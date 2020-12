La Acura MDX 2022 hace su debut como nueva insignia de la marca

Precio MDX 2022 (MSRP) Nivel de acabado 3.5 L V6 + 10AT Tracción en ruedas delanteras (FWD) 3.5 L V6 + 10AT Super Handling All-Wheel Drive™ MDX $46,900 $48,900 MDX con Paquete Tecnológico $51,600 $53,600 MDX A-Spec

$57,100 MDX con Paquete Avanzado

$60,650

Novedades:

Plataforma, carrocería y chasis completamente nuevos

Suspensión delantera de doble horquilla, suspensión trasera multibrazo

Motor V6 de 3.5 litros mejorado (290 caballos de fuerza, 267 lb-ft de torque)

Transmisión automática de 10 velocidades (estándar)

Opcional: Super Handling All-Wheel Drive™ (SH-AWD®) de 4. a generación

generación Ruedas de 19 x 8.5 in (+1 in de diámetro, +0.5 in de ancho) (estándar)

Techo corredizo panorámico (estándar)

Segunda fila multiusos con asiento central removible (estándar)

Sistema dinámico integrado (Nieve, Comfort, Normal, Sport, Individual) (estándar)

Opcional: Sistema de audio premium ELS STUDIO 3D® con 16 bocinas, 710 vatio

Panel de instrumentos Precision Cockpit™ de 12.3 pulgadas completamente digital (estándar)

Pantalla central HD ultraancha de 12.3 pulgadas (estándar)

True Touchpad Interface (estándar)

Integración inalámbrica Apple CarPlay® y Android Auto™ (estándar)

Cargador inalámbrico Qi y cargador USB-C (estándar)

Alexa de Amazon incorporado (estándar)

Opcional: CabinTalk®

Asistente para embotellamientos de tráfico (TJA) (estándar)

Opcional: Control de frenado a baja velocidad

Bolsa de aire del pasajero delantero de última generación (estándar)

Diseño exterior poderoso

Como la MDX estilizada con más emotividad que nunca, el modelo de cuarta generación ostenta una cara robusta y prominente, rejilla y capó esculpidos intrincadamente y un porte ancho y agresivo. Estos rasgos se comparten con el Acura Precision Concept que redefinió el diseño de Acura cuando se reveló por primera vez en 2016. En términos de tamaño, la nueva MDX tiene una distancia entre ejes 2.8 pulgadas más larga y un porte 1.4 pulgadas más ancho al frente y atrás.

Quizá el cambio en tamaño más significativo es la relación en la distancia del tablero al eje, la cual se extendió seis pulgadas. Esto alarga significativamente la línea del capó, y le da a la MDX una proporción entre la cabina y la parte trasera premium que resalta la potencia debajo del capó claramente demarcado. El nuevo aspecto robusto y deportivo está acentuado por una rejilla Diamond Pentagon de múltiples caras y luces delanteras LED Jewel Eye® de cuatro elementos con luces Chicane™ de circulación diurna integradas. El esculpido tridimensional debajo de las luces amplía visualmente el frente y se fusiona con la carcasa de las luces rompenieblas en la parte inferior.

El porte ancho y el diámetro más largo de las ruedas se ubican al borde de la carrocería para crear elementos visuales del potencial dinámico de conducción de la nueva arquitectura de la carrocería y el chasis de la MDX, con suspensión delantera de doble horquilla y maniobrabilidad de gran capacidad y relación variable. Los detalles tridimensionales sobre la superficie están inspirados en las rocas moldeadas por el viento en el Antelope Canyon de Arizona, y se pueden observar sobre la pronunciada línea de hombro que define la porción superior del vehículo y el esculpido a lo largo de la porción inferior de las puertas.

Las ventanas de la MDX están enmarcadas por una franja cromada (negro brillante en los modelos A-Spec) que inicia frente a los espejos en el guardabarros delantero y van por debajo de los espejos exteriores para finalmente rodear las ventanas laterales. En la parte posterior, las anchas luces traseras cuentan con un conjunto de diseño Chicane™ en una atractiva cuchilla de luces que permite definir y resaltar el ancho y la estabilidad de los pronunciados guardabarros traseros.

