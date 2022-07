La 5ème CIIE favorise de nouvelles opportunités pour la « Ceinture et Route »

La CIIE se compose de l'Exposition commerciale des entreprises, de l'Exposition nationale complète et du Forum Hongqiao. En tant que première exposition nationale au monde sur le thème des importations, elle a traversé 5 ans depuis sa création et est devenue une plate-forme importante pour partager les opportunités de la Chine avec le monde. L'échelle de la CIIE est devenue de plus en plus grande et la superficie de l'Exposition commerciale des entreprises est passée de 270 000 mètres carrés lors de la première session à 366 000 mètres carrés lors de la quatrième foire. Selon les statistiques, en moyenne, plus de 3 200 entreprises ont participé aux quatre premières expositions et 400 000 acheteurs se sont inscrits pour participer à la foire. Au total, plus de 1 500 nouveaux produits, nouvelles technologies et nouveaux services ont été lancés, avec un chiffre d'affaires prévu de plus de 270 milliards de dollars américains.

Alors que la CIIE entre dans sa cinquième année, de plus en plus de pays le long de la "Ceinture et Route" ont commencé à se tourner vers le marché chinois et à exporter leurs produits vers ce grand marché.

« À l'été 2018, lorsque j'ai entendu que la CIIE allait avoir lieu, j'ai dit à mon partenaire péruvien que nous devions y participer. Avant d'y participer, nous n'avions ni entreprise ni marque. C'est seulement pour y participer que nous sommes allés enregistrer la marque et créer l'entreprise. » Ma Yuxia, fondatrice de la marque Warmpaca, qui a participé à l'exposition pendant quatre années consécutives, se souvient de son histoire avec la CIIE.

Dans la 1ère CIIE, un petit stand de neuf mètres carrés et des dizaines de « bébés alpagas » ont ouvert la porte au marché chinois. « Tout le monde aime nos produits, les stands sont pleins de monde, avec plus de ressources des clients, les ventes ont beaucoup augmenté. La notoriété de la marque n'est plus ce qu'elle était, les ventes de l'entreprise sont plus de 30 fois ce qu'elle a commencé ! » En parlant de développement de la marque, Ma Yuxia est très fière : « Le mois dernier, les commandes de l'entreprise ont dépassé le total des commandes de l'année dernière. »

Aux yeux de Ma Yuxia, chaque CIIE est très importante. D'une part, la CIIE est une plate-forme pour tester de nouveaux produits et peut atteindre de nombreux clients en peu de temps. En présentant les nouveaux produits annuels à la foire, l'entreprise peut obtenir les commentaires les plus authentiques des consommateurs et des acheteurs en temps opportun pour continuer à améliorer les produits. D'un autre côté, la CIIE est une scène de classe mondiale où l'entreprise espère gagner en notoriété de la marque et en effets cumulatifs sur les ventes.

La 5ème CIIE se tiendra cette année du 5 au 10 novembre et les préparatifs progressent régulièrement comme prévu. La superficie de signature de l'Expositions des entreprises dépasse 80% et plus de 260 des 500 premières entreprises mondiales et leaders de l'industrie s'y sont inscrit. Cette année, la CIIE prendra activement des mesures pragmatiques pour soutenir les politiques, les achats commerciaux et les échanges culturels, afin que toutes les parties se sentent plus à l'aise.

Venez participer à la CIIE et découvrir plus d'opportunités. Veuillez vous inscrire à la 5ème CIIE ! Voici le lien de l'inscription : https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en.

Contactez: Nie Qingxin Tél : 0086-21-67008870/67008988

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1868286/CIIE_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1868287/China_International_Import_Expo.jpg

SOURCE CIIE