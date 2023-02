La Alianza Age of Union anuncia compromiso de US$ 3,5 millones con Junglekeepers para la protección de la selva amazónica

La Alianza financia concesiones de tierras, guardabosques locales y programas con comunidades indígenas para proteger la biodiversidad de Perú

LIMA, Peru, 21 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- La Alianza Age of Union, dirigida por el líder tecnológico y activista ambiental Dax Dasilva, se enorgullece en anunciar su compromiso de USD $ 3,5 millones para Junglekeepers durante cinco años. Como una de las primeras ONG´s ambientales socias de la alianza, Junglekeepers trabaja para proteger el río Las Piedras ubicado en la "capital de la biodiversidad" peruana Madre de Dios, en el sureste de Perú. Como parte de la cuenca del Amazonas, esta área alberga una selva tropical prístina con algunos de los ecosistemas biodiversos más ricos y complejos del mundo. Esto ampliará la inversión de $ 625,000 de Age of Union para 2021 y permitirá a Junglekeepers crear un corredor protegido a lo largo del río en asociación con otros conservacionistas locales y comunidades indígenas.

La selva amazónica - crédito : Paul Rosolie, Junglekeepers (CNW Group/Age of Union Alliance)

Rodeada por tres parques nacionales protegidos y una reserva indígena, la región del Bajo Las Piedras es un área de selva tropical primaria prístina, habitada por una abundancia de vida silvestre y plantas raras, incluidos los árboles Shihuahuaco que datan de más de 1,000 años y alcanzan una altura de 50 metros, así como es hogar de cientos de especies importantes como los guacamayos. Mientras tanto, la región ha estado bajo una creciente amenaza de deforestación, con estos árboles antiguos muy buscados por la industria maderera. Exacerbado por la proximidad de la región a la Carretera Interoceánica, una carretera creada a principios de la década de 2000 para permitir aún más las empresas extractivas como la tala, la minería y la agricultura industrial, el daño en el área se ha incrementado dramáticamente, amenazando severamente la salud de la selva tropical y su vida silvestre.

Reconocida como los "pulmones de la tierra", se estima que la selva amazónica produce más del 20% del oxígeno del planeta. Sin este trabajo de conservación, la destrucción podría escalar aún más, dando como resultado impactos globales sobre el cambio climático y los patrones climáticos, pérdida de biodiversidad, destrucción de la cultura indígena y muchas más consecuencias devastadoras.

"Con este anuncio, Age of Union brindará a Junglekeepers los medios para supervisar y ejecutar esfuerzos de conservación conjuntos con conservacionistas locales a lo largo del río Las Piedras, compartiendo la misión de proteger un área de importancia mundial", dice Dax Dasilva, fundador de la Alianza Age of Union. "Como el sumidero de carbono más grande del mundo, la selva amazónica juega un papel importante en la lucha continua contra el cambio climático y tenemos la responsabilidad de proteger este ecosistema para el futuro de nuestro planeta".

Cómo usará Junglekeepers los fondos de Age of Union:

Asegurando las concesiones de tierras: Asegurar los derechos de las concesiones de tierras y proteger la selva tropical para las generaciones futuras.

Asegurar los derechos de las concesiones de tierras y proteger la selva tropical para las generaciones futuras. Ampliar programa de guardabosques: Desarrollar y ampliar la infraestructura del programa de guardabosques para respaldar el patrullaje de las concesiones adicionales aseguradas.

Desarrollar y ampliar la infraestructura del programa de guardabosques para respaldar el patrullaje de las concesiones adicionales aseguradas. Asociaciones con comunidades indígenas: Ampliar y cocrear asociaciones de apoyo con comunidades indígenas como Puerto Nuevo y Monte Salvado a lo largo del río Las Piedras, como administradores legítimos de la tierra. Los Junglekeepers les darán las herramientas que necesitan para luchar por sus tierras y obtener títulos de concesión.

Ampliar y cocrear asociaciones de apoyo con comunidades indígenas como y a lo largo del río Las Piedras, como administradores legítimos de la tierra. Los les darán las herramientas que necesitan para luchar por sus tierras y obtener títulos de concesión. Regeneración: Revivir la tierra dañada (flora y fauna) a través de la reforestación, el cultivo de flora nativa para la cocina sostenible, la conservación de animales y más.