Carrocería y chasis completamente nuevos

La plataforma de camioneta liviana completamente nueva de la MDX 2022 hace posible la dinámica de conducción tipo sedán deportivo. Diseñada desde el principio para buscar niveles de rendimiento Type S, la MDX cuenta por primera vez con suspensión delantera de doble horquilla combinada con suspensión trasera multibrazo totalmente nueva, con las que logra una estabilidad increíble, una de las características fundamentales de la MDX. En la nueva plataforma también se mejoró la rigidez de la carrocería, lo que da como resultado mayor comodidad y maniobravilidad al conducir, combinadas con mejoras de seguridad ante colisiones. La dirección rápida y precisa y los frenos más potentes le dan a quien conduce la posibilidad de aprovechar al máximo la nueva plataforma en diversos escenarios de conducción, desde los desplazamientos diarios de rutina en la ciudad hasta recorrer escarpadas carreteras en algún cañón lejano.

La suspensión delantera de doble horquilla de la MDX es una de las características esenciales del ADN de rendimiento de Acura. Esta suspensión asegura un área de contacto mayor de la rueda en curvas, y aporta a incrementar el agarre a la vez que mejora la calidad de la conducción con más libertad de movimiento vertical. La nueva suspensión también mejora la estabilidad y la respuesta, y juntas le dan a la MDX una combinación de clase mundial de comodidad y agilidad al conducir.

La nueva plataforma incluye múltiples mejoras a la rigidez. En la parte frontal, los amortiguadores se conectan a una nueva carcasa de aluminio fundido que es 45 % más dura y mejora el aislamiento del ruido. Además, un nuevo submarco de montura rígida contribuye a un incremento del 7 % en la torsión lateral para mejorar la maniobravilidad. Al reemplazar el anterior submarco estilo flotante, el nuevo submarco frontal transfiere la dirección a las ruedas con mayor velocidad y fidelidad. La carrocería trasera implementa una nueva distribución de cargas doblemente equilibrada sobre los puntos de montura de la amortiguación posterior, que contribuye a mejorar la dureza en un 41 % para mejor aislamiento del ruido, así como un 80 % de mejora en la torsión que beneficia la maniobravilidad.

Dirección

La MDX 2022 utiliza una cremallera de dirección con asistencia eléctrica (EPS) con un motor eléctrico de gran capacidad para incrementar la asistencia, esencial para una relación más rápida de dirección gracias al nuevo sistema de dirección con relación de velocidades variable. El nuevo sistema de relación de velocidades variable del sistema EPS está diseñado y ajustado para ofrecer las características más esenciales, tales como la respuesta instantánea con una sensibilidad de dirección suave, natural y precisa. La relación variable le da a la nueva MDX mayor agilidad en diferentes escenarios de conducción.

Mejoras en el desempeño de frenado

Para 2022, la MDX tiene mayor capacidad de frenado, con rotores de freno frontales más largos y anchos y un nuevo servofreno eléctrico. Con rotores frontales 2 mm más anchos y diámetro 30 mm mayor, los nuevos frenos pueden soportar mejor paradas abruptas repetitivas sin reducir el desempeño gracias a un incremento en la capacidad calórica cercano al 18 %. El nuevo servofreno eléctrico permite que el sistema de frenado para mitigación de colisiones (Collision Mitigation Braking System™, CMBS™) reaccione 230 milisegundos más rápido, lo que reduce la distancia de parada desde 30 mi/h en 12 pies.

Ruedas y neumáticos

Los nuevos paquetes de ruedas y neumáticos le dan a la MDX 2022 un porte más fuerte y una presencia más potente, lo que incrementa la dureza del área de contacto en un 15 % en cargas laterales para mejorar el rendimiento al maniobrar. Las ruedas estándar de 19 x 8.5 (+1 in de diámetro, +0.5 in de ancho) están envueltas en anchos neumáticos serie 255 (+10 mm) que aprovechan al máximo las actualizaciones en dirección y suspensión de la nueva plataforma. La opción de ruedas 20 x 9.0 (+0.5 in de ancho) cuenta con resonadores integrados especiales para reducir el ruido al conducir en superficies irregulares a velocidades de autopista. Un nuevo neumático desarrollado exclusivamente para la MDX cuenta con compuesto de caucho, construcción y patrón modificados para reducir la resistencia de rodamiento en un 17 %.

