrontées à de nombreux défis, mais la demande des populations pour une communication en face à face et des opportunités commerciales hors ligne reste présente. Bien que l'épidémie continue de sévir dans certaines régions du pays, afin de garantir la sécurité de la prévention des épidémies, les événements à grande échelle (y compris les salons professionnels) ont repris dans de nombreuses grandes villes.

Ces événements à grande échelle, riches en thèmes et en ressources, consacrés aux affaires et attentifs aux différents besoins des exposants et des visiteurs sont d'une importance stratégique non seulement pour promouvoir la reprise de l'ensemble du secteur des expositions, mais aussi pour soutenir le développement de nouveaux canaux commerciaux afin de répondre aux besoins du marché intérieur et des exportations, en ce dernier trimestre de 2022.

L'édition 2022 de Pet Fair Asia revient en force, et consolide davantage la synergie avec l'ensemble du secteur en couvrant toutes les catégories de la chaîne de l'industrie des animaux de compagnie et en réunissant les meilleures entreprises locales et internationales. De nombreux événements thématiques seront organisés pendant les quatre jours de la foire, afin de l'enrichir de contenus à haute valeur culturelle, offrant des aperçus intéressants, des moments de rencontre et des idées d'inspiration et de réflexion.

Au TCT Asia, une série de forums et de sommets de haut niveau constituent une plateforme efficace de dialogue au sein du secteur de la fabrication additive, qui favorise le développement de l'ensemble du secteur.

L'expansion de la demande intérieure est l'une des bases stratégiques du développement économique de la Chine de ces dernières années. C'est pourquoi la plupart des expositions ont soigneusement sélectionné des canaux de vente nationaux afin de créer une adéquation parfaite avec les exposants par le biais d'activités de rencontres et de visites de groupes d'acheteurs. Néanmoins, tous les salons ont également accordé une importance considérable au commerce international et pour les exposants et visiteurs étrangers qui ne peuvent pas être présents en personne, un grand nombre d'activités d'offre et de demande en ligne ont été soigneusement développées cette année dans le but d'ouvrir des canaux commerciaux mondiaux plus efficaces.

Dans le but de proposer de précieuses opportunités commerciales à tous les exposants, visiteurs et partenaires, tout en favorisant le redressement de l'ensemble du secteur des expositions, cette édition de Pet Fair Asia, TCT Asia et les autres expositions de la série VNU Exhibitions Asia s'efforceront d'offrir de nouvelles opportunités, de nouvelles directions, de nouvelles idées et une nouvelle énergie.

