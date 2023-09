La 88e édition du CMEF à Shenzhen prévoit de mettre l'accent sur les avancées dans l'industrie de l'équipement médical

SHENZHEN, Chine, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La China International Medical Equipment Fair (CMEF), organisée par Reed Sinopharm Exhibitions, offre une excellente passerelle aux marques qui souhaitent pénétrer le marché chinois. La 88e édition de ce prestigieux événement médical se tiendra du 28 au 31 octobre au Shenzhen World Exhibition & Convention Center. Des produits et des solutions de pointe seront présentés par les exposants afin de répondre à la demande croissante du marché chinois.

(PRNewsfoto/China International Medical Equipment Fair (CMEF))

Couvrant une surface d'exposition totale de plus de 200 000 mètres carrés, le 88e CMEF accueillera plus de 4 000 exposants et 120 000 visiteurs de plus de 120 pays, ainsi que plus de 40 forums prestigieux. Le CMEF de Shenzhen propulsera l'industrie des équipements médicaux à un niveau supérieur.

Dévoilement de la centrale : le FCEM présente les forces, les avantages et les caractéristiques uniques du marché florissant de la Chine du Sud

La taille du marché final de l'industrie chinoise des équipements médicaux est passée de 308 milliards de yuans en 2015 à 915,4 milliards de yuans en 2021, avec un taux de croissance annuel moyen de 19,91 %, sous l'effet de l'extension de la couverture de l'assurance médicale, de l'augmentation des visites médicales et de la mise en place d'un système d'institutions médicales à plusieurs niveaux.

L'industrie chinoise des équipements médicaux a développé plusieurs grappes industrielles et zones de production, en particulier dans la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) dans le sud de la Chine, dans le delta du fleuve Yangtze dans l'est de la Chine et dans la région économique de Bohai dans le nord de la Chine, chacune d'entre elles présentant des caractéristiques régionales distinctes.

Avec Shenzhen comme centre, la R&D et la production d'équipements médicaux complets de haute technologie dans la région GBA présentent de solides avantages. Les principaux produits développés dans la région sont les équipements d'imagerie médicale (moniteurs, instruments de diagnostic à ultrasons, IRM, etc.), les grands équipements de radiothérapie stéréotaxique (Gamma Knife, X-Knife) et les équipements de thermothérapie tumorale. Selon des statistiques encore incomplètes, en mai 2022, Shenzhen comptait plus de 1 300 entreprises de dispositifs médicaux dont la valeur de production industrielle dépassait les 80 milliards de yuans. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) entre 2010 et 2019 est de 12,7 %, soit plus du double de la moyenne nationale.

L'industrie chinoise des équipements médicaux a atteint 730 milliards de yuans et cette croissance devrait se poursuivre. Le gouvernement a débloqué 2,54 milliards de yuans pour soutenir 508 spécialités cliniques clés nationales, y compris l'augmentation du nombre de lits de 6,5 lits pour 1 000 personnes à 7,4-7,5 lits pour 1 000 personnes, ce qui représente une augmentation de 15 % pour répondre à la demande de santé publique. Alors que la demande augmente, les exigences en matière de technologie, de produits et de construction de systèmes de soins de santé sont plus élevées.

Le CMEF se consacre aux tendances de l'industrie, à l'innovation technologique et à la promotion des opportunités commerciales et du développement futurs, contribuant ainsi à l'avancement global de l'industrie des équipements médicaux.

Le 88e CMEF réunit des marques internationales d'équipements médicaux, des distributeurs, des agents, des fabricants, des professionnels de la santé et des représentants de l'industrie et du gouvernement de l'ensemble de la chaîne industrielle. Il englobe différents secteurs, notamment l'imagerie médicale, les diagnostics in vitro, l'électronique médicale, l'optique médicale, la construction d'hôpitaux, les salles d'opération, la désinfection et le contrôle des infections, les consommables médicaux et l'orthopédie.

Pré-inscrivez-vous maintenant au 88e CMEF : https://reg.reed-sinopharm.com/h5/index.html#/?exhibitionUuid=08e8b35d124742eaabb2ad442b4583ad&h5link=true&channelUuid=bbd4528bd1644f5e89384a0283e9a692

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2218592/image_1.jpg

SOURCE China International Medical Equipment Fair (CMEF)