Colores y acabado exterior

La Acura MDX 2022 estará disponible en dos acabados de color estándar (no metálico) y seis colores premium, incluidas dos nuevas ofertas: Phantom Violet Pearl, que se ofreció por primera vez en la TLX 2021, y Liquid Carbon Metallic, que es totalmente nuevo. Apex Blue Pearl vuelve como color exclusivo y se ofrece para la MDX A-Spec. Detalles en negro brillante desde el frente hasta la parte posterior, faros oscurecidos y tratamiento en las luces traseras. Ruedas en un tono gris tiburón y una apariencia deportiva para la MDX A-Spec.

Cabina centrada en el conductor con espacio para seis pasajeros

Como característica propia de su estatus de emblemática, la Acura MDX 2022 ofrece la cabina de más alta categoría y sofisticación que Acura haya diseñado jamás. El diseño horizontal impecable transmite una sensación de fuerza estructural, suavizada aplicando materiales de alto nivel como madera de poro abierto, aluminio pulido y suave cuero Milano. Un panel de instrumentos hecho a mano con opción de bordado de alta categoría crea un toque premium que va más allá de cualquier otra cosa que la MDX haya ofrecido hasta el momento.

La comodidad de primera clase de los asientos frontales es posible gracias a la nueva generación de asientos Acura deportivos, que cuentan con ajustes en 12 direcciones, calefacción en tres modalidades y tres memorias de posición. Todo esto viene estándar. La MDX A-Spec agrega asientos delanteros ventilados, mientras que el Paquete Avanzado suma ajuste de refuerzos laterales y extensión de muslos llegando a un total de 16 direcciones de ajustes.

En la segunda fila, la MDX 2022 cuenta con un asiento multiusos de primera clase removible, que le permite a los propietarios tres configuraciones discretas de asientos: una banca tradicional para tres personas sentadas llegando a una capacidad total de siete pasajeros (asiento central en uso), un sillón estilo capitán con centro amplio y descansabrazos con soportes para bebidas adicionales (asiento central abajo), o un pasillo amplio para acceder a la tercera fila (asiento central removido), particularmente útil cuando se instalan sillas para bebés en los asientos laterales de la segunda fila.

Como sello distintivo de la MDX desde su lanzamiento en 2001, la tercera fila ha sido mejorada en la MDX 2022, y se agregaron 0.4 pulgadas de espacio vertical, 2.4 pulgadas de espacio para las piernas y una posición al sentarse que es 2 pulgadas más alta desde el suelo en comparación con el modelo saliente. Con el nuevo techo corredizo estándar en todos los modelos de la MDX, la tercera fila se siente ligera y espaciosa. En el modelo MDX Advance, los ocupantes de la tercera fila pueden disponer de su propio puerto de carga USB a la derecha e izquierda de la cabina.

Detrás de la tercera fila, el espacio de carga se incrementó a 16.3 ft³ (+1.5) y se puede expandir hasta 71.4 ft³ (+3.0) al plegar la segunda y tercera fila. La nueva MDX también incluye más espacio de almacenamiento bajo el piso detrás de la tercera fila, con 80 % más espacio disponible bajo el piso de carga. El panel de piso cae al pozo de carga para expandir el área de carga trasera de la MDX detrás de la tercera fila hasta 18.1 pies cúbicos, y es reversible; un lado alfombrado y el otro sólido y fácil de limpiar para artículos sucios o mojados.

Colores y acabados interiores

La MDX también vendrá disponible en seis esquemas de color interior diferentes dependiendo del paquete, incluidos ébano, pergamino, gris piedra y espresso. Los modelos A-Spec estarán disponibles exclusivamente en cuero ébano o rojo con detalles Ultrasuede® negros. Las MDX con Paquete Tecnológico o superior cuentan con asientos tapizados en un rico y suave cuero Milano con bordados en contraste, mientras que los modelos con Paquete Avanzado agregan contraste con ribetes en las tres filas.

