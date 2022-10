La 6e édition du FII démarre avec des conversations pionnières sur l'économie et l'investissement

RIYAD, Arabie Saoudite, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La sixième édition de la Future Investment Initiative (FII) a débuté hier à Riyadh, sous le thème « Investir dans l'humanité : permettre un nouvel ordre mondial », avec des discussions révolutionnaires, des annonces importantes et des ateliers qui suscitent la réflexion.

Des fonctionnaires, des cadres supérieurs et d'autres dignitaires du monde entier ont assisté à la première journée de la conférence, notamment le président du Sénégal, Macky Sall, le premier ministre du Pakistan, Shehbaz Shari, le ministre grec du développement et des investissements, S. E. Adonis Georgiadis, et le ministre finlandais de la coopération au développement et du commerce extérieur, S. E. Ville Skinnari.

Le directeur général de l'Institut FII, Richard Attias, a commencé la conférence par un message prometteur sur l'importance de la durabilité et de l'inclusivité. Il a déclaré : « Notre monde est confronté à des menaces sans précédent, mais c'est aussi une période unique de nouvelles opportunités. Nous sommes sur la voie d'un nouvel ordre mondial. Le FII est fier d'apporter sa contribution à cette conversation. Nous avons créé un format unique digne des incroyables contributeurs que nous entendrons cette semaine, en sélectionnant plus de 180 sessions qui sont toutes conçues pour passer à l'action. »

Le gouverneur du FIP, S. E. Yasir Al-Rumayyan, a accueilli les invités et les délégués à la 6e du FII en déclarant : « Le FII joue un rôle unique de catalyseur de la coopération mondiale, un idéal auquel je suis profondément attaché. » S. E. Al-Rumayyan a également présidé une session pleine intitulée « The New Global Order: View From the Board of Changemakers », modéré par le présentateur de CNN, Richard Quest, qui a donné lieu à une discussion passionnante sur les défis économiques mondiaux entre des acteurs du changement, dont S. E. Khaldoon Khalifa Al Mubarak, directeur général et PDG du groupe Mubadala Investment Company ; Ray Dalio, fondateur, mentor, directeur informatique, et membre du conseil d'administration de Bridgewater Associates ; Jamie Dimon, président et PDG de JPMorgan Chase & Co. ; Catherine MacGregor, PDG d'ENGIE ; Sara Menker, fondatrice et PDG de Gro Intelligence ; Patrice Motsepe, fondateur et président exécutif d'African Rainbow Minerals ; Stephen A. Schwarzman, président, PDG et cofondateur du Blackstone Group ; et David Solomon, président et PDG de Goldman Sachs.

Le premier jour a également vu le Fonds d'investissement public saoudien (PIF) lancer la plus grande vente aux enchères de crédits carbone jamais organisée par le marché volontaire du carbone, portant sur un total d'un million de tonnes de crédits carbone. Le FII6 a jusqu'à présent mis l'accent sur la durabilité, et la vente aux enchères jouera un rôle important dans les efforts du PIF pour stimuler l'investissement nécessaire pour faire face à l'impact mondial du changement climatique et atteindre des émissions nettes de carbone nulles en Arabie saoudite d'ici 2060.

Les délégués ont également assisté à la signature d'accords importants entre le ministère saoudien de l'investissement et ses partenaires stratégiques, notamment la société de biotechnologie Gingko Bioworks, la société de fabrication Taihan, la banque d'investissement latino-américaine BTG Pactual et un accord sur le tourisme spatial avec Orbite.

Plus de 6 000 délégués d'organisations de premier plan à travers le monde ont assisté à la première journée de la conférence pour écouter des chefs d'entreprise et des dirigeants politiques discuter de leurs idées sur le « nouvel ordre mondial ». Le 6e édition du FII s'achèvera le 27 octobre. D'autres annonces clés et conversations essentielles auront lieu au cours des deux prochains jours.

