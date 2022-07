La 33ª edición de los Golden Melody Awards llega a su fin

Ayugo Huang, un cantante hakka, que recibió cuatro premios por Mountain Of Doom este año, es sin duda uno de los mayores ganadores de la noche. El jefe del jurado compartió que "Mountain Of Doom es inmensamente profunda, ya que mira al pasado y al futuro, trascendiendo las fronteras de la lengua y la etnia". Al ser preguntado por los premios, Ayugo Huang expresó que "creo que significa que lo he hecho bien hasta ahora. Estoy orgulloso de haber conseguido los premios para mí y para mis compañeros Hakkas. El disco puede parecer un poco pesado, pero mi mensaje era de gratitud".

La 33ª Ceremonia de los Golden Melody Awards terminó con aplausos y una audiencia total de 3.164.000 personas. Además, hasta el 4 de julio, la 33ª Ceremonia de la GMA tuvo un total de 4.417.879 visitas en YouTube y se retransmitió en directo en tres plataformas, incluyendo LINE TODAY, LINE MUSIC y LINE TV para más de 3 millones de espectadores. El número total de visitas en las nuevas plataformas de medios de comunicación alcanzó casi 7,5 millones, marcando un récord histórico. En 2022, 173 obras compitieron por 27 premios. El jefe del jurado destacó la "diversidad y la inclusión" como el valor principal de la 33ª edición de los GMA, y los GMA seguirán alentando a todos los músicos mandarines con una actitud abierta.