Completamente nueva: Instrumentación digital Precision Cockpit™

La Acura MDX 2022 cuenta con la nueva Acura Precision Cockpit™ totalmente digital, que reemplaza los indicadores físicos con una pantalla de métricas de conducción ajustable de 12.3 pulgadas. La nueva Precision Cockpit alberga información para el conductor en un formato personalizado, donde cada conductor puede elegir entre dos aspectos diferentes: avanzado y artesanal. Además de diferentes visualizaciones para los medidores principales, también está disponible una selección de contenidos totalmente ajustable a la derecha de la pantalla, para funciones como navegación, computador de viaje, AcuraWatch™, mantenimiento, presión de neumáticos, estado SH-AWD® y un acelerómetro. También nuevo en 2022, el Paquete Avanzado de la MDX cuenta con una pantalla flotante a color (HUD) de 10.5 pulgadas en la que se pueden mostrar alertas críticas del vehículo, advertencias de colisión, instrucciones de navegación, velocidad del vehículo y llamadas y textos entrantes.

True Touchpad Interface mejorada

La MDX 2022 también implementa la última generación de la True Touchpad Interface™ (TTI) de Acura, intuitiva y centrada en el conductor, que se constituye como la pantalla central más grande de Acura. Con dimensión ultraancha de 12.3 pulgadas, la pantalla full-HD funciona sin inconvenientes con el teclado táctil exclusivo de Acura con "posicionamiento absoluto" y una unidad de procesamiento de datos nueva más potente. La TTI de la MDX presenta controles intuitivos, incluidos potencia física, controles de volumen y búsqueda fáciles de acceder justo a la derecha del teclado táctil, al igual que zonas de desplazamiento más precisas y reconocimiento de escritura a mano. También incluye atajos inteligentes basados en IA para el acceso rápido y predictivo de tareas recurrentes.

Sistema dinámico integrado

El sistema dinámico integrado de la MDX ofrece ajustes Nieve, Comfort, Normal, Sport e Individual. La perilla de control al centro del tablero permite a los conductores cambiar rápidamente entre modos en movimiento, cada modo ofrece ajustes puntuales de rendimiento del motor y la transmisión, incluidos sistema de arranque y parada, ajustes de dirección y adaptación SH-AWD® de contar con esta. El nuevo modo Individual les permite a los conductores definir su experiencia de conducción personalizando los ajustes según sus preferencias. Con el Paquete Tecnológico, el sistema dinámico integrado incluye también el sistema de iluminación interior IconicDrive™ de Acura, que ilumina la cabina de la MDX con 27 esquemas de luces LED diferentes a elegir. Tres de estos están alineados automáticamente con los modos de conducción Comfort, Normal y Sport, con otros 24 adicionales a elección del usuario con esquemas de iluminación inspirados en rutas icónicas y circuitos de carreras alrededor del mundo, como la Ruta 66 y Suzuka.

Sistema de audio galardonado

La MDX 2022 se ofrecerá con tres experiencias de audio diferentes. La MDX está equipada con un sistema de 9 bocinas y 7 canales con 350 vatios de manera estándar. La MDX con Paquete Tecnológico trae un sistema ELS Studio® con 12 bocinas, incluyendo una bocina central en el tablero y dos bocinas nuevas montadas en el techo, con 550 vatios a través de 12 canales. En los Paquetes A-Spec y Avanzado, el sistema de audio premium ELS STUDIO 3D® cuenta con bocinas adicionales en la tercera fila y dos bocinas más montadas en el techo para un total de 16, con 710 vatios en total a través de 16 canales. Ambos sistemas ELS STUDIO® fueron ajustados y perfeccionados por el productor de música e ingeniero de sonido Elliot Scheiner, ocho veces ganador del premio Grammy®, de quien el sistema ELS tomó su nombre.

