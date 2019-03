La 6ª edición de What a Woman 2019 cierra con un exitoso fin de semana.

La conferencia: "El Éxito se logra con Mujeres" convocó a un panel lleno de experiencia; moderado por Esthela Gutiérrez, Directora en Citibanamex y Vicepresidenta del Consejo de Mujeres Citibanamex.

Por otro lado, el Salón Telcel presenció múltiples mujeres emprendedoras como Claudia Cervantes, o entrevistas como la que le hizo Fernanda Tapia a Marina De Tavira , historias inspiradoras como la de Lorena Orraca y herramientas para valorarse y tener amor propio con Claudia Lizaldi.

Bayer, se sumó a esta edición presentando su plataforma "Cuídate ya", las Gine sessions; además, las asistentes, disfrutaron del panel "Pregunta más", y complementó su participación con dos Mini WW Talks: "Mitos y realidades de la menopausia" y "Amor de larga duración".

La marca Berocca presentó la Mini WW Talk "Shine bright without burning out"; mientras que Elevit impartió dos clases para que las mujeres estén en forma: Yoga Prenatal y Body Barre, así como un spot instagrameable para las asistentes.

Huggies contó con el espacio Baby Care by Huggies en el que se realizaron actividades para fomentar el desarrollo psicomotriz; y Nesquik presentó actividades a través de las cuales los niños pudieron aprender, mientras se divertían, con la finalidad de poder replicar estos juegos en casa.

El espacio Gourmet Experience by Regio fue un gran éxito ya que gracias al equipo de cocina, el expertise de las ponentes y el ánimo de las presentes, se logró experimentar con muchas recetas y formas de cocinar. "Deliciosos postres con menos calorías" by Splenda Mascabado por Fernanda Prado fue una de las actividades que disfrutaron las participantes.

Paola Torre fascinó a las invitadas con "Healthy Spreds" by Vitalínea; y Quaker presentó "Grab-n-go" con la chef Andrea Portal.

Por otro lado, el Trends Room by Liverpool, albergó todo lo relacionado con moda, belleza y creatividad. Con un lleno total, el taller de Técnicas Creativas impartido por Karla Paniagua de Centro despertó un gran interés en las asistentes.

En la carrera PIT 5K by G Active, las participantes vivieron la experiencia disfrutando de G Active. En cada kilómetro hubo diferentes actividades impartidas por: BarreMx, Dansanity, Fitshop, Project Meditation Studio y Rebel Fitness. Berocca by Bayer, tuvo una recovery station y Mafer consintió a las corredoras con los Mafer Mixes. Al final del recorrido, Telcel invitó a las mujeres a escribir mensajes de inspiración y empatía para las demás, en el Grafiti Wall de Telcel.

El salón Body Friendly by Epura invitó a todas las asistentes a reconectar con ellas mismas y encontrar un espacio para la reflexión, el auto conocimiento y la espiritualidad. Ponencias como "5 razones top porque tener un Ginecólogo de confianza" by Saba impartida por Álvaro Santibañez; o "Dije que si y después no gracias" por Jimena Álvarez, dejaron a todas la invitadas muy interesadas y emocionadas para emprender pequeños pero significativos cambios en sus vidas.

Heart Beat by G Active, tuvo talleres para tener un estilo de vida saludable y clases fitness. Este espacio se dividió en Training Studio I by Under Armour donde estuvo presente Mafer con "Power your energy", Saba con una clase de Yoga impartida por Ana Paula Ruíz. Además Under Armour estuvo presente con una pop-up store con grandes descuentos. El Training Studio II by Innovasport contó con mujeres inspiradoras como Sheretta Hill, Lorena Dromundo, Ana Pazos y Ere Pérez.

Grupo Zapata presento su Mini WW Talk: "Soy mujer y rompo paradigmas", y Bumble estuvo presente con un Touch Up and professional station.

FUENTE What a Woman

