La abogada especializada en lesiones personales de BD&J, Elizabeth A. Hernández, ha sido galardonada con el Premio Luminarias 2026 del Colegio de Abogadas Latinas

LOS ÁNGELES, California, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La prestigiosa abogada especializada en lesiones personales de BD&J, Elizabeth A. Hernández, ha sido galardonada con el Premio Luminarias 2026, otorgado por la Asociación de Abogadas Latinas de (LLBA). Este premio es un prestigioso reconocimiento que se concede a las mujeres latinas que han realizado una labor destacada para romper barreras en beneficio de otras personas latinas en la profesión jurídica y que han destacado en sus actividades a lo largo de toda su carrera profesional.

La Sra. Hernández es solo la última de una larga lista de defensores que han abierto nuevos caminos en la comunidad latina.

Entre los galardonados con el Premio Luminarias en ediciones anteriores se encuentran:

Rita Moreno, actriz ganadora de un Óscar y activista latina

Silvia Méndez, activista por los derechos civiles y galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad.

«Me siento profundamente honrado al recibir este reconocimiento», comenta Hernández, «me apoyo en los hombros de los visionarios y activistas que abrieron las puertas a nuestra comunidad, y me enorgullece continuar ese progreso como defensor comprometido a mantener ese impulso para seguir avanzando».

No es la primera vez que la Sra. Hernández ha sido reconocida como una abogada y defensora destacada. Como actual presidenta de la Asociación de Abogados del Consumidor de Los Ángeles (CAALA) —y la primera mujer latina en ocupar ese cargo en los 77 años de historia de la CAALA , así como la primera mexicoamericana en dirigir la mayor asociación de abogados litigantes de la nación Presidenta en 2024 de la Asociación de Abogados Mexicano-Americanos del Condado de Los Ángeles, y miembro de la Junta Directiva de Abogados de Consumo de California (CAOC), ha sido ampliamente reconocida por su experiencia, su representación reflexiva y sus capacidades de liderazgo. La Sra. Hernández también ha recibido numerosos reconocimientos y premios del sector, entre los que se incluyen:

Premio al Mérito Profesional de la Fundación del Colegio de Abogados Mexicoamericanos

Robert E. Cartwright, Sr., de la Asociación de Abogados del Consumidor de California Premio

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La LLBA lleva más de dos décadas prestando servicio a abogadas, juezas y otras profesionales del ámbito jurídico de origen latino, proporcionando el asesoramiento, la orientación, los recursos y el apoyo necesarios a las mujeres latinas en todas las etapas de su carrera profesional. Como organización dedicada a identificar los ámbitos en los que las mujeres latinas están infrarrepresentadas y a poner de relieve los esfuerzos y los logros de las mujeres latinas en el ámbito jurídico, la LLBA ha crecido de forma exponencial en los últimos veintidós años y se ha convertido en una entidad muy respetada a nivel nacional.

Acerca de BD&J, PC: BD&J, PC, lleva más de 20 años prestando sus servicios a todos los californianos en numerosas áreas del derecho de daños personales, entre las que se incluyen: accidentes de coche o camión, accidentes de moto y accidentes de peatones , responsabilidad civil por las instalaciones, lesiones en el ámbito laboral, mordeduras de perro y mucho más. Tras haber representado a decenas de miles de clientes de diferentes ámbitos, los abogados de BD&J se enorgullecen de proteger los derechos de las personas en toda California, en cualquier momento. Para obtener más información, ponte en contacto con BD&J aquí.

FUENTE BD&J, PC