Conectividad y puertos de carga

Un enchufe emergente en la consola central contiene puertos de carga USB-C y USB-A frente a un práctico bolsillo para celulares. De manera alternativa, con la adición estándar de integración inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto™ junto con el punto de carga inalámbrica con cargador de 15 vatios compatible con Qi ubicado junto al descanso para la palma de la TTI, también de forma estándar, conectar y cargar su teléfono se ha vuelto mucho más fácil. La MDX 2022 también cuenta con Alexa de Amazon incorporado, lo que le permite a los conductores pedirle a Alexa instrucciones para navegar a una dirección o punto de interés específico, reproducir música, hacer llamadas, escuchar audiolibros, verificar el clima, controlar dispositivos inteligentes en el hogar, encontrar estacionamiento y mucho más.

Entre otras funciones estándar nuevas se encuentra CabinControl®, que le permite a los pasajeros controlar la música, los ajustes de audio, la climatización en la parte trasera, la navegación e incluso la posición del parasol del techo corredizo por medio de una aplicación móvil que se puede descargar. Con los Paquetes A-Spec y Avanzado, la MDX incluye CabinTalk®, que amplifica las voces de los pasajeros de los asientos frontales de tal forma que se los pueda escuchar mejor en la segunda y tercera fila.

La MDX 2022 también cuenta con la última generación de AcuraLink™, con compatibilidad 4GLTE Wi-Fi dentro del vehículo, capacidad de actualización de software por el aire y una variedad de servicios disponibles en la nube, incluida asistencia de emergencias en carretera, bloqueo/desbloqueo y arranque del motor remotos, seguimiento de vehículo robado, diagnósticos remotos, geocerca, seguimiento de velocidad y los servicios de conserje de Acura.

Tren motriz avanzado

La Acura MDX 2022 hace su debut con un avanzado motor V6 iVTEC™ de 3.5 litros con inyección directa que alcanza un pico de 290 caballos de fuerza y un pico de torque de 267 lb-ft (ambos SAE netos). El motor incorpora una serie de tecnologías avanzadas disipadoras de fricción que ayudan a incrementar la eficiencia del combustible y mejorar la potencia, e incluye un colector de entrada de flujos de magnesio transversales, puertos de entrada tipo "tambor" especiales, pistones en forma de corona y una relación de compresión 11.5:1. El i-VTEC™ (intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) para las válvulas de entrada está combinado con Variable Cylinder Management™ (VCM™) para incrementar la banda de potencia y maximizar la eficiencia en combustible. Por primera vez, la MDX 2022 implementa persianas activas en la rejilla. En ciertas condiciones, las persianas de la parte baja de la rejilla se cierran para dispersar el aire alrededor del vehículo, reduciendo así la resistencia aerodinámica. Cuando la demanda de refrigeración por aire se incrementa, las persianas vuelven a abrirse.

Por primera vez, el motor V6 de 3.5 litros de la MDX está acoplado con la transmisión automática de 10 velocidades de Acura con Sequential SportShift y paletas de cambio estándar. La transmisión ofrece un espectro de velocidades más amplio, cambios más discretos, reducción de marcha directa de cuatro velocidades y una primera velocidad más baja en comparación con la anterior transmisión automática de nueve velocidades.

La MDX 2022 con tracción delantera recibió una valoración EPA de 19 mpg en ciudad/26 en autopista/22 mixto, mientras que la MDX con Super Handling All-Wheel Drive™ recibió una valoración EPA de 19 mpg en ciudad/25 en autopista/21 mixto2.

Vectorización de Torque SH-AWD®

El sistema opcional con tracción posterior Super Handling All-Wheel Drive™ (SH-AWD®) para la MDX utiliza la tecnología de tracción en todas las ruedas con vectorización de torque de Acura, líder en la industria, y se ofrece como equipamento opcional en la MDX y la MDX con Paquete Tecnológico. Ahora en su cuarta generación, el sistema SH-AWD® tiene 40 % más de capacidad de torque trasera y una transferencia de torque del frente hacia atrás 30 % más rápida que en el sistema de tercera generación de la MDX anterior. El sistema Acura SH-AWD® puede transferir hasta un 70 % del torque del motor al eje trasero en condiciones de conducción normales, distribuyendo continuamente hasta el 100 % del torque del ese eje entre las ruedas izquierda y derecha de la parte posterior del vehículo. El eje trasero está recargado de forma continua en un 2.9 %, lo que amplifica el efecto de movimiento de viraje de la transferencia de torque de izquierda a derecha para darle a la MDX más agudeza y precisión en los giros, con un mayor rastreo al tomar las curvas.

