La 5GAA fait la démonstration de services satellitaires, de sécurité et coopératifs dans la région nordique

GÖTEBORG, Suède, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- La 5G Automotive Association (5GAA) a montré comment les services de mobilité connectés peuvent fonctionner à grande échelle, en présentant des démonstrations en direct sur la sécurité des chantiers routiers en temps réel sur une autoroute suédoise, la connectivité par satellite, la sécurité et la détection coopérative au RISE Proving Ground AstaZero en Suède.

« Ces démonstrations montrent comment les technologies de mobilité connectée et d'infrastructure passent de la phase d'essai à leur déploiement dans le monde réel », a déclaré Christof Schmidt, directeur général de la 5GAA. « Elles offrent une perspective prometteuse pour le déploiement à grande échelle de ces services à travers l'Europe. »

Bosch et Cubic³, membres de la 5GAA, ont présenté une solution de gestion des flottes commerciales par satellite, montrant comment les véhicules logistiques et commerciaux peuvent rester connectés même en dehors de la zone de couverture terrestre. Les partenaires technologiques Vedecom, Rolling Wireless, Rohde & Schwarz, Cubic³, Skylo et Qualcomm Technologies, Inc. ont démontré comment les messages courts et la fonction « push-to-talk » peuvent être gérés par satellite pour les services d'urgence, garantissant ainsi que les conducteurs puissent obtenir de l'aide même dans les zones où la couverture est limitée.

La sécurité routière et la coordination des opérations de circulation ont également occupé une place centrale. BMW, Bosch et RISE ont montré comment des situations de travaux routiers peuvent être surveillées en temps réel, ce qui permet aux opérateurs routiers d'évaluer les risques, d'adapter leurs opérations pour protéger les travailleurs et les usagers de la route, et d'afficher des avertissements de danger à l'intention des conducteurs. Dans le prolongement de cela, Monotch a montré comment les données d'alertes relatives aux travaux routiers peuvent être partagées au-delà des frontières nationales tout en préservant qualité et gouvernance des données. Les démonstrations sur véhicules effectuées par Ericsson, JOYNEXT, Vodafone et Qualcomm Technologies ont mis en avant des tests de connectivité à grande échelle et l'interopérabilité des messages de sécurité V2X. Qualcomm Technologies a également démontré la réception simultanée de messages 5G-V2X et ITS-G5 sur une seule puce.

Les démonstrations de communications d'urgence réalisées par Qualcomm Technologies et Rohde & Schwarz ont illustré la manière dont les solutions hybrides eCall assurent la continuité du service lorsque les conditions du réseau changent, tandis qu'Anritsu et LG Electronics ont fait la démonstration d'une solution hybride eCall de bout en bout, vérifiant l'interopérabilité, le comportement de basculement entre réseaux et la conformité aux normes sur les réseaux cellulaires de plusieurs générations.

Le programme comprenait également deux démonstrations de Bosch. La première, consacrée à la détection coopérative, a montré comment le partage des données radar entre véhicules et les infrastructures améliore la détection des dangers dans des situations de circulation complexes. La seconde a illustré comment les systèmes d'assistance à la conduite, basés sur le cloud, en temps réel, permettent une reconnaissance avancée des panneaux de signalisation routière.

Dans leur ensemble, les démonstrations de la 5GAA soulignent la manière dont les technologies de mobilité connectée sont appliquées dans des conditions de circulation réelles et dans différents pays, faisant ainsi de la région nordique une référence pour le déploiement à grande échelle de la mobilité connectée à travers l'Europe.

De plus amples renseignements sont disponibles dans la brochure des démonstrations de la 5GAA.

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