Revivir la tierra dañada (flora y fauna) a través de la reforestación, el cultivo de flora nativa para la cocina sostenible, la conservación de animales y más. Rescate de animales: Mitigar los impactos negativos de las fuerzas de la industria sobre la vida silvestre en el Amazonas occidental apoyando a Amazon Shelter , una organización de refugio y rescate de animales.

Mitigar los impactos negativos de las fuerzas de la industria sobre la vida silvestre en el Amazonas occidental apoyando a , una organización de refugio y rescate de animales. Programas de sostenibilidad: Crear programas tales como programas alimentarios centrados en las comunidades indígenas que contribuyan a la sostenibilidad general del corredor y neutralicen amenazas/actividades no sostenibles. Este programa de comida "Cocinando y Conservando" estará a cargo de Roy Riquelme , un chef local de la región de Madre de Dios en la Amazonía.

"Age of Union ha jugado un papel invaluable en el avance del trabajo que hacemos aquí en Junglekeepers", dice Dina Tsouluhas, cofundadora y directora ejecutiva de Junglekeepers. "Con el financiamiento de Age of Union durante los próximos cinco años, podremos crear de forma permanente un corredor protegido a lo largo del río Las Piedras trabajando con comunidades indígenas y conservacionistas locales. Su incomparable sabiduría y conocimiento de los ecosistemas de la selva tropical ayudarán a dar forma a nuestros planes de acción a medida que traemos nueva vida al ecosistema más rico y biodiverso del mundo".

2023 marcará el segundo año de un compromiso extendido de cinco años entre Age of Union y Junglekeepers, que originalmente impulsó la estrategia de protección de la tierra de Junglekeeper para conservar cerca de 50,000 acres de selva amazónica primaria en 2022. Con la última donación de Age of Union, Junglekeepers está un paso más cerca de su meta a largo plazo de proteger hasta 200,000 acres de tierra.

Acerca de la alianza Age of Union

Age of Union es una alianza ambiental sin fines de lucro que apoya y hace visible una comunidad global de agentes de cambio, que trabajan sobre el terreno para proteger las especies y los ecosistemas amenazados del planeta. Lanzado en octubre de 2021 por el líder tecnológico y activista ambiental Dax Dasilva en Montreal, Canadá, con una promesa inicial de US$ 40 millones, Age of Union busca encender una llama dentro de cada persona a través de esfuerzos de conservación, que resuelvan desafíos ambientales críticos en todo el mundo e inspiren cambios de alto impacto, mostrando el impacto positivo que cada individuo puede tener.

Acerca de Junglekeepers

Junglekeepers conserva el hábitat amenazado en la región de vital importancia de Madre de Dios en la Amazonía peruana. La cuenca de Las Piedras es parte del punto de acceso de los Andes/Amazonas, una de las áreas con mayor biodiversidad y prístinas del planeta.

Este bosque alberga decenas de millones de árboles, numerosas comunidades indígenas y un número incalculable de latidos de corazón de animales. En las últimas décadas nuevos caminos, la tala ilegal, la caza furtiva y la extracción de oro han comenzado a degradar seriamente el bosque milenario que es fuente de vida en esta región. Junglekeepers está trabajando para crear un futuro sostenible tanto para las personas como para la vida silvestre de la región y ayudar a establecer un corredor ecológico que abordará la deforestación y conectará una de las áreas protegidas más grandes de la cuenca del Amazonas.

Los guardabosques de Junglekeepers patrullan y salvaguardan casi 50 000 acres de este increíble paisaje con el objetivo a largo plazo de proteger hasta 200 000 acres de tierra.

Junglekeepers fue fundado por Paul Rosolie, con los cofundadores Dina Tsouluhas, Juan Julio Durand, Rebecca Foon y los miembros de la junta directiva Roy Riquelme y Mohsin Kazmi, y David Johnston.

Para más información, por favor visite: junglekeepers.com