Tecnologías avanzadas de seguridad y conducción asistida

Todos los modelos de la MDX 2022 vendrán de manera estándar con un conjunto ampliado de tecnologías avanzadas de seguridad y conducción asistida AcuraWatch™. Para 2022, AcuraWatch™ incluye Mitigación de Salida del Carril (RDM) actualizada, además de nuevas tecnologías como Asistencia para Embotellamientos (TJA), Reconocimiento de Señales de Tránsito (TSR), detección de peatones y un nuevo monitor de atención del conductor. Junto con el Control de Crucero Ajustable con Seguimiento a Baja Velocidad, la Asistencia para Embotellamientos reduce el estrés del conductor en situaciones de alta congestión de tráfico al ayudarle a mantener el vehículo en su carril y a una distancia establecida detrás del vehículo detectado al frente. Además, la MDX contará con un nuevo sistema de frenado automático frontal y trasero llamado Control de Frenado a Baja Velocidad. Este nuevo sistema, que está incluido en el Paquete Tecnológico, utiliza los sensores de estacionamiento por sonar para detectar objetos sólidos a bajas velocidades, como por ejemplo, en situaciones de estacionamiento, y advierten al conductor para que aplique los frenos para ayudar a evitar o mitigar una colisión.

Bolsa de aire del pasajero delantero de última generación

Al igual que el recién lanzado TLX 2021, la nueva MDX cuenta con la premiada tecnología de bolsa de aire del pasajero delantero de última generación de Acura. Esta nueva bolsa de aire patentada utiliza un diseño de tres cámaras que funciona de manera similar a un guante de receptor de béisbol, diseñada para atrapar y proteger de forma más efectiva la cabeza del ocupante de la silla delantera, y ayudar a mitigar una posible lesión, especialmente en colisiones frontales inclinadas.

La MDX 2022 también incluye la estructura de carrocería de última generación Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) de Acura con capacidades de protección de colisión para los ocupantes y peatones. La nueva estructura de la carrocería mejora la superposición con vehículos más pequeños y de menor altura, para mejorar la compatibilidad en colisiones, y absorbe y distribuye mejor las cargas de impacto alrededor de la cabina de pasajeros. El desempeño en impactos laterales, evaluado utilizando el protocolo de impacto lateral del Insurance Institute for Highway Safety, ha sido mejorado con un 34 % de reducción de intrusiones en la cabina gracias un marco de puerta lateral rediseñado de ultraalta resistencia y el pilar central del techo.

La zona frontal de la nueva MDX fue diseñada específicamente pensando en la seguridad de los peatones, con un capó, bisagras y guardabarros superiores deformables combinados con una nueva protección para las piernas más baja en la fascia frontal. En el interior, la MDX cuenta con nuevos puntos LATCH para anclajes inferiores y amarres superiores, ambos rediseñados para ser más accesibles.

Objetivos de seguridad

La MDX 2022 apunta a una Calificación General del Vehículo de 5 estrellas por parte de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), y ha incorporado anticipadamente requisitos de pruebas futuras, incluyendo colisiones frontales oblicuas, seguridad de peatones y pruebas adicionales de advertencias y frenado de emergencia automático. Además, la nueva MDX apunta a la calificación Top Safety Pick+ del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), incluyendo la más alta calificación disponible de GOOD en todas las pruebas de colisión y SUPERIOR para prevención de choque frontal, con nuevas luces frontales diseñadas para lograr la calificación GOOD en el riguroso estándar de luces frontales de la IIHS.

Próximamente: MDX Type S de alto rendimiento

Llegando a los concesionarios hacia el final del verano 2021, la MDX Type S se une a la gama como la primera aplicación de la placa Type S de alto rendimiento por parte de la marca en una SUV. La MDX Type S ofrecerá una declaración de estilo de rendimiento incluso mayor, con una rejilla en malla de diamante abierta, cuádruple salida de escape y acabados en negro brillante reemplazando el cromado estándar. Debajo del capó estará el nuevo motor turboalimentado V6 DOHC de 3.0 litros, que produce un estimado de 355 caballos de fuerza y 354 lb-ft de torque, acoplado con el sistema SH-AWD® de Acura. Para maximizar el agarre, la nueva MDX Type S vendrá con ruedas de 21 pulgadas de manera estándar, con neumáticos serie 275, y mayor potencia de frenado gracias a los frenos más grandes y pinzas de freno delanteras Brembo de 4 pistones.

En el interior, los conductores de la Type S encontrarán incluso un mayor nivel de refinamiento, con opción de asientos frontales con 9 modos de masaje y detalles de bordados curvilíneos, en colores y acabados exclusivo de la Type S. Un nuevo sistema de audio premium ELS STUDIO 3D® "Signature Edition" será el sistema de audio más potente y avanzado jamás ofrecido en un vehículo Acura, con más de 1,000 vatios de potencia, 22 canales discretos y 25 bocinas. Se revelarán más detalles sobre la SUV de mayor rendimiento de Acura hasta la fecha cuando se acerque su fecha lanzamiento comercial, a finales del verano de 2021.

Diseño, desarrollo y producción

La Acura MDX 2022 se suma a sus tres antecesoras diseñadas, desarrolladas y producidas en los Estados Unidos. La estilización estuvo en manos del Estudio de Diseño de Acura en Torrance, California, mientras que todo el desarrollo de la plataforma estuvo a cargo de los ingenieros del centro de desarrollo de la compañía en Raymond, Ohio. La nueva MDX se seguirá fabricando exclusivamente en la planta de automóviles de la compañía en East Liberty, Ohio, mientras que tanto el motor V6 de 3.5 litros como el nuevo motor Turbo V6 de 3.0 litros se producirán en la planta de motores de la compañía en Anna, Ohio, que también fabrica la unidad de potencia V6 híbrida con turbocompresor doble del superdeportivo NSX. La transmisión automática de 10 velocidades de Acura se fabrica exclusivamente en la planta de transmisión de la compañía en Tallapoosa, Georgia.

Especificaciones técnicas y dimensiones de la MDX 2022



MDX 2022 MDX 2022 Motor V6 3.5 litros V6 3.5 litros Transmisión 9 velocidades AT 10 velocidades AT Super Handling All-Wheel Drive™ Opcional, tercera generación Opcional, cuarta generación Pico caballos de fuerza (SAE netos) 290 290 Pico torque (SAE netos) 267 267 Suspensión frontal Suspensión frontal MacPherson Strut Suspensión delantera de doble horquilla Suspensión trasera Suspensión trasera multibrazo Suspensión trasera multibrazo Dirección Dirección electroasistida de cremallera y

piñón Dirección electroasistida de cremallera y

piñón con relación variable Frenos Asistencia hidráulica iBooster eléctrico Distancia entre ejes (in) 111.0 113.8 (+2.8) Largo (in) 196.2 198.4 (+2.2) Ancho (in) 77.7 78.7 (+1.0) Altura (in) 66.5 67.1 (+0.6) Huella (in) F: 66.3 R: 66.3 F: 67.7 (+1.4) R: 67.7 (+1.4) Volumen pasajeros EPA (cu. ft.) 132.7 139.1 (+6.4) Volumen estándar de carga detrás de la

tercera/segunda/primera fila (ft³)3 14.8 / 36.9 / 68.4 16.3 / 39.1 / 71.4 (+1.5 / +2.2 / +3.0) Volumen máximo de carga detrás de la

tercera/segunda/primera fila (ft³)4 15.8 / 45.1 / 90.9 18.1 / 48.4 / 95.0 (+2.3 / +3.3 / +4.